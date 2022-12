Las acciones tecnológicas se encaminan a su peor diciembre desde el estallido de la burbuja de las puntocom hace dos décadas, ya que el optimismo sobre el posible alivio de las alzas de las tasas de interés de la Reserva Federal se desvaneció ante las señales de fortaleza del mercado laboral.

El índice Nasdaq 100 se hundió un 2,5 % el jueves después de que un informe mostrara que las solicitudes de desempleo en EE . UU. se mantuvieron cerca de niveles históricamente bajos, lo que subraya que la Fed tiene muchas razones para seguir endureciendo la política. Los datos separados mostraron que un indicador de inflación clave subió ligeramente desde la lectura anterior.

Agregue a eso los débiles resultados del fabricante de chips Micron Technologies Inc., y la sesión se volvió brutal para los alcistas de acciones, quienes nuevamente están preocupados por el riesgo de una posible recesión.

El índice de referencia tecnológico, repleto de empresas como Apple Inc. y Microsoft Corp., ha caído un 8,93 % este mes, más que borrar un repunte de noviembre impulsado por la esperanza de que el enfriamiento de la inflación prepararía el escenario para subidas de la Fed aún más lentas y potencialmente una pausa el próximo año. . Ha bajado alrededor de un tercio este año.

Las cifras económicas “fueron mejores de lo que esperaba el mercado, por lo que ahora tenemos que lidiar con la idea de que la Fed seguirá aumentando agresivamente las tasas”, dijo Joe Gilbert, gerente de cartera de Integrity Asset Management. “Esto, junto con los informes de ganancias de las empresas cíclicas que sugieren que la perspectiva a futuro se está debilitando sustancialmente, y que un error de política por parte de la Reserva Federal es cada vez más probable. Esto apunta a un mercado de aversión al riesgo”.

El Nasdaq 100 está en camino de su mayor caída de diciembre desde 2002

La angustia se está extendiendo más allá del sector tecnológico. El S&P 500 cayó un 1,5% el jueves y ha bajado un 6% este mes. Sin embargo, las acciones tecnológicas son las que más han sufrido este año en medio de la inflación vertiginosa, ya que sus valoraciones son más sensibles a tipos de interés más altos. La Fed subió las tasas la semana pasada por séptima reunión consecutiva.

Entre los peores resultados en el Nasdaq 100 este mes se encuentran Tesla Inc., cuyas acciones han caído más de un 30 % en medio de preocupaciones sobre la demanda decreciente de sus vehículos eléctricos y la preocupación de su director ejecutivo, Elon Musk, con Twitter Inc. Chipmakers Marvell Technology Inc. y Advanced Micro Devices Inc. han caído aproximadamente un 20%.

La liquidación de este mes tendría que empeorar para superar las pérdidas sufridas en diciembre de 2002, cuando el índice de referencia cayó un 12%. Puede haber buenas noticias para los alcistas que miran hacia atrás a cómo se desarrollaron las cosas hace 20 años: el Nasdaq 100 ya había tocado fondo en octubre de 2002 después de caer un 83% desde un máximo de marzo de 2000.

Pero los inversionistas no parecen estar dando señales de confianza en que el patrón surgirá nuevamente, a pesar de que el índice de referencia aún cotiza por encima de su mínimo de cierre para el año establecido el 3 de noviembre.

El interés bajista en las acciones tecnológicas, las favoritas del mercado de valores durante la mayor parte de la última década, muestra pocas señales de disminuir. El interés corto en el fondo cotizado en bolsa Invesco QQQ Trust Series 1 está rondando el 6,2% de las acciones en circulación, un nivel visto por última vez en 2012, según muestran los datos recopilados por IHS Markit.

El interés corto de QQQ como proporción de las acciones en circulación ronda el máximo de una década

Prácticamente todas las acciones en el Nasdaq 100 se desplomaron el jueves, con volúmenes de negociación que se dispararon un 14% por encima de su promedio de 30 días, apenas el típico estancamiento previo a las vacaciones. Más de una décima parte de las acciones en el índice de referencia de 100 miembros alcanzó mínimos de 52 semanas el jueves, incluidos Amazon.com Inc., Airbnb Inc., PayPal Holdings Inc. y Zoom Video Communications Inc.

Mientras tanto, un indicador de la volatilidad proyectada en las acciones tecnológicas, el índice de volatilidad NDX de Chicago Board Options Exchange, saltó desde los niveles más bajos desde principios de diciembre.

Una mayor venta masiva podría aumentar la presión sobre los pocos inversores restantes con posiciones largas para tirar la toalla, dijeron el lunes estrategas de Citigroup Inc., incluido Chris Montagu.