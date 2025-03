Flor Marchese trabajó en una plantación de castañas en Madre de Dios. Vendió ropas de baño. Se involucró en el desarrollo de la primera televisión por cable en el Perú. Y participó en la restructuración de la deuda de uno de los proyectos mineros más grande del país.

Todo eso, antes de tomar la decisión de priorizar su vida familiar desarrollando un negocio propio: Trianon, empresa que nació de la restructuración de una empresa eléctrica con problemas financieros.

— ¿A qué se dedicaba antes de formar Trianon?

Antes de fundar Trianon, yo colaboré en el desarrollo de muchos negocios, como el primer sistema de televisión por cable con Genaro Delgado Parker. Sin embargo, me interesé mucho por la parte financiera. Entonces, postulé a un MBA en la Universidad de Harvard, me aceptaron, estudié y me dediqué a trabajar en banca de inversión en Nueva York. Pero mi actual esposo me propuso matrimonio y eso motivó mi regreso al Perú, porque él vivía acá.

— ¿Y en Perú se dedicó también a las finanzas?

En Perú trabajé mucho en estructuración financiera y en ingeniería de empresas en situación de estrés.

— ¿Qué empresas, si se puede decir sus nombres?

Me refiero a empresas enormes, con las que tengo disclosure agreement, por lo que no puedo decir cuales fueron, pero eran empresas muy grandes que se habían endeudado. Yo trabajé en esas transacciones y logré ascender mucho en el Citi Group, pero me enfrenté al reto de equilibrar mi vida familiar porque el horario (laboral) era bastante demandante y estaba por tener a mi segundo bebé. Así que salí a buscar opciones.

— ¿Así empezó Trianon?

Se me ocurrió que podía desarrollar una empresa familiar restructurando una empresa que estaba estresada; una compañía pequeña de personas que conocíamos. Y lo que hicimos fue comprar los activos que eran valiosos y hacer una reingeniería completa del personal, estructura organizacional, estrategia. Todo.

Grupo Trianon tiene bajo su paraguas dos empresas de ascensores: Trianon Ascensores y Trianon Powertech.

— ¿Esa empresa ya estaba en el rubro eléctrico?

La empresa antigua se dedicaba a soluciones eléctricas, pero sus administradores tenían la idea de desarrollarla como un distribuidor eléctrico. Sin embargo, no lograron cumplir sus objetivos y tenían un endeudamiento importante. Pero la gestión, el mercado y la marca eran muy valiosos.

ASCENSORES TRIANON

— Así que rescataron a la empresa. ¿Y cómo la denominaron?

La llamamos Trianon Energo. Pero, al mismo tiempo, nos dimos cuenta de que esta empresa eléctrica también había manejado algo de ascensores, y entonces empezamos a mirar el negocio de los ascensores. De esta manera nos conectamos con una fábrica en España para que desarrolle ascensores con nuestra marca a un precio no tan caro, porque nos parecía importante hacer una marca peruana.

— ¿Qué empresas había en el mercado de ascensores en esa época?

Solo había tres empresas transnacionales, pero sentíamos que había un espacio para nosotros, y la gente en esa época tenía bastantes deseos de desarrollar proyectos inmobiliarios. Así nació Trianon Powertech. Y empezamos a vender ascensores como canchita.

— ¿Allí fue cuando se asociaron con Mitsubishi?

Mitsubishi nos dio la representación de sus ascensores cuando vio que lo estábamos haciendo bastante bien, a pesar de competir contra varias trasnacionales. De esta manera completamos el negocio, con una línea de ascensores de alta gama y otra de ascensores más versátiles. Teníamos, además, el negocio eléctrico, que enganchaba muy bien con todo esto. Así, nos posicionamos como proveedor del segmento inmobiliario, y empezamos a poner mucho énfasis en la postventa porque sentíamos que el valor de la empresa estaba creciendo.

— ¿Qué hicieron a continuación?

El siguiente paso fue acompañar a nuestros clientes para que su proyecto (inmobiliario) tenga éxito y para eso teníamos que darles todo el servicio de respaldo. Entonces, invertimos bastante en tecnología, certificamos ISO y pusimos un call center con técnicos de emergencia para atender 24x7 a todos los clientes que llamaban a cualquier hora para solucionar diversos problemas, que siempre ocurren.

