En el 2000, Alejandro Gamero entró al sector de gestión de residuos sólidos con la empresa Green Care Perú, fundada por sus amigos y de la cual se convirtió luego en socio mayoritario. Como actual gerente general y presidente del directorio de la empresa, ha sido reconocido como Líder Empresarial del Cambio (LEC).

¿Cómo decide entrar al sector de gestión de residuos sólidos, en un contexto en el que este sector tenía baja presencia?

Venía de trabajar en el Copri, la privatización de empresas públicas, y un amigo me ofrece entrar a liderar esta empresa. La empresa que tenían era bien pequeña en ese momento. Me exponen un plan para ingresar y también incentivos. Acepté el reto, porque, además, el sector ambiental me atraía mucho y pude lograr avanzar y desarrollar la empresa en el tiempo. Pasaron los años y fui adquiriendo acciones con el desarrollo de la empresa y para el 2005 era el socio mayoritario. Hablamos del periodo 2000 - 2005.

¿Cómo era la gestión de residuos sólidos en ese entonces?

Había un fuerte desafío, muy pocas empresas ofrecían este tipo de servicio. Decidimos diferenciarnos dando un servicio personalizado y también diversificado. En ese momento prácticamente no habían rellenos sanitarios ni de seguridad [en el país], solo en la ciudad de Lima. Lo que hacíamos era transportar residuos de diferentes sitios, inclusive desde la selva, desde las bases de Petro-Perú y las estaciones de servicio donde habían derrames. Llevábamos todo en barcazas acondicionadas para transportar residuos peligrosos.

Nosotros trabajamos principalmente con residuos industriales. También trabajamos con empresas del Estado, con Sunat, por ejemplo, y en todos los sectores, minería, hidrocarburos, pesca, agrícola, etcétera.

Tomando en cuenta su expertise, ¿cómo han persistido frente a las adversidades?

Siempre hay diversidades geográficas, inundaciones y lluvias cuando se transportan estos residuos, sobre todo en la selva y en la sierra, pero hemos tomado las precauciones del caso. También hemos asistido a seminarios, revisado la bibliografía al respecto y hemos visto la experiencia de otros países.

Hemos hecho innovaciones, como iniciar el transporte con camiones totalmente cerrados. También implementamos las rampas de seguridad para subir los residuos en cilindros a los camiones y después cerrarlos.

¿Han tenido dificultades para captar el interés de las empresas para que recurran a la gestión de sus residuos sólidos?

Ha sido uno de los principales desafíos. El desafío es convencerlos de que eso traía beneficios para ellos, para su sector y para la sostenibilidad ambiental en el país. Conforme transcurrió el tiempo, uno enviaba los reportes con los respectivos certificados de disposición final en el relleno de seguridad y se fueron convenciendo de que ese era el camino adecuado.

¿Cuáles son las mediciones ambientales que tienen en Green Care Perú?

La cantidad de residuos que son valorizados con respecto del total es un KPI permanente que tiene que ser ampliado. Por ejemplo, de un 20%, este año tenemos que tener 25% a 30%, eso nos obliga a utilizar técnicas para que se minimicen los residuos en la fuente.

¿Qué características considera que debe tener un líder?

Lo importante es siempre tener gente honesta y trabajadora, y sobre todo capacitarlos y delegar para que ellos vean que uno no es el que hace todo el trabajo, lo hacemos todos en conjunto. Eso es lo importante. Y también, saber escuchar, porque ellos [los trabajadores] a veces saben más que uno, porque están en el campo, ven los problemas que hay, los indican y así encontramos en conjunto la solución a eso.

¿Cuánto estiman crecer en ingresos en Green Care Perú?

Tenemos que crecer más o menos entre un 10% y 15%. Estamos desarrollando y ampliando un poco nuestra línea comercial para lograr ese propósito. Tenemos 40 - 50 clientes, desde los más grandes hasta los más pequeños. Intentamos hacer una inversión Capex de S/3 millones, probablemente hasta S/5 millones para este año.

¿Cómo tomó la noticia de ser reconocido como un Líder Empresarial del Cambio?

Un gran orgullo y honor. Desarrollar y hacer empresa cuesta esfuerzo y dedicación. Es un reconocimiento a ese esfuerzo y trayectoria.