Latam incorporará 41 aviones en el 2026, ¿qué otros planes tiene la aerolínea?

Latam Airlines Group presentó a sus inversionistas un panorama en el que la prioridad será sostener márgenes altos y crecer de manera controlada en 2026, incluso bajo escenarios de volatilidad. La compañía afirmó que hoy cuenta con una estructura más resistente que en periodos previos, debido a la reorganización operativa y financiera realizada en los últimos años.

Roberto Alvo, CEO de Latam Airlines Group, subrayó que la empresa está hoy en mejores condiciones para enfrentar un periodo complejo en la industria, a partir de la fortaleza operativa y financiera que ha acumulado en los últimos años. “Hoy estamos mucho mejor equipados para soportar un ciclo si ocurre (en referencia a un periodo adverso para la industria)”, dijo.

El plan para el próximo año contempla un crecimiento de capacidad entre 8% y 10%, un margen operativo estimado entre 15% y 17%, y una generación de caja superior a US$1.700 millones. Ricardo Bottas, Chief Financial Officer, explicó que estas metas se sustentan en una base financiera robusta. “La combinación de liquidez alta, baja deuda y costos contenidos demuestra que podemos crecer de forma rentable sin comprometer nuestra base”, señaló. Latam espera cerrar este año con liquidez por encima de los US$4.000 millones y superar los US$5.000 millones en 2026, manteniendo su endeudamiento en torno a 1,4 veces Ebitda.

La empresa también destacó el rol de su red en Sudamérica. Latam mantiene posiciones de liderazgo en cuatro de los cinco aeropuertos más relevantes de la región, una ventaja que, de acuerdo con Ramiro Alfonsín, Chief Commercial Officer de la compañía, seguirá impulsando el crecimiento del tráfico internacional y corporativo.

Alfonsín afirmó que esta presencia es un factor decisivo en la expansión. “La posición competitiva que tenemos en la región nos permite crecer donde vemos oportunidades reales”, comentó.

La empresa también destacó el rol de su red en Sudamérica. (Foto: Latam)

El componente tecnológico es otro de los pilares del plan. La Chief Digital & IT Officer, Juliana Ríos, explicó que Latam ha acelerado la capacidad de transformar datos en decisiones operativas. “Nuestro ciclo de datos a acción es diez veces más veloz que el promedio de la industria”, afirmó. Gracias a ello, la compañía ha logrado más de 1.100 días adicionales de disponibilidad de aeronaves, además de ahorros en mantenimiento y combustible. Ríos anticipó que la próxima fase se centrará en mejorar las 72 horas previas al vuelo, donde todavía existen oportunidades de eficiencia.

El grupo también incorporará 41 aviones en 2026, entre ellos Boeing 787 adicionales y los primeros Embraer E2. Alvo aseguró que esta ampliación de flota no generará presiones significativas sobre los costos. “Sabemos operar flotas pequeñas con eficiencia, y el E2 reemplaza equipos que ya requieren mejoras”, indicó.

Cuestionado sobre por qué el precio de la acción no refleja aún los resultados reportados por la empresa, Alvo señaló que el foco debe mantenerse en la consistencia operativa y financiera. “Nuestro trabajo es demostrar desempeño y consistencia. Lo demás es tarea del mercado”, afirmó. En tanto, Bottas añadió que la disciplina en la asignación de capital es un componente clave para generar confianza entre los inversionistas y sostener retornos en el mediano plazo.

Al cierre, Alvo sintetizó la estrategia del grupo en dos ideas que guiarán los próximos años: crecimiento programable y ejecución obsesiva. Para él, estos conceptos resumen un modelo basado en eficiencia, red y digitalización, sustentado por un equipo de más de 40.000 personas comprometidas con una operación confiable, comentó.