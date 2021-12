El presidente de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo (SNMPE), Raúl Jacob, señaló que desde hoy se detuvo la producción de la mina Las Bambas, tal como lo había anunciado la empresa MMG hace unos días, debido a los constantes bloqueos de los accesos por parte de algunas personas de la comunidad de Chumbivilcas (Cusco).

“A partir de hoy día todo el material que estaba dentro de la planta ha sido procesado. Los equipos prácticamente se han quedado sin mineral y lo que corresponde es apagar los principales equipos. Como informó la compañía, a partir de hoy día la producción es cero”, dijo Jacob a RPP.

El representante del gremio energético también aseguró que esta medida tiene un impacto bastante grande, ya que cada día que la minera Las Bambas no produce se estima que dejan de exportarse US$ 9 millones y al año son más de US$ 3.000 millones en pérdidas.

“Esta es una de las 10 minas de cobre más grande del mundo y representa el 2% de la producción mundial de este metal”, sostuvo.

Agregó que el cese de operaciones de Las Bambas provoca 8.000 empleos perdidos, de los cuales 4.000 pertenecen a las regiones de Apurímac y Cusco, mientras que 75.000 personas se ven afectadas de manera indirecta.

“Todo esto tiene un impacto muy fuerte en la economía y, sobre todo, es muy mala señal para los inversionistas que ven un problema que no se soluciona”, acotó.

En este sentido, Jacob exhortó al Ejecutivo resolver este conflicto entre la minera y comunidades lo más rápido posible, para que los más de 3.000 trabajadores puedan retornar a sus casas.

“Si salen se exponen a que los ómnibus en que se desplazarían sean apedreados y cosas peores. Han incendiado vehículos y han atacado una parte de las instalaciones de la mina”, aseveró.

Cabe señalar que un equipo de la secretaría de diálogo de Presidencia de Consejo de Ministros partió hacia la zona de Las Bambas, con el objetivo de materializar el pase humanitario, dejar salir a trabajadores y permitir el ingreso de un grupo mínimo para actividades críticas y evitar impactos ambientales.

VIDEO RECOMENDADO

Al igual que otros países, como Colombia y México, el Perú tiene en la mira la posibilidad de incrementar el salario mínimo, según el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke.