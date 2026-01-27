Premios LEC: El empresario que vio su negocio crecer impulsado por la exportación de cacao

El cacao se ha visto favorecido por sus altos precios a nivel internacional, beneficiando también a compañías peruanas que se especializan en su exportación como Amazonas Trading Perú. José Antonio Mejía, gerente general de la compañía, cuenta que su empresa ha crecido junto con la evolución de los despachos cacaoteros de nuestro país. Reconocido como Líder Empresarial del Cambio (LEC), Mejía considera que unas de las características del liderazgo en su sector es la labor social y ser servicial hacia otras personas.

- ¿Por qué se decidió por la agronomía?

Mis padres son agricultores. Mi papá compró unas parcelas en La Joya, Arequipa, y desde muy niño me llevaba de vacaciones allí. Mis vacaciones las pasaba en la ganadería lechera, ordeñando vacas. Me apasionaba el mundo de la agricultura. Cuando tuve 16 o 17 años postulé a Agronomía en la UNAS y terminé mis estudios en cuatro años y medio. Desde ahí, todo ha corrido bien.

- Usted fundó Amazonas Trading Perú en el 2009. ¿Cuáles fueron los principales desafíos que tuvo cuando empezó a operar la empresa?

La empresa se fundó en el 2009. Sin embargo, yo estaba en el sector de cacao desde el 2001, ya 25 años. En esa época, se producían solo 15.000 toneladas por año de cacao [en el Perú] y ahora se producen 200.000 toneladas. Ha crecido más de 10 veces. Después de hacer una maestría en Economía Agrícola, en Lima, fui contratado durante una época en Chincha; y de ahí me fui a Tingo María a ser gerente, a los 31 o 32 años, de una cooperativa de cacao llamada Naranjillo. Esta cooperativa también empezó desde cero y llegó a exportar hasta US$10 millones.

Estuve ocho años ahí y después fundé Amazonas Trading Perú con mi esposa. Desde ahí hemos ido creciendo poco a poco. [El crecimiento del cacao] justo se dio en la época de los planes de desarrollo alternativo de la hoja de coca. En San Martín, sobre todo, dejaron de sembrar hoja de coca para sembrar cacao.

Amazonas Trading Perú ha ido creciendo junto con la producción de cacao. El último año llegamos a vender hasta US$60 millones, todo un récord en la rentabilidad de la empresa. Nuestros créditos de largo plazo fueron pagados.

- Entiendo que también fueron un desafío las extorsiones, como las amenazas de una persona vinculada al narcoterrorismo.

En el 2010 tuve una llamada supuestamente de un productor de cacao pidiéndome cupos para apoyar a Sendero Luminoso. Se trataba de terroristas, y justo interveníamos la zona donde estaba el camarada Artemio. