Latam Airlines Group dio a conocer sus resultados financieros y operacionales correspondientes al tercer trimestre de 2026, período en el que registró una utilidad neta de US$441 millones, 16,3% más respecto del mismo trimestre del año pasado.

Por su parte, los ingresos operacionales alcanzaron los US$4.567 millones, un 18,4% más en relación a igual trimestre del 2025, mientras que el Ebitda ajustado fue de US$1.095 millones.

El resultado operacional ajustado, no obstante, alcanzó los US$573 millones, con un margen operacional ajustado de 12,5%, un porcentaje menor frente al 18,1% registrado en el tercer trimestre de 2025.

Latam explicó que durante el trimestre enfrentó un escenario de mayores costos de combustible, cuyo precio promedio aumentó 52,1% respecto del igual período del año pasado, generando un impacto de aproximadamente US$520 millones.

Así también, el grupo incrementó su capacidad consolidada en 7,7% respecto del mismo período de 2025, manteniendo un factor de ocupación saludable de 83,7%.

“Los resultados del tercer trimestre muestran la fortaleza del modelo de negocio de Latam y su capacidad para mantener un desempeño sólido, incluso en un contexto de persistente volatilidad en los precios del combustible. La red, la propuesta de valor diferenciada y la posición financiera continúan siendo factores fundamentales para captar la preferencia de los clientes y generar resultados”, señaló Ricardo Bottas, CFO de Latam Airlines Group.

A ello se suman las recientes mejoras en las clasificaciones de riesgo otorgadas por S&P Global y Fitch, que- comenta el ejecutivo- representan los avances del grupo y la solidez de su perfil de negocios y financiero.

Modelo de negocios robusto y diversificado

El grupo Latam. menciona el ejecutivo, cuenta con un modelo de negocios robusto enfocado en sus clientes, mejorando continuamente su experiencia y fortaleciendo su preferencia. A ello se suma una amplia red de destinos, una estructura de negocio diversificada, una base de costos competitiva y una sólida posición financiera, elementos que han fortalecido significativamente la capacidad del grupo para competir, generar resultados y adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado y continuar generando resultados rentables.

Los ingresos del negocio de pasajeros alcanzaron US$3.998 millones, 17,8% más interanual, impulsados por el crecimiento de la operación y un incremento de 9,4% en los ingresos unitarios por pasajeros. Este desempeño estuvo acompañado por el crecimiento de los ingresos del segmento premium, que aumentaron 23% respecto del mismo trimestre del año anterior.

Nueva flota de Latam.

El negocio de carga también contribuyó a los resultados del período, con ingresos por US$483 millones, un 19,5% más que en el tercer trimestre de 2025. Durante estos tres meses, el grupo transportó 256 mil toneladas de carga.

Su programa de fidelización Latam Pass continuó ampliando su base de socios, alcanzando los 57 millones de miembros, un crecimiento de 9% interanual, profundizando su importancia en la propuesta de valor del grupo y su relación con los clientes, dentro del ecosistema del grupo LATAM.

Renovación de flota y expansión de la conectividad

Al cierre de septiembre, el grupo Latam contaba con una flota de 390 aeronaves. Durante el trimestre se incorporaron siete nuevos aviones: tres Airbus A320neo, tres Airbus A321neo y un Boeing 787-9, como parte de su estrategia de renovación y modernización de flota.

En octubre, Latam irlines Brasil recibió sus dos primeros aviones Embraer E195-E2, marcando un hito importante con la incorporación de un nuevo modelo de aeronave a la flota del grupo. Esta entrega marca el inicio de la incorporación de las primeras 14 aeronaves previstas para la fase inicial de operaciones, que comenzará el 30 de noviembre y abarcará 42 rutas en el mercado doméstico de LATAM Airlines Brasil. “Estas inversiones forman parte de la estrategia del grupo LATAM para fortalecer su red de conectividad, ampliar las alternativas de viaje para sus clientes y continuar avanzando en eficiencia operacional”, resaltó la compañía.