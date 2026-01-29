La historia de Halema es, antes que nada, la historia de un padre cuyo ejemplo marcó para siempre a sus hijos. Alejandrino Escalante nació en Chilia, en la provincia liberteña de Pataz, en un entorno de escasas oportunidades, pero con una determinación capaz de sostener cualquier futuro. Tras la muerte temprana de su padre, asumió responsabilidades adultas siendo aún un niño. Migró a Lima, trabajó de día, estudió de noche y, con disciplina, fe y perseverancia, sentó las bases de una empresa que transformaría no solo la historia de su familia, sino también la de cientos de colaboradores.

Ese legado es hoy la brújula que guía a Halema SAC, empresa fundada en 1996 y actualmente liderada por la segunda generación. “Más que un fundador, nuestro padre fue la prueba de que el origen no define el destino. Nos inculcó una convicción innegociable: no rendirse nunca”, afirmó Luis Alejandro Escalante, gerente general de la compañía.

Rodrigo y Luis Alejandro Escalante de Halema SAC | Fotos: Antonio Melgarejo

Crisis que redefinen identidad

El camino no estuvo exento de golpes. En el 2020, Halema enfrentó uno de los momentos más duros de su historia: un incendio destruyó por completo su planta frigorífica Alfa, y poco después llegó la pandemia. La empresa perdió cerca del 70% de sus ingresos. Sin embargo, lejos de optar por recortes masivos, la decisión fue proteger a su gente.

“Entendimos que la verdadera fortaleza no está solo en los activos, sino en la capacidad de sostener a las personas y cumplir compromisos en la adversidad”, recordó Rodrigo Escalante, responsable de Tesorería y accionista. Aquella crisis, coinciden ambos hermanos, redefinió la identidad de Halema y marcó la forma en que hoy conducen la organización: con humanidad, claridad y visión de largo plazo.

Transición generacional y profesionalización

Tras el fallecimiento de Alejandrino Escalante, la empresa enfrentó otro desafío crítico: la transición a la segunda generación. “El mayor reto fue demostrar que Halema no dependía de una sola persona, sino de una cultura y un propósito capaces de sostenerse en el tiempo”, señaló Luis Alejandro.

Desde entonces, la compañía inició un proceso de profesionalización que incluyó estandarización de procesos, fortalecimiento del gobierno corporativo, digitalización y una apuesta decidida por la meritocracia.

Rodrigo y Luis Alejandro Escalante de Halema SAC | Fotos: Antonio Melgarejo

“En Halema, el crecimiento ya no depende de jerarquías tradicionales, sino del desempeño, la capacidad y la voluntad de aprender”, explicó Rodrigo.

Hoy, ambos hermanos se complementan en la toma de decisiones estratégicas: Rodrigo impulsa eficiencia, digitalización y cultura analítica; Luis Alejandro lidera la visión organizacional, cuidando que los cambios sean coherentes con los valores fundacionales. “Las diferencias se resuelven con análisis y diálogo, nunca desde el ego”, subrayan.

Un modelo integrado y una apuesta por el país

Halema opera un modelo plenamente integrado que abarca desde la importación hasta la comercialización de carnes congeladas. Este esquema le permite asegurar calidad, trazabilidad y capacidad de reacción en un mercado tan sensible como el de alimentos. La empresa cuenta con plantas y centros de distribución en Lima, Callao, Trujillo, Chiclayo, Tarapoto y Pucallpa.

Luis Alejandro Escalante de Halema SAC | Fotos: Antonio Melgarejo

“Trabajar con alimentos implica una responsabilidad directa con el país. Nuestro rol es garantizar abastecimiento continuo y productos seguros, incluso en escenarios de incertidumbre”, sostuvo Luis Alejandro. En ese sentido, la compañía asume un compromiso activo con la seguridad alimentaria y el desarrollo regional.

Más allá de los indicadores financieros, uno de los mayores orgullos de Halema es su impacto humano. La empresa se define como una “cuna de formación de líderes”, donde colaboradores que ingresaron en puestos operativos hoy ocupan cargos de supervisión y jefatura.

“La movilidad social no es un concepto abstracto. Es ver a alguien que empezó cargando cajas y hoy lidera procesos completos”, destacó Rodrigo Escalante. Para los hermanos, ese crecimiento solo es posible cuando se confía en las personas y se les ofrecen oportunidades reales.

De cara a los próximos años, Halema busca consolidarse como una empresa de mayor escala, con un portafolio de alimentos congelados de mayor valor agregado y una plataforma operativa preparada para competir en un entorno cada vez más exigente. “Queremos que este momento se recuerde como el punto en el que Halema dio un salto institucional, honró su legado y se preparó para el futuro”, puntualizó Luis Alejandro.