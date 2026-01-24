Conozca la historia de Iseg, la empresa de seguridad peruana que apunta a convertirse en un gran jugador regional al 2030

A sus 30 años, Gabriel Lerner inició el camino -junto a su socio Hoon Tenenbaum- de tener su propia empresa de seguridad, la que fue creciendo de manera exponencial -y con algunas tropiezos en el camino -en los últimos años. Con la mirada puesta en convertirse en una multilatina y en ofrecer una propuesta de seguridad integral e híbrida, Iseg invierte casi US$3 millones en tecnología. El ejecutivo, reconocido con los Premios LEC 2026 como Líder Empresarial del Cambio (LEC) en la categoría de Empresa Corporativa, conversó con El Comercio.

- ¿Cómo fue que surgió la empresa y cómo ha sido su crecimiento en estos años?

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Todo comenzó en el 2009, yo tenía 30 años, y mi socio vino un día y me dijo que le estaban ofreciendo hacer una empresa de seguridad para darle un servicio a una familia de la cual él era el jefe de seguridad. Nosotros buscamos brindar un servicio integral que realmente genere valor y que sea cercano. Y así empezó la empresa en el 2009, con cuatro personas. Con el tiempo nos dimos cuenta que si íbamos a crecer así como estábamos creciendo, necesitaríamos mano de obra intensiva. Contratábamos mucha gente.

Desde el primer año ya teníamos 200 personas, luego 400 y nos dimos cuenta que estas personas a las que contratábamos eran personas con carencias y con vulnerabilidades, o sea, no solo con pobreza económica, sino no les llegaba el agua potable y otros servicios. Eso nos llevó a repensar cuál era nuestro propósito, que es ser una empresa cercana, que da servicio integral y hace crecer, una empresa que sea un motor de crecimiento para nuestros colaboradores en movilidad social, que estudien, crezcan con sus familias, y también a nuestros clientes.

- También cruzaron fronteras.

En el 2019, antes de la pandemia, decidimos cruzar las fronteras y abrimos Chile. Se creó ISEG Chile y comenzó a operar el mismo día que comenzó la pandemia. Ahí hicimos todas las cosas mal, todos los errores que te puedes haber imaginado los cometimos porque no conocíamos cómo era abrir un país que no sea Perú, creíamos que Perú, Chile y Colombia, porque estaban cerca, tenían la misma idiosincrasia, y nada más ajeno a la realidad.

Pero aprendimos, corregimos y fortalecimos el modelo, y hoy día operamos con más de 12.000 colaboradores en cuatro países: Chile, Perú, México y Ecuador. Hoy la empresa cuenta con un instituto propio donde capacita a su gente y una fundación que se llama la Fundación Crecer y Hacer Crecer, que se encarga de otorgar becas a nuestro personal y a sus familias.

- En el sector seguridad normalmente hay mucha rotación. ¿Tener este tipo de centros de apoyo, de formación, también les ayuda a reducir ese porcentaje de rotación del personal que trabaja con ustedes?

Sí, la rotación en los sectores de mano de obra intensiva es alta. El retail mismo, las empresas de limpieza, los call center, las empresas de seguridad, que son altamente intensivos en mano de obra, tienen ese problema. Es por eso también que nuestro foco hacia el futuro es más una seguridad híbrida, que traiga la tecnología para complementar y para potenciar al ser humano.

No tenemos ninguna intención de eliminar al personal, pero sí traer tecnología para potenciarlos. Y eso va de la mano a lo que queremos de nuestro personal; y eso forma parte de nuestro instituto, para que se capaciten en el uso de robots, manejo de drones, inteligencia artificial o en operaciones de reconocimiento facial.

- ¿Hoy en día siguen en Chile después de los tropiezos iniciales?

Sí. Chile ha cumplido seis años y es la empresa que es el Gold Standard de seguridad. Allí tenemos más de 3.000 personas. Y sí, ese primer tropiezo nos ayudó a entender varias cosas, nos aterrizó a la realidad y nos hizo entender que se tiene que aprender de la idiosincrasia de la gente, de cómo se manejan los clientes, la geografía de Chile, las leyes chilenas. Tuvimos que empezar de cero, ver dónde nos habíamos equivocado y corregir.

Chile tiene una un área de outsourcing, un área de seguridad, de tecnología, tiene el instituto, tiene la fundación. Operamos en todo Chile desde Arica hasta Puerto Montt.

- ¿El ingreso a Chile fue de manera directa o a través de una sociedad o una compra?

Siempre vamos de manera directa, no nos asociamos con socios locales. Eso es así en todos los países, en algún país hemos comprado una empresa para tener los permisos, pero nunca hemos comprado una empresa en operación porque básicamente lo hacemos desde cero.

Por lo general, algunos clientes nos comentan que van a entrar a un país y nos sugieren o nos invitan para acompañarlos. Hacemos un estudio y lo evaluamos. Así abrimos México, Ecuador y Chile. Entre este y el próximo año vamos a abrir dos o tres países más. Ya estamos inclusive viajando y haciendo el estudio de mercado, viendo todo lo que normalmente hago antes de abrir un país.

