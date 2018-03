Incasur: “La quinua será el alimento ‘boom’ del mundo”

Teodoro Ortiz, fundador de Incasur, entendió la importancia de su marca Sol del Cusco a los 15 años, cuando empezó a comercializar chocolate para taza con su familia en el mercado de San Pedro. “Me di cuenta de que la gente lo quería empaquetado. Eso da confianza”, menciona el Líder Empresarial del Cambio (LEC).

Ortiz detalla cómo su firma pone énfasis en este aspecto y otros cambios importantes para la industria alimentaria.

¿Cómo recibió la noticia de ser un Premio LEC?

Me enorgullece ser reconocido. Haber sido una persona marginada y superar eso fue lo que me motivó a sobresalir en mi negocio; y que alguien más vea eso me lleva a asumir más responsabilidades y a mejorar. Ahora me dedico de lleno al desarrollo de nuestros productos.

En su portafolio resaltan productos a base de quinua y kiwicha. ¿Por qué trabaja con estos insumos?

Crecí rodeado de estos. Empecé el desafío con la quinua perlada y tuvimos éxito porque nos diferenciamos envasándola y haciendo una mejor presentación. A la par tenemos Kiwigen, que significa genios de la kiwicha. Las semillas de este último llegaron al espacio y logré impulsar mi producto con el apoyo del astronauta mexicano Rodolfo Neri, a quien traje para dictar conferencias en los 80 en dos universidades del país.

Usted, además, fue reconocido por las Naciones Unidas en el 2013 por el año internacional de la quinua.

Así es. La quinua va a ser el alimento ‘boom’ del mundo. Eso me satisface mucho porque es lo único que la gente que vive en las alturas del Perú tiene para cultivar.

¿Qué otros productos planean lanzar?

Queremos utilizar más insumos autóctonos que ayuden a la salud, como la mashua. En el país son muy necesarios.

¿Por qué?

Tenemos graves problemas de salud, como la obesidad y la diabetes. Nos trazamos el objetivo de combatir estos males. Posiblemente este año ya debemos tener una línea completa de productos saludables y bajos en azúcar.

¿Qué planes tienen de crecimiento y expansión?

Este año pensamos abrir una oficina en Estados Unidos, porque es un mercado con mucho potencial. Asimismo, estamos en una época de transformación en la empresa, buscando que nuestros productos sean cada vez más saludables. Fundamentalmente, tengo dos metas: mejorar la alimentación de los niños y de personas de 60 años para arriba.

Además de EE.UU., ¿a dónde está llegando Incasur?

Estamos en Corea, Chile y otras naciones. El año pasado nuestras exportaciones crecieron un 30%. Pero nos importa más llegar con nuestra marca; necesito que esta empresa subsista años de años y que sea conocida como Incasur. Que represente a Cusco en todo el mundo.

