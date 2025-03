El camino de Víctor Hugo Montalvo no ha sido sencillo. Tuvo que dejar la casa de sus padres en Huaraz desde muy niño para estudiar. A los 20 años, con todos los sueños a cuestas inició su camino en la venta ambulante de plásticos hasta tener su propio local de venta mayorista, pero el destino quiso que al frente del lugar donde tenía su negocio hubiera una peluquería. Un mundo que la interesó de inmediato. Tras intentos fallidos de tener su propio local, pero con una larga historia de perseverancia, la tercera fue la vencida para el despegue de Montalvo. Hoy es un grupo empresarial que cuenta con más de 70 locales, entre conceptos como Montalvo for Men o Montalvo Nails, tiendas de productos de belleza Probela e institutos. Se vienen novedades en sus planes de expansión, ahora de la mano de sus hijos, la segunda generación que empieza a formar parte de la compañía.

- Mirando hacia atrás, ¿cómo fue el camino para construir Montalvo? En un inicio empezó con el negocio de plásticos.

La historia empieza desde niño, cuando tuve que dejar la casa de mis padres en Huaraz para estudiar en Barranca en medio de varias dificultades, perdí a mi tío y me quedé solo remando y tratando de salir adelante. Al llegar a Lima a los 20 años buscaba irme afuera del país, como muchos jóvenes, pero luego emprendí acá un negocio de ambulante. Siempre lo cuento porque considero que esto me motiva y puede motivar a otros jóvenes a que sí es posible. Empecé vendiendo plásticos frente a una peluquería, estuve a punto de quebrar, dejarlo todo y regresarme a Barranca a trabajar con la familia, pero seguí pese a las dificultades. En un momento vi la luz y me empezó a ir bien en la venta de plásticos. Por ese tiempo empecé a mirar la peluquería y me fui animando a conocerla.

Cuando tuve la tienda de plásticos, se me quedó la idea de poner una peluquería. Puse la primera, pero al año tuvimos que cerrar porque no nos fue bien, pasó algo similar una segunda vez y me acordé que desde niño vengo remando contra la corriente y nunca me he dado por vencido, entonces volví a poner el salón de belleza por tercera vez como Montalvo, el apellido de papá. El primer año fue difícil pero la persistencia y sobre todo haber aprendido ya con los dos salones anteriores, hicieron que para el tercero trabajara mejor. Armé un equipo, empecé a tener una mejor propuesta en logística, trabajar siempre con las mejores marcas de productos, motivar a la gente, meterme más, apoyar al salón, que lo puse con mi esposa.

- ¿Cuál fue el punto de inflexión que hizo que deje los plásticos y apueste con todo por los salones?

Estuve 6 o 7 años con éxito en el primer salón, pero no lo veía como para desarrollar más, ya que más estaba centrado en comercializar y desarrollar mi negocio de plásticos, donde era mayorista y vendía a muchas partes del Perú. Hasta que hace 23 años fui a una feria internacional a Chile para comprar moldes de plástico para fabricar, volví sin el molde pero compré un molde de negocio de salón de belleza. Allá me encontré con personas que me invitaron a una feria de belleza que estaba al frente del hotel y cuando entré a esa feria me cambió la vida.

Si bien tenía un salón, no había visto la magnitud de lo que era la industria de la belleza. Me sorprendió y dejé los plásticos para construir otro salón de belleza en Jesús María, donde estaban posicionados salones muy exitosos. Hoy tenemos salones en casi todo el país, son 52 salones de belleza unisex, ocho Belove, 15 barberías Montalvo for Men, en total más de 70. Además tenemos 25 institutos para formar profesionales de la belleza y dos locales de Montalvo en Colombia, donde entramos hace año y medio. A pesar de la pandemia y dificultades, seguimos manteniendo un negocio sólido.

- ¿Dónde estuvo el primer local de Montalvo?

