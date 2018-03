Grupo Forte: “Nos enfocamos mucho en innovar”

Fue en agosto de 1967 cuando Raúl Mugaburu Talavera fundó la compañía Forte y construyó la primera fábrica de candados del Perú. “La marca llegó a ser muy conocida porque mi abuelo se preocupó mucho por ofrecer candados de buena calidad”, recuerda su nieto, Juan Risi, quien asumió la gerencia de la empresa en el 2008.

El actual presidente del directorio del grupo, reconocido como Líder Empresarial del Cambio, nos cuenta cómo se hizo cargo del mando de la firma y cuáles son sus planes para el futuro.

—¿Qué significó para usted ser nombrado en el puesto más alto de esta empresa?

El Grupo Forte es un legado muy importante que mi abuelo creó y, para mí, liderar esta empresa fue un sentido de deber.

—¿Siempre quiso trabajar en la empresa?

Mi abuelo, a diferencia de otras empresas familiares, no nos exigió, ni a mí ni a mi hermana, estar en la empresa. Nos dijo que hagamos lo que quisiéramos. Estudié bioquímica en Inglaterra y después hice un posgrado en el London School of Economics en contabilidad y finanzas para poder asumir las riendas del negocio. Tener una base académica científica me sirvió para ser empresario.

—¿De qué manera?

Conoces el método científico y tienes herramientas para analizar, hacer observaciones, formular hipótesis y tratar de comprobar si esta es cierta.

—¿En qué ámbitos se ha enfocado Forte?

En los últimos años nos enfocamos mucho en innovar, en mantener el espíritu pionero que tuvo la empresa desde el comienzo y nuestro liderazgo en el camino. Tenemos, por ejemplo, un comité dedicado exclusivamente a investigación y desarrollo (I+D). Si te fijas en el catálogo de nuestros productos, en nueve años hubo avance importante. Otro gran reto hoy está en la comunicación y márketing.

— ¿Qué los impulsa a concentrarse en I+D?

En primer lugar, que estamos en un mercado muy competitivo. En el Perú hay marcas importantes que entran a competir. Para diferenciarnos, tenemos que innovar; y el Grupo Forte puede aprovechar el activo de la marca, que es bastante fuerte. Es una marca top of mind. Otro punto importante es que en el Perú los ladrones también aprenden y tenemos que estar atentos a ello. Nos hemos enfocado mucho en hacer cerraduras que resisten ataques con ‘pata de cabra’, un método muy común para forzar la entrada a una casa.

—En cuanto al márketing de la firma, ¿qué plan tienen para asumir este reto?

La empresa tiene un plan estratégico con objetivos a tres años. La meta es lograr que se vendan más productos con nuevos atributos en el mercado. Queremos meter un empujoncito a las nuevas cerraduras

que ofrecemos.

—¿Cuáles son sus expectativas de crecimiento para este año?

Buscamos crecer más de 10% y siempre mantener el doble dígito. Nos mudaremos a una nueva planta donde consolidaremos toda la operación.

​

También vamos a darle más peso a nuestra marca ‘low cost’, Andina. Queremos ofrecer más productos en esta marca y así posicionarnos en otro segmento de mercado.

—¿Cómo recibió la noticia de ser reconocido como LEC?

No me lo esperaba. Es muy gratifi cante que se dé algo así. Lo veo más como un premio para Forte. En los últimos años hemos avanzado muchísimo y Forte lo merece.

Lea más noticias de Economía en...