International Diagnostic Imaging SAC: del emprendimiento familiar al 35% del mercado peruano de ecografías, ¿cómo fue su camino?

Hace 80 años, cuando los equipos de rayos X eran enormes y casi incomprensibles para la mayoría, un ingeniero eléctrico decidió apostar por la tecnología médica en el Perú. Hoy, esa empresa familiar es un grupo que factura alrededor de US$ 25 millones al año y concentra casi el 35% del mercado de ecógrafos en el país. En conversación con este Diario, Vincent Cross Hummel, gerente general de International Diagnostic Imaging SAC (Idisac), repasa la historia, los valores y las apuestas tecnológicas que han marcado el crecimiento de la compañía.

—Idisac nació como un emprendimiento familiar y hoy es un grupo empresarial consolidado. ¿Cómo ha sido liderar una empresa que ya va por la tercera generación?

Es una gran responsabilidad. Mi padre fundó la empresa hace 80 años y tenía una ética de trabajo muy alta. Era ingeniero eléctrico y siempre fue muy consciente de que trabajaba con equipamiento médico. Cuando él empezó, los equipos eran enormes y el rayos X era casi una tecnología incomprendida. Para mí, heredar todo eso significó mantener esa ética y trasladarla a los que vienen, que ahora son nuestros hijos. Siento todos los días esa responsabilidad, porque incluso hoy tenemos clientes que son hijos de médicos que trabajaron con mi padre.

—¿En qué momento entendió que no solo era un negocio, sino una misión personal?

Muy joven. Mi padre nos llevaba a reparar equipos y nos explicaba cómo funcionaban, la física detrás de cada sistema. Desde niños aprendimos esto. Tuve que entrar muy joven a la empresa porque él se enfermó. Sentí el peso sobre mis hombros, pero luego uno de mis hermanos se incorporó y compartimos la responsabilidad. Poco a poco fuimos innovando, porque la ciencia ha avanzado muchísimo en estos 45 años y la innovación es parte de nuestro ADN.

—¿Qué fue lo más difícil al asumir tan joven dicha responsabilidad y qué marcó su estilo de liderazgo?

El ejemplo de mi padre y de los ingenieros que trabajaban con él fueron clave. Siempre fui curioso, y eso nos llevó incluso a fabricar equipos de rayos X en el Perú. Fuimos de las primeras empresas en la costa del Pacífico —salvo México— en fabricar estos equipos e incluso exportarlos a Chile. Descubrimos que en el Perú hay excelente metalmecánica y técnicos capaces de desarrollar tecnología con estándares europeos o japoneses. Eso siempre me ha dado mucha satisfacción.

Vincent Cross Hummel, gerente general de International Diagnostic Imaging SAC (Idisac) | Foto: Julio Reaño

—Hoy son el principal importador de ecógrafos del país. ¿Cómo lograron casi el 35% del mercado?

Nosotros no somos solo distribuidores. Tenemos un contacto muy cercano con médicos radiólogos e intensivistas. Viajamos constantemente y estamos atentos a la innovación tecnológica. Fuimos los primeros en traer equipos básicos de ecografía desde Asia a precios razonables cuando en el Perú solo había dos o tres ecógrafos. Apostamos por democratizar esa tecnología. Hoy somos el principal importador de ecógrafos del país.

—También trajeron el primer mamógrafo digital al Perú. ¿Qué impacto tuvo?

Lo instalamos en la Clínica Ricardo Palma y luego en instituciones del Estado. El aumento en la detección de cáncer fue inmediato. Más adelante llegó la mamografía 3D con tomosíntesis, que permitió entre 30% y 35% más de detección de cáncer de mama. Si detectas el cáncer en estadios tempranos, salvas muchas vidas. Ese es nuestro mundo: la innovación al servicio de la medicina.

—Han apostado fuerte por la tomografía por emisión de positrones (PET). ¿Qué falta para masificarla?

En el Perú solo había un ciclotrón, que es el equipo que produce los radiofármacos necesarios para el PET - que evalua el metabolismo, funcionamiento y estructura de órganos y tejidos en alta precisión. Traer uno cuesta entre US$ 8 y US$ 9 millones. Además, estas sustancias duran pocas horas, no se pueden importar. En el Perú deberían existir unos 30 tomógrafos PET y apenas hay tres. Nuestra tarea ahora es ayudar a que esta tecnología se generalice. Esa es nuestra pasión en este momento.

Vincent Cross Hummel, gerente general de International Diagnostic Imaging SAC (Idisac) | Foto: Julio Reaño

—¿Cómo equilibran innovación y realidad del sistema de salud peruano?

Somos, sobre todo, una empresa de ingenieros altamente tecnificada. Los equipos cambian constantemente y debemos entrenar a médicos y especialistas. Trabajamos con universidades y traemos especialistas cuando es necesario. Nuestra tarea es ayudar a la medicina y, en última instancia, ayudar a salvar vidas.

—El grupo factura cerca de US$ 25 millones anuales. ¿Cuál ha sido la clave del crecimiento sostenido?

Mantener la ética y los valores. Aquí trabajan 140 personas y todas conocen esos principios. Esto no es vender un producto cualquiera: es entregar tecnología con servicio, capacitación y acompañamiento. Al final, también es una labor social. Formamos personas con valores, y eso es lo que el país necesita.

—Han ingresado también al sector veterinario. ¿Qué oportunidades encontraron allí?

Los fabricantes tienen líneas veterinarias muy similares a las humanas. La diferencia está en el software y las aplicaciones. El mercado ha crecido enormemente porque hoy las mascotas son parte de la familia. Empezamos vendiendo un equipo y ahora es una línea completa para montar clínicas veterinarias. La exigencia de servicio técnico rápido es altísima, porque hay una vida que depende del equipo.

Vincent Cross Hummel, gerente general de International Diagnostic Imaging SAC (Idisac) | Foto: Julio Reaño

—¿Cómo se complementan las empresas del grupo?

Tenemos una empresa enfocada en ecografía, otra en las líneas grandes y sofisticadas —incluyendo ventas al Estado y grandes clínicas— y una dedicada exclusivamente a veterinaria. Podemos entrar a un hospital y proveer todo: equipos, instalación, servicio técnico y soporte multidisciplinario. Eso facilita mucho la gestión para clínicas y grupos hospitalarios.

—¿Qué tecnologías marcarán el futuro del diagnóstico por imágenes en el Perú?

La medicina nuclear y la resonancia magnética seguirán avanzando. Y la inteligencia artificial está revolucionando el diagnóstico, desde cáncer hasta enfermedades mentales. Llegará un momento en que la IA será una herramienta indispensable para los médicos. Es un mundo cambiante en el que nunca se deja de aprender.

—Mirando hacia adelante, ¿qué le gustaría que representara Idisac en una década?

Quiero que Idisac sirva cada día mejor a médicos y clínicas, que amplíe su portafolio y mantenga sus valores. Esto no es solo comercio. Es tecnología con servicio, capacitación y compromiso humano. Tenemos que estar listos para los nuevos hitos que traerá la inteligencia artificial y la medicina del futuro. Así veo a Idisac.