Estaba en Magdalena del Mar, en jirón Castilla cuadra 7, fue la madre y la semilla del éxito, donde pusimos la primera piedra hace casi 29 años. Ese local sigue funcionando y es de los más importantes que tenemos, donde están todas las áreas de spa completo, barbería, tenemos ‘Montalvo Nails’. Es un local bastante completo con más de 800 m² entre todas las áreas.

- Y el primer local con el que iniciaron su ruta de expansión fue el de Jesús María.

Sí, fue el primer local que compré, una casita vieja para elaborar nuestros plásticos. Al final terminamos construyendo dos pisos. Eso me motivó a dejar los plásticos porque me enfoqué al 100% de desarrollar los salones. Vivo agradecido de ser parte de este rubro tan complejo que es el manejo del factor humano.

"Creo que si yo no hubiera salido del hogar de mi papá a los 11 años y tenido los tíos que tuve, que son comerciantes, hubiera fracasado en una. Esas vivencias me ayudaron a resistir y tener un olfato comercial".

- Como muchos emprendimientos, a veces no funciona la primera.

Totalmente. Y después del local de Jesús María ya tuvimos que implementar otras acciones para desarrollar un poquito más el mercado y vimos que podíamos crecer en otros distritos. Nos buscaban de Los Olivos, San Miguel, del mismo Magdalena, eso nos motivó porque no pensaba abrir más puntos. Pero al ver el mercado empezamos ya a gestionar mucho más y empecé a estructurar un equipo para poder avanzar. No sabía de gestión humana, ni de marketing, pero sí de logística y comercialización por el negocio anterior. Así que empezamos a implementarlo mirando el modelo americano en construcción de marca y de servicio en el europeo. Al inicio lo veía yo, mi esposa veía el salón y mis hermanos otras áreas, hoy en día somos más de 60 personas solo en el área administrativa.

- ¿Qué fue lo más complicado que recuerda o el principal obstáculo de haber entrado a este mundo de la belleza?

Creo que si yo no hubiera salido del hogar de mi papá a los 11 años y tenido los tíos que tuve, que son comerciantes, hubiera fracasado en una. Esas vivencias me ayudaron a resistir y tener un olfato comercial. Lo más complicado para mí ha sido la falta de formación y de conocer el negocio. Yo no tengo la educación superior, lo mío fue emprendimiento. Siento que si hubiera tenido más formación, me hubiera equivocado menos. El no conocer el negocio y no tener la formación eran una de las grandes debilidades que tuve, ahora me doy cuenta. En ese momento mi entusiasmo por superarme, mi perseverancia, mi determinación por salir de la pobreza fue más fuerte que esas debilidades .

- El conocimiento del negocio lo fue teniendo con la experiencia en el proceso de crecimiento.

Sí, ya con los golpes, como dicen “a cocachos aprendí”, cerrando locales, sufriéndolo en carne propia, descubriendo que se contrató mal al personal, o que no se debió poner tal local, la decoración o la compra de algún producto, entre otros puntos. Hoy tenemos un equipo dentro de mi organización donde todos son profesionales, técnicos.

- De hecho, en una entrevista anterior con este Diario comentó que los institutos de Montalvo iban en línea de formar también a las personas que trabajaban en la cadena y puedan también en algún momento encargarse de alguna de las franquicias.

Sí, y los tenemos. Contamos con una escuela de negocios que es Creative Altos Estudios para capacitar a nuestro equipo interno. Acuérdate que somos cerca de 1.500 personas en todo el grupo en gestión, tenemos que capacitar en negocios, técnica, arte y todas las tendencias que vienen. Y también el desarrollo de las marcas, porque los productos se va innovando. Por ejemplo, hoy día tenemos una línea manejado por el grupo, que es una línea vegana, orgánica y natural en coloración y en uso de capilar para los jóvenes que ya vienen con una visión diferente, o de productos sin sal, ya tenemos una gama de productos que estamos cambiando, dejando lo tradicional. Es un concepto que demanda el mercado.