-¿Estos países están en Sudamérica?

No, son en Centroamérica.

- ¿También de la mano de un cliente?

Sí, nos han pedido acompañarlos y en este caso ha sido interesante porque, hablando con otros clientes, supimos que hay otros clientes que también están abriendo operaciones. Para este primer país en Centroamérica son cuatro clientes interesados que quieren que los acompañemos.

Estos dos países deberían estar abriendo en el segundo semestre de este año y el otro en el primer semestre del próximo. Y de ahí probablemente sea un hub en Centroamérica.

- Iseg es una empresa más especializada en la seguridad del retail, ¿cierto?

Somos una empresa de seguridad privada en general. El retail es algo que nos hizo conocidos, pero hoy día básicamente estamos en seguridad híbrida. Hoy en día cuando un cliente nos llama, lo que tratamos de hacer es un estudio de los riesgos del cliente.

Y en base a eso proponerle un sistema de seguridad: vigilantes, drones, cámaras con analítica e inteligencia artificial, lo que se requiera. Pagas menos que lo que te están ofreciendo y tu sistema es mucho más potente. Nosotros no trabajamos con el sector público.

- ¿Cuáles son los sectores principales en los que están hoy en día, los que aportan más a su facturación?

Retail, salud, logística e industria son los principales.

- ¿En estos sectores ha visto también una intención de invertir un poco más en la seguridad, teniendo en cuenta el aumento de la delincuencia y otros riesgos?

Sí, lo están haciendo, y lo bueno es que los potenciales clientes o clientes están entendiendo que esta configuración de la seguridad híbrida es mucho mejor. Nos da la posibilidad de decirles nuestras propuestas de seguridad, que incluye tecnología, procesos, un estudio y una asesoría permanente del sistema de seguridad, para que sus riesgos sean los mínimos posibles.

Gabriel Lerner, CEO y fundador de Iseg / PREMIOS LEC. Fotos: Joel Alonzo/GEC / JOEL ALONZO

- ¿Alistan más inversiones en seguridad?

Sí, eso cambia un poco el concepto. En los próximos tres años estamos invirtiendo casi US$3 millones en tecnología, robótica, drones, reconocimiento facial, inteligencia artificial. Hemos comenzado a construir el centro de control inteligente, uno de los más grandes y modernos de Latinoamérica, en el Perú. Va a dar servicios a todo Latinoamérica.

Y ese ese centro de de control va a tener seguridad, tanto de retail, como ciberseguridad, manejo y operación de drones. Nosotros hoy día tenemos clientes que están con nosotros desde el 2009 que fundamos la empresa; y si algún cliente se se va, por lo general, prueba y regresa. Con esas cualidades, la confianza y el servicio ad hoc, fue que iniciamos desde el 2009.

- ¿Cuán importante es el factor precio en el sector? Luego de la pandemia nos comentaron que hubo empresas optando por propuestas de seguridad más económicas.

La realidad es que sí, si bien es cierto las empresas buscan precio, ya no es con ese ímpetu de antes en el que de todas maneras había que bajarlo. Las empresas hoy ponderan la calidad y la confianza. Siempre buscamos hacer eficiente su gasto.

- En base al crecimiento proyectado para los próximos tres años, ¿cuál es tu visión de Iseg en el futuro?, ¿ser un jugador de seguridad regional?

Nosotros tenemos un road map al 2030, que ha ido mutando en algunos temas. Sí vamos a ser un jugador regional, vamos a ser una multilatina, esa es la visión, pero vamos a ser una multilatina de innovación en seguridad. Esto tiene un abanico muy grande, porque está la tecnología para seguridad física y ciberseguridad; tenemos un equipo que analiza procesos y lo que busca es innovarlos.

Vamos a ser la mejor empresa en soluciones innovadoras de seguridad. Esa es la visión que tenemos al 2030. No tenemos ningún competidor hoy en día, ni los nacionales o transnacionales que hayan logrado entender eso.

- ¿Cuál es el market share que tienen hoy en día en el Perú?

Es difícil el cálculo. Te puedo decir que tenemos el 90% del retail. Y hablando de cantidad de guardias, tenemos un 5% del mercado; la empresa que más tiene debe de tener 10%.

Somos la segunda o tercera empresa en ‘market share’, pero a mí no me quita el sueño el número de vigilantes, porque estamos apostando mucho más por tecnología, por un sistema híbrido.

- ¿Qué ha significado para usted y para Iseg haber sido reconocido como Líder Empresarial del Cambio (LEC) este año y que marca para la compañía?

Es un honor, un orgullo para mí. El reconocimiento es importante, pero no es solo un reconocimiento, para mí es el compromiso para seguir haciendo empresa de manera responsable en un país y una región donde la minoría hace empresa responsable. Nos compromete a seguir haciéndolo de manera correcta e influir correctamente en el entorno, en nuestra gente, en los clientes.