— ¿Qué tipo de problemas?

Por ejemplo, los ascensores se pueden detener o puede ser que ocurra alguna falla con los tableros eléctricos. Entonces, teníamos que ir y revisar. Lo que no queríamos es que nuestros clientes (inmobiliarios), que habían efectuado una inversión importante en su proyecto, vayan a tener problemas y recibir penalidades. Por eso es que estamos siempre a su costado.

El Grupo Trianon lleva más de 20 años instalando escaleras eléctricas en todo el territorio nacional.

— ¿Para eso cuentan con personal capacitado?

Nosotros invertimos muchísimo en capacitar a nuestro recurso humano. Realizamos capacitaciones muy técnicas con las marcas con las cuales trabajamos; hemos enviado gente a capacitarse a Japón, México y Colombia; y hemos pagado maestrías en la PUCP y cursos de finanzas en Esan. Todo eso, cuando detectamos que hay una persona que tiene liderazgo y ganas de desarrollarse. Si es así, invertimos en ese joven o esa joven para que crezca en la organización.

ENERGÍAS RENOVABLES

— ¿Cómo entraron al negocio de las energías renovables?

Con el transcurso del tiempo, vimos que estamos atravesando por una etapa de calentamiento global, y eso nos motivó a ir a varias ferias de tecnología solar. Allí nació Trianon Sostenible, que es la empresa del grupo que desarrolla soluciones fotovoltaicas. Y ahora estamos vendiendo sistemas para carga vehicular (eléctrica). Para todo esto, tenemos la representación de marcas y socios muy importantes.

— ¿Con qué empresas internacionales trabajan?

Trabajamos con Schneider Electric, con Mitsubishi Electric y con varias fábricas en China, España y Austria, para desarrollar nuestras soluciones, que son diferentes según cada ambiente. Lo que tratamos de hacer es un 360° de calidad, como compromiso y tecnología.

¿Tienen planes para expandirse fuera del Perú?

Hemos querido salir, pero venimos creciendo en el Perú. Es una mirada que todavía está pendiente.

— ¿Cuántas empresas conforman el grupo?

Son cuatro empresas. Tenemos dos empresas de elevadores (Trianon Ascensores y Trianon Powertech), una empresa de soluciones eléctricas en media y baja tensión, y una empresa de soluciones de energías renovables, cargadores para vehículos eléctricos y sistemas de sostenibilidad.

— ¿Estas son las soluciones que ofrecen para el mercado inmobiliario? ¿Tienen más clientes?

La verdad es que estamos en diferentes gamas y sectores. Tenemos parques de viviendas en Comas, edificios de alta gama en San Isidro, centros comerciales en todo el país, colegios y hospitales. La presencia que tenemos es cada vez más grande. Por eso es que nuestro próximo proyecto es abrir una oficina en Arequipa, porque vemos que la zona sur es bastante interesante y necesitamos estar ahí físicamente.

Trianon ha incursionado en la venta de plataformas de cargadores de autos eléctricos para edificios.

— ¿Cuántas personas laboran en el Grupo Trianon?

En nuestra planilla tenemos más de 200 personas, pero también contratamos a empresas para tareas especializadas. La mayor parte de nuestros trabajadores se encuentra en la parte técnica de ascensores porque brindamos servicio a más de 2.000 ascensores en todo el Perú (incluyendo a la refinería de Talara).

— ¿Con cuántos clientes y proveedores trabajan?

Si me extiendo a decir a cuántas personas impactamos, son muchísimas. Tenemos más de 1.800 proveedores y más de 2.000 clientes. Estamos muy agradecidos a Dios por acompañarnos todos estos años.

— ¿Qué metas se han trazado para el medio y largo plazo?

Lo primero es potenciar y seguir potenciando el servicio postventa con analítica de datos, uso de Inteligencia Artificial, automatización, robótica e Internet de las Cosas, los cuales se pueden colocar en algunos de nuestros equipos. También pensamos abrir oficinas en regiones del país donde ya tenemos presencia muy grande. Y desarrollar un gobierno corporativo para que esta empresa continúe creciendo.