Por Redacción EC

Latam Airlines Group dio a conocer sus resultados financieros y operacionales correspondientes al tercer trimestre de 2026, período en el que registró una utilidad neta de US$441 millones, 16,3% más respecto del mismo trimestre del año pasado.

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