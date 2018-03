Huyó del terrorismo que aquejaba su ciudad natal –Huanta, Ayacucho– cuando tenía 14 años. Desde entonces, la importancia de asumir riesgos y trabajar duro calaron en la manera de vivir de Dora Rodríguez. Y lo hicieron a tal punto que hoy la ejecutiva indica que su hobby es trabajar.

Rodríguez es premio LEC y dueña de Helatony’s, distribuidora principal de helados de las marcas blancas de los supermercados Tottus, Metro y Makro, entre otras; y de su propia marca de helados, Yámboly, que se posiciona como la segunda de mayor reconocimiento en el ámbito nacional. Estos son sus planes y su receta del éxito.

—¿Por qué sus ventas son mayores en provincias?

Porque Lima es muy estacionaria. Evalué qué zona es constante con el clima y escogí el norte. Las ventas de invierno en provincias bajan un 30%, mientras que en Lima caen de 70% a más.



— ¿Esto vino acompañado por alguna estrategia?

Me sirvió colocar centros de distribución en provincias como Arequipa, San Martín, Moyobamba, Pucallpa, Chiclayo, Huancayo. Lo nuestro es vender productos de calidad a precio justo.



— ¿Se aprende a ser empresaria?

Sí. Todo con tal de salir adelante y cambiar la página. Invertir, ahorrar y arriesgar es posible con mucho trabajo. Muchas veces he arriesgado y me ha ido bien, pero porque fui consecuente. Tienes que ser cuidadoso con lo que inviertes.

— Como ejecutiva, ¿ser mujer le ha presentado algún tipo de limitante?

No, todo lo contrario; ha sido fácil. Creo que la mujer transmite confianza. Cuando busco un cliente, me enfoco en su punto estratégico. La verdad tiene que ir siempre por delante cuando se habla con ellos. Pero ser mujer es difícil porque hay que doblegar esfuerzos. No se es solo negociante, también se es madre y el trabajo es constante.



— ¿Qué significa para usted el galardón de Líder Empresarial del Cambio?

Estoy agradecida por este reconocimiento. Me siento motivada para seguir creciendo como empresa, ayudar a mis colaboradores y a mi país, así como en el primer día.

— ¿Cuál es el próximo paso para la compañía?

Hacia el 2021, esperamos mantener un crecimiento anual de entre 15% y 20%. Este negocio requiere plenamente de inversión en triciclos, proveedores, maquinarias, entre otros. Pensamos comprar 5.000 exhibidoras y hemos adquirido una nueva máquina para sacar 20 mil palitos de helado por hora. También estamos invirtiendo en un software para tener información en tiempo real de nuestras gestiones.