- ¿Cuáles son los planes que tiene Montalvo para este año a nivel de expansión de sus locales, institutos y de las tiendas de Probela?

Nosotros hoy en día queremos consolidar nuestra cadena y ser consistentes en ese fortalecimiento hacia adentro con mayor capacitación, mejores herramientas de gestión y mejor soporte a nuestros socios, franquicias y tener mejores innovaciones. Un crecimiento sostenible y tranquilo. Planeamos abrir unos tres a cinco locales y tenemos un proyecto de crecer con nuestro nuevo formato Montalvo Nails, ya tenemos tres sedes y ahora vamos a abrir 10 o 15 locales este año; es el formato que quizás va a crecer mucho más. Y Montalvo For Men va muy bien, tenemos 15 y vendrán cinco o seis locales más. Con el formato grande abriremos uno en La Molina, otro en San Isidro o Barranco.

A nivel de institutos, nos falta Tacna, Pucallpa, Cajamarca y queremos consolidar nuestra plataforma educativa digital, uno de los proyectos importantes esperando el proceso de licenciamiento. Y, a nivel de tiendas, mi hija Claudia asumió Probela hace un año como parte de la sucesión. Ella tiene un proyecto muy bonito y ambicioso, que como grupo vamos a respaldar. Viene un ‘rebranding’, una sistematización y se prepara para ser una cadena competitiva en el mercado. Hay una propuesta muy linda para contribuir a la competitividad en ‘retail’.

- ¿Su familia, como segunda generación, está ya entrando a formar parte de la compañía y el crecimiento de Montalvo?

Sí, y esa es una de las grandes cosas que me está tocando vivir a mí ahora. Es muy motivador que los chicos vengan a sumarse con un enfoque diferente, una propuesta diferente y yo estoy cediendo. Empezamos ahorita con Probela, con mi hija Claudia, y Víctor Hugo también que se está sumando a los salones de belleza, quien ya es socio de un par de locales y se está involucrando también un poco más al tema del desarrollo de los almacenes.

Yo estoy feliz y me alegra que esto esté sucediendo en vida, porque muchas veces a los emprendedores nos cuesta involucrar a nuestros hijos, pero mis hijos se están sumando a esta visión, a esta mística de emprendimiento, tienen la preparación y ese don de emprendimiento que llevan de la familia. No solo se suman mis dos hijos, tengo unos cuatro sobrinos dentro de mi estructura en diferentes unidades de negocio. Los jóvenes de la familia se suman a fortalecer y estructurar un negocio más sostenible y sólido que dure un poco más de tiempo.

"Me alegra que esto [la presencia de sus hijos en la compañía] esté sucediendo en vida, porque muchas veces a los emprendedores nos cuesta involucrar a nuestros hijos, pero mis hijos se están sumando a esta visión".

- ¿Desde cuándo se verá este nuevo modelo de Probela? ¿La idea sería entonces competir con formatos como Aruma?

Sí, con Aruma o con otras marcas que están llegando. Creo que vendrá Sephora, entonces se pondrá muy interesante ese segmento y para nosotros los emprendedores, como peruanos, es un orgullo poder competir con marcas con más expertise y presupuesto. Tenemos un reto importante de hacer que las cosas sucedan. El trabajo es muy arduo, no es fácil estructurar para cada unidad de negocio, generar confianza y tener la calidad de profesionales en belleza, que es escaso. Hoy son los retos que afronta el emprendedor, muchos jóvenes profesionales se han ido del país o, como parte de esta nueva generación, no se quieren quedar mucho tiempo. Hay que contrarrestarlo para poder planificar y avanzar con paso firme.

- En el caso de Probela, ¿cuántos locales tiene ahora?, ¿cuál será el ritmo de crecimiento con el relanzamiento?

Como grupo, a partir del mes de mayo vamos a poner fecha para nuestra expansión en proyectos de aperturas. Hasta medio año vamos a terminar de estructurar el ‘rebranding’ de todos los 35 locales actuales que tiene Probela. Se trata de hacer los cambios internos, todos los procesos, porque estamos sistematizando. Hemos tenido varias dificultades a nivel de logística que ahora estamos enmendando y estamos estructurando a tal punto que esos errores no se conviertan en un grave problema sino más bien que podamos ser más sólidos. Por eso es que a partir de mitad de año ya debemos hacer el relanzamiento de Probela y proyectar cuánto vamos a crecer en los próximos dos a tres años.

- Al hablar de ‘rebranding’ de Probela, ¿podría ser que cambie el nombre de la marca o se va a mantener como Probela?

Hicimos un estudio y se queda con el nombre Probela, pero sí hay un cambio total para bien. Para este crecimiento y esta nueva etapa de la marca ya está la generación que viene con otra energía, otra visión, otra mística. Estoy muy feliz porque es el ADN del equipo es el que ha armado mi hija y donde la mayoría son mujeres. Me ilusiona porque está inspirada en las raíces, dándole tributo a las mujeres, a su abuela.

"A partir de mitad de año ya debemos hacer el relanzamiento de Probela y proyectar cuánto vamos a crecer en los próximos dos a tres años. (...) Competirá con marcas como Aruma y la competencia que venga de afuera como Sephora".

- Mencionó también el proyecto de Montalvo Nails, ¿va a ser netamente especializado en uñas?

Sí, nació como una oportunidad porque vimos que en nuestros locales de Montalvo se llenaban muchas salas por ‘nails’. Entonces, tal como vimos en el mercado colombiano, americano y asiático, donde ‘nails’ es un furor, pensamos que también era el momento de desarrollar el formato en el Perú. Así que empezamos a abrir este proyecto y estamos haciendo una propuesta linda enfocada 100% en ello.

- ¿Los 15 nuevos locales de Montalvo Nails abrirán este año?

Sí, este año. Esperamos que para enero del 2026 tengamos ya todos estos locales.

- Tiene dos locales en Colombia. ¿Este año se impulsará más la expansión en el mercado colombiano o miran a otros países?

En Colombia, nuestro gerente, que es peruano, tiene una gran responsabilidad. Si se logra llevar al éxito estos dos locales en un par de meses más, tendrá un local más en Cali este año, sino va a tener que esperar al 2026 para tener un tercer y cuarto local. Así que este es el reto.

- El mercado colombiano es un mercado más competitivo en la industria de la belleza.

Sí, y nos están recibiendo increíble, estamos muy contentos por el avance. Hay un esfuerzo doble y estamos a muy poco de llegar a las cifras que queríamos alcanzar. Estamos contentos y creo que Colombia es un mercado grande como para que podamos ser más fuertes.

- ¿Cuánto es lo que proyecta invertir, precisamente, en todo el crecimiento de Montalvo para este año?

Serían de S/3 millones a S/4 millones y esperamos inyectar un capital también de un socio que viene de afuera, que probablemente aporte casi el mismo monto. Así que serían entre S/5 millones o S/7 millones para inyectar al negocio.

- ¿Cómo recibe el reconocimiento de ser considerado un Líder Empresarial del Cambio?

Es un honor ser reconocido. Estoy muy motivado por el trabajo del equipo y con un enfoque clarísimo de ser sostenible y crecer, apostar por la juventud y más profesionales. Nos da la responsabilidad de seguir consolidando y haciéndolo mucho mejor. La premiación para nosotros es un reto para el emprendedor, lo tomamos con humildad, nos motiva a perfeccionar y hacer que las cosas sean mejor. Es una gran oportunidad para ello, para fortalecer todas las áreas que trabajamos y ser sostenibles. Es una motivación muy grata y para mí, en especial, como emprendedor es la vitamina que me faltaba para dar un paso más, porque ya estoy pensando que en un momento se dará mi retiro, y hoy me hace volver a mis 33 años a querer comerme el mundo.