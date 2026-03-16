Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Martínez cuenta que su grupo de bicicleta fue vital para enfocarse en Envases Lima, recibiendo consejos y fuerza que la llevaron a ejecutar acciones necesarias para expandir la empresa. (Foto: César Campos)
Martínez cuenta que su grupo de bicicleta fue vital para enfocarse en Envases Lima, recibiendo consejos y fuerza que la llevaron a ejecutar acciones necesarias para expandir la empresa. (Foto: César Campos)
/ NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR CAMPOS
Por Paola Villar S.

La manera en la que Ximena Martínez continuó con el legado de Envases Lima, compañía fundada en 1985 por Jorge Málaga Sotomayor −su esposo−, fue abrupta. Poco antes de asumir esta responsabilidad, Martínez había viajado para acompañar a Málaga tras una cirugía a la que se sometió, en medio de una batalla contra un cáncer que, tristemente, seguía complicándose. “Pensamos que en este caso sí había solución, pero de pronto le apareció algo y debía operarse”, relata Martínez.