Hace 170 años nació en Arequipa la Bodega Nájar, fabricante del clásico Anís Nájar, que la gran mayoría de peruanos ha probado al menos una vez o ha escuchado de sus propiedades digestivas. Para seguir vigente, la compañía familiar, que va por su quinta generación, sabe que la fórmula es innovar. Con miras a este objetivo y bajo el liderazgo de Diego Muñoz- Nájar, gerente general de la empresa, preparan novedades este año para refrescar la marca y llegar a más consumidores.

- ¿Cómo ha sido para usted liderar una empresa familiar con más de 170 años y que se siga manteniendo vigente?

Que la empresa siga vigente es una suma de factores. Tomando como referencia mi gestión en los últimos años, creo que ha sido importante contar con órganos de gobierno activos como un directorio, no solo compuesto por miembros de la familia, sino también por directores independientes. Además de contar con un protocolo familiar y tener un propósito de negocio con objetivos claros y alcanzables. Yo creo que todos esos factores hacen que una empresa mantenga su vigencia.

- Ya van por la quinta generación.

En realidad ya hay miembros hasta de la sexta generación de la familia, que es un sobrino. No obstante, quienes realmente estamos a cargo el negocio somos los miembros de la quinta generación, que somos primos hermanos.

- En la década del 2000 asumió la gerencia general luego de trabajar en otras empresas. De hecho, contó que desde niño siempre quiso trabajar en la compañía familiar. ¿Qué lo atrajo?

Yo asumo la gerencia en el 2005, hace casi 20 años. Es algo difícil de explicar pero yo me acuerdo que cuando era niño acompañaba a mi papá a veces a algunas reuniones. Yo no entraba a las reuniones, me dedicaba a pasear por la fábrica y fui generando una conexión con este negocio. En algún momento le dije a mi papá que me gustaría trabajar y liderar esta compañía. Él se molestó y me dijo que no: “De ninguna manera, tienes que ser un profesional, tienes que trabajar en alguna empresa grande o tener un propio emprendimiento”, me dijo. Yo creo que de alguna manera el comentario de él respondía a que en algún momento no tuvo una buena experiencia trabajando con su familia. Eso también se da.

Al salir del colegio, me fui a estudiar a la universidad, terminé y después trabajé 12 años en el sistema financiero. Cuando muere el hermano de mi papá, quien era el gerente general, yo quise asumir el reto. En ese momento vivía en Lima. En un principio me dijeron que no, pero luego reconsideraron la decisión. Cuando llegué a gerenciar esta empresa, no tenía nada de experiencia en el negocio de las bebidas alcohólicas, solo tenía la experiencia del sistema financiero. Así que eso me impulsó a que al poco tiempo decidiera hacer una maestría para empaparme en nuevos conocimientos que me permitieran gestionar mejor esta compañía. Y así ha sido por varios años.

- Viendo en retrospectiva estos 20 años, ¿cómo se ha posicionado la bodega Muñoz Najar?, ¿ hacia dónde apuntan los objetivos que se ha trazado?

Yo creo que la empresa ahora es una empresa bastante sólida, reconocida. El portafolio de productos que tenemos es bastante conocido por nuestros consumidores. Y hemos innovado bastante, hemos sacado nuevas variedades, estamos presentes en más mercados y ahora hemos visto que en otros países, como en España, la tendencia del consumo de anís ha bajado notablemente, lo que hace que la categoría envejezca. Ante esta situación, que reduce consumidores y puede poner en riesgo la vigencia de la compañía, hemos generado una estrategia a través de la innovación para tener un portafolio más amplio con anises.

- ¿Nuevos productos basados en anís?

Sí, no solo las bebidas tradicionales de anís, ahora tenemos el anís de café, el anís de frutos rojos, el anís tropical, el anís light. También hemos lanzado un anís premium que es la versión 1854, que está bastante bueno. Estos anises tienen otros sabores y un menor contenido alcohólico, para que podamos acercarnos más a consumidores más jóvenes, que puedan apreciar más estos nuevos productos. Y también apuntamos a romper paradigmas y hacer coctelería en base al anís.

