Capriccio, la empresa familiar que se profesionalizó y hoy opera 46 locales en el país: esta es su historia

Alberto Muñoz-Najar Luque, gerente general de Capriccio SAC | Foto: Mario Zapata N.
Por Fiorella Gil Mena

Lo que comenzó como un pequeño negocio de jugos y alimentos saludables impulsado por una madre, hoy es un grupo gastronómico con 46 puntos de venta en el país. Alberto Muñoz-Najar Luque, gerente general de Capriccio SAC y recientemente reconocido en la categoría Joven Empresario de los Premios LEC 2026, regresó al Perú tras una década en el sector educación para tomar la posta del emprendimiento familiar en el momento más crítico: la pandemia. Nos explicó cómo profesionalizaron la empresa, diversificaron marcas y consolidaron un modelo de crecimiento con propósito.

