Ser un ejemplo para la sociedad y para sus colaboradores es vital para Renzo Cárdenas, gerente general de Ulexandes, empresa que se dedica a la producción y suministro de productos bóricos, principalmente para la venta de fertilizantes. En entrevista con El Comercio, el ejecutivo, reconocido como Líder Empresarial del Cambio (LEC), señaló que este reconocimiento también se debe al apoyo de sus colaboradores.

¿Qué retos implica empezar una empresa?

La empresa la hice de una manera totalmente diferente a cualquiera. Comenzó en Antofagasta, Chile. ¿Qué pasó en 1999 [año que inició la empresa] y qué retos tuve? El primer reto es el miedo. Todo el mundo tiene miedo a que funcione o no, y aceptar dar ese paso para vencer el miedo. Yo tomé la decisión de enfrentar el reto que me propuse. Lo segundo es de dónde vas a tener el financiamiento para hacer un proyecto, cómo va a crecer poco a poco tu negocio. El tercer reto es reunirte con un grupo de personas que te ayuden y que todos remen el mismo bote hacia el mismo destino. Estos tres factores hacen que uno tome decisiones muy especiales, y de los que mucho puede depender el éxito o fracaso de un emprendimiento.

Generalmente, todos pasamos de una zona de ‘comfort’ a una de sacrificio. Ser emprendedor no es fácil, yo tenía un trabajo y tuve que renunciar a él para emprender mi propio destino. Eso significó tomar mis propias responsabilidades y mi destino. Ese es el mayor miedo, salir de tu área de comfort y emprender, pero que puede exitoso.

¿Por qué iniciar la compañía en el exterior y no en Perú?

La inicié en Chile, porque en el Perú no encontraba el producto. Solamente lo podía encontrar en Bolivia o Chile, así que tomé la decisión de ir a Chile. Conocí a unos chilenos que tenían un gran problema. Ellos tenían el diamante en bruto, pero no sabían cómo limpiarlo, pulirlo y ponerlo en el mercado para que te paguen lo que debe costar. Yo soy mercader, marketero e ingeniero de proceso, y sí sabía que ese diamante en bruto podía pagar lo que querían ellos, pero iba a ganar mucho más si lo pulía, lo limpiaba, refinaba y le daba un atractivo mayor.

¿Cómo ve que es el trabajo de un empresario?

Tengo que dar muestras [a mis trabajadores] de lo que hago, con el ejemplo. Para mí es muy importante el ejemplo que uno da, con las palabras que dice y los resultados que puede mostrar. El Perú necesita de personas que den el ejemplo con sus acciones.

A mis trabajadores siempre les digo que tengan sueños y luego tener un fin a desarrollar, para esto tú mismo tienes que creer en lo que vas a desarrollar. Si lo crees, va a nacer en ti una pasión tan grande que podrás superar todas las fuerzas que vayan en tu contra.

¿Esta característica es la única que se necesita para que uno se convierta en líder?

Tenemos líderes políticos, líderes guerreros que hubo en la historia, líderes religiosos. La característica particular que debe tener un líder es tener principios de caballerosidad, ética, trabajo. Y, demostrar las destrezas que uno puede tener. Hay muchos que se compran el título de líderes poniendo ciertos recursos económicos. Eso no es un líder, sino un benefactor financiero. Lo primero es el ejemplo que das. En segundo lugar, los principios y los valores que enseñas a tu gente tienen que ser los mismos. No es fácil, porque todo el mundo tiene defectos y diferentes circunstancias. Tercero, tienes que querer trabajar. No conozco otra forma de ser exitoso. La pasión por mi negocio hace que piense en todo momento en él, en cómo voy a hacerlo crecer. Amo lo que hago, me encanta, me divierto, me apasiona. El tiempo para mí lo gasto de una manera feliz. La pasión por lo que uno hace es lo que trato de mostrar a mi gente, y la pasión consecuentemente lleva al trabajo duro.

Su empresa se constituyó en 1999, por lo que cumple 25 años este 2024. ¿Qué logros tuvo la compañía durante este cuarto de siglo?

Hemos creado un grupo económico bastante fuerte y grande en diferentes sectores. Estoy en el sector agroindustrial, también en el manufacturero, minero y textil.

¿Cuáles son los impactos que usted considera que generó la empresa en la sociedad?

La creación de fuentes de trabajo. Me enorgullece tener fuentes de trabajo que le permiten a mis trabajadores seguir creciendo económicamente y como personas, y que están orgullosos del trabajo que hacen. Para mí, ese es el impacto más grande. El segundo [impacto] es ser un ejemplo viviente para mis hijos. Lo que quiero es que mis hijos estén orgullosos de lo que su padre ha hecho, así como mis padres están orgullosos.

Quisiera demostrarle al mundo que sí se puede soñar y hacer las cosas cuando uno se lo propone. Lo que más odio en este país es la palabrería, pero no hay acción verdadera respecto a promover más emprendedores.

Ese es el legado que busca dejar.

El legado a dejar es un ejemplo que otros pueden seguir. Si en este país hubiera 5.000 personas como yo o como los 19 [Líderes Empresariales del Cambio] seleccionados, imagínate lo que sería el Perú. Copiando el ejemplo de cada uno de ellos, con tener a cinco o diez emprendedores sería el hombre más feliz sobre la tierra.

¿Qué sintió cuando recibió la noticia de que era reconocido como LEC?

Primero, me sentí sorprendido, sumamente orgulloso, porque habíamos sido bastantes [candidatos]. Lo que representa ser seleccionado es un arduo trabajo, porque si eres un LEC, eres un ejemplo de alguien que muestra que su forma de actuar ha logrado ser un éxito. Eso tengo que mostrarlo, enseñarlo y difundirlo. Es la mayor responsabilidad que existe.

Para llegar a esto, una persona no puede llegar sola a formar un grupo empresarial. Ha sido por el apoyo de mis colaboradores que son como mis socios, que he logrado tanto. El punto es trabajar para demostrar por qué eres un líder y si eres elegido como el mejor líder, tienes que demostrarles a todos cómo lo has logrado. Esto, para que ellos sigan ese ejemplo y puedan hacer lo mismo. Esa es una gran responsabilidad, no solo es sentirse feliz de ganar un premio.

¿También compartió la noticia con su familia?

Claro. Mi familia es mi mayor pilar de avance. Mi pilar son mis padres, mi esposa y mis hijos. El cariño, amor y soporte que te da tu familia es el mayor motor que tienes para avanzar.