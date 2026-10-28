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Resumen

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Este retroceso puede atribuirse a un salto de las exportaciones (+41% con respecto al período anterior), superior al efecto de la caída de las importaciones (en torno al -11%). (Foto: iStock)
Este retroceso puede atribuirse a un salto de las exportaciones (+41% con respecto al período anterior), superior al efecto de la caída de las importaciones (en torno al -11%). (Foto: iStock)
Por Agencia AFP

Las reservas comerciales de petróleo crudo retrocedieron la semana pasada en Estados Unidos, según datos oficiales publicados el miércoles, mientras que la producción estadounidense sigue encadenando récords en un contexto de guerra en Oriente Medio.

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