Hemos avanzado bastante para ello el año pasado, tenemos un barman acá en la empresa que nos ha apoyado bastante en la creación de nuevos cócteles y en diciembre invitamos a un selecto grupo de barmanes de bares y restaurantes de Lima, que estuvieron encantados, ya que no se habían imaginado que se podía hacer coctelería en base al anís y al anís puro mezclado con otros licores. Nuestro objetivo principal no es solo acercar al anís a los consumidores más jóvenes, sino también posicionarlo como un licor que se puede utilizar en coctelería.

- Inicialmente y por muchos años el anisado estaba posicionado más como un bajativo o un producto digestivo.

Sí, estaba posicionado como un digestivo, como una bebida contra el frío, hasta como un insumo gastronómico también, porque se usa en repostería o en algunos platos de la gastronomía. Sin dejar de lado ese mercado, el nuevo objetivo es el que te comento.

Y para lograrlo y tener más posibilidades de éxito, estamos empezando una operación comercial propia en Lima. Antes llegábamos a través de un distribuidor, pero no siempre te dan el foco que tú necesitas o están alineados a los objetivos de la compañía. Es así que iniciaremos nuestra propia operación comercial a partir de marzo de este año, estamos en pleno proceso de transición para encargarnos de la logística, mercadeo, personal, supervisar canales, entre otros frentes. Estamos realizando una inversión importante.

- ¿Para estos nuevos planes se ha requerido hacer inversiones dentro de la planta?

Vamos a hacer inversiones y, de hecho, hemos realizado inversiones en maquinaria y equipos. Ahora estamos cambiando también, producto de lo que te decía, la imagen de la etiqueta, estamos haciendo un ‘aggiornamiento’ para este año. Para ello hemos tenido que adquirir una nueva etiquetadora, que cuesta mucho dinero. Y también, en la planta, hemos desarrollado un Centro de Experiencia Nájar para recibir turistas, visitantes y brindarles toda la experiencia de conocer los procesos de producción, la cadena de suministro, la historia de la familia y al final ofrecemos una cata con los productos. Ya está casi listo, pero esperamos la visita de los inspectores de Defensa Civil para obtener el certificado y abrir nuestras puertas. Es lo único que falta.

- ¿Para cuándo cree que ya podrían este tener ya la licencia completa?

Depende del municipio porque hay un problema ahí con el presupuesto para el área de Defensa Civil. Esperamos que no demore más de un mes. Esta inversión que hemos hecho también es importante porque va a permitir que nosotros podamos transmitir mejor el espíritu de la marca, el espíritu de la familia.

- ¿Tienen planes para llevar el producto también a otros países?

Sí, ya hemos cerrado una exportación a Estados Unidos, que debe concretarse ahora en febrero, espero. Estamos también con otro cliente en Estados Unidos concretando una exportación para abril y estamos en conversaciones con otro en Chile. En el pasado hemos tenido exportaciones, pero no dieron resultados en aquellos momentos. Pero ahora con el aprendizaje obtenido y viendo equipos más sofisticados, yo creo que ahora sí vamos a poder lograr penetrar mejor en esos mercados. Con todos los planes que tenemos, estamos bien entusiasmados con lo que podamos lograr este año.

- ¿Dónde ve que estará posicionada la Bodega Muñoz Najar dentro de 3 a 5 años? ¿Hacia dónde apunta llevar a la marca?

La idea es haber concretado nuestros objetivos, penetrar en el mercado de los jóvenes, que nos consideren como una alternativa, que nos conozcan más y gusten de nuestro portafolio de productos. También esperamos que para ese entonces hayamos ganado un espacio importante en la coctelería y estén presentes en la mayor cantidad posible de bares y restaurantes no solo a nivel nacional, sino también en los mercados a los cuales lleguemos y, por supuesto, seguir innovando para siempre ofrecer al mercado nuevos productos interesantes que den orgullo a la comunidad arequipeña y peruana.

¿Cómo recibió el reconocimiento de ser nominado como Líder Empresarial del Cambio (LEC)?

Estamos muy contentos, cuando me enteré que habíamos sido nominados tuvimos una conversación acá a la interna porque siempre hemos sido perfil bajo, yo soy perfil bajo. Pero vimos que está bien tener exposición mediática porque podemos inspirar a otras personas a que crean e inviertan en el Perú y se motiven. También consideramos que es una responsabilidad recibir el premio, ha sido como un examen donde tienes que salir con buena nota y al final creo que es algo bastante positivo para la empresa.