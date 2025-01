Electro Perú Industrial es una empresa sui generis en el segmento industrial. Y es que su negocio no se limita a suministrar cables y tuberías eléctricas; también se preocupa por ahorrar costos a sus clientes. “Esa es nuestra receta secreta”, apunta Víctor Vandervelde, gerente general de la empresa peruana, quien ha sido reconocido como Líder Empresarial del Cambio (LEC) en los Premios LEC, organizados por EY y El Comercio.

— ¿En qué año fundó Electro Perú Industrial?

Electro Perú inició operaciones en el 2015. Entonces yo estaba terminando la carrera de ingeniería agroindustrial y agronegocios en la Universidad San Ignacio de Loyola, y en los últimos cursos se me ocurrió la idea de abrir una empresa con el dinero que tenía en el bolsillo, que eran unos S/2 mil.

— ¿Inició el negocio con S/2 mil?

Sí, y eso se ve en el testimonio de fundación de la empresa. Yo tenía esa plata en el bolsillo y dije: ‘Bueno, voy a darme un regalo’, porque por esos días era mi cumpleaños. Así que, en vez de regalarme unas zapatillas o un celular, me regalé una empresa.

— ¿Cómo escogió el rubro de suministro eléctrico?

Todo empezó en una de las aulas de la universidad, en un curso de ingeniería de planta. Fue allí donde se me prendió esta chispa porque me di cuenta – y esa es una receta secreta que tengo – de que los diseños de planta implementan siempre un 20% más de la capacidad que se necesita. Entonces, me dije que íbamos a empezar por ahí, optimizando costos.

“Empecé tocando puerta por puerta a las ferreterías, porque las historias de las grandes empresas empiezan desde abajo”, apunta Víctor Vandervelde.

— ¿Cómo convenció a sus primeros clientes?

Bueno. Me puse un terno y me empecé a presentar a las constructoras y ferreterías, tocando puerta por puerta, porque sabía que las grandes historias de las grandes empresas empiezan siempre desde abajo.

— ¿Qué les decía a las constructoras y ferreterías?

Les decía: “Ustedes son solamente una ferretería, pero necesitan un plus. Así que, cuando tengan que trabajar con un consultor de obra, llámenme y le vamos a hacer ahorrar un montón de dinero, cortando (costos) en cosas innecesarias”. Así, las empresas empezaron a advertir que no somos solamente un proveedor de cables eléctricos, llaves térmicas, tableros y tuberías conduit, sino una empresa que revisaba planos y ofrece un plus para ahorrar dinero.

Electro Perú Industrial suministra componentes eléctricos a las más de dos mil ferreterías del mercado Las Malvinas. (Foto: Electro Perú Industrial)

— ¿Esa es la receta de Electro Perú Industrial?

Esa es nuestra receta secreta, que compartimos con ferreteros y contratistas. Somos un proveedor que no solo vende, sino que se preocupa por el ahorro del proyecto.

— ¿No solo suministran productos eléctricos, sino que optimizan costos para sus clientes?

Exacto. Y ahora estamos con las mejores constructoras y contratistas, y es vox populi lo que hacemos. Somos una empresa manejada por jóvenes, porque yo tengo 35 años y mi grupo de trabajo oscila entre los 25 y los 35 años.

— ¿Cuántas personas trabajan en la empresa?

Ahora somos 40 y en un año hemos crecido casi 100%. En el 2023 cerramos con S/37 millones, y en el 2024 cerramos con S/67 millones. Muchos proveedores grandes, que yo pensaba que nunca los podría alcanzar, ahora me están tocando la puerta. Y hay otras empresas, igual de grandes, que están queriendo entrar, pero primero quiero ordenar la casa para seguir creciendo porque todo va muy rápido.

— ¿El crecimiento de Electro Perú Industrial no fue de manera gradual?

Antes de la pandemia de Covid-19, yo solamente tenía una tienda. Con Reactiva Perú pude adquirir más, y hoy tenemos cuatro tiendas (tres en Malvinas y una en San Juan de Lurigancho) y un almacén principal de 6 mil m2 desde donde abastecemos a las dos mil ferreterías de Las Malvinas.

— ¿Qué hacían antes de la pandemia?

Antes de la pandemia me dedicaba a tocar puerta por puerta, y hubo una vez que se quemó mi tienda, con ocasión del incendio en la Galería Nicolini, en las Malvinas (2017). Ahora tengo un almacén propio cerca de este mercado, desde donde abastecemos a las ferreterías muy rápidamente.

— ¿El crecimiento de la empres empezó, entonces, durante la pandemia?

La pandemia fue algo triste que nos pasó a todos, pero fue también una oportunidad para nosotros porque en ese momento no había proveedores eléctricos para la implementación de las camas UCI.

Electro Perú Industrial brinda capacitaciones gratis para electricistas porque "nos hemos dado cuenta que el 70% de los electricistas peruanos se han formado empíricamente", señala Víctor Vandervelde. (Foto: Electro Perú Industrial)

— ¿Proveían componentes para las camas UCI?

Fuimos proveedores para los contratistas que armaban las camas UCI. Y lo hacíamos arriesgando nuestra salud. En ese momento yo, mi esposa y dos trabajadores nos dedicamos a esa labor, porque los demás no quisieron seguir trabajando por miedo a la pandemia.

— ¿Cómo hacían para trabajar?

Nos protegíamos muy bien y nos íbamos a repartir los cables a estos contratistas que no podían encontrar un proveedor. Mi tienda estaba paralizada, así que tuvimos que arriesgar nuestra vida, entrando a los hospitales. Íbamos y dejábamos todo al costado de las salas UCI.

— ¿Cuánto estiman crecer este año?

Para este año pensamos crecer, por lo menos, en 30%, en un escenario muy conservador.

— ¿Proyectan alguna expansión?

Sí, queremos expandirnos con un nuevo portafolio y con nuevos productos en el tema eléctrico. Ya nos estamos diversificando a la venta de luminarias, cintillos, y terminales, que son el complemento de la gama eléctrica.

— ¿Piensan dar el salto a las regiones?

Ya estamos en expansión. Pensamos abrir más locales en provincias. Este año 2025 esperamos abrir cuatro locales, uno más en Lima y tres en el norte y sur del país.