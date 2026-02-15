International Diagnostic Imaging SAC: del emprendimiento familiar al 35% del mercado peruano de ecografías, ¿cómo fue su camino?

Escuchar
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Hace 80 años, cuando los equipos de rayos X eran enormes y casi incomprensibles para la mayoría, un ingeniero eléctrico decidió apostar por la tecnología médica en el Perú. Hoy, esa empresa familiar es un grupo que factura alrededor de US$ 25 millones al año y concentra casi el 35% del mercado de ecógrafos en el país. En conversación con este Diario, Vincent Cross Hummel, gerente general de International Diagnostic Imaging SAC (Idisac), repasa la historia, los valores y las apuestas tecnológicas que han marcado el crecimiento de la compañía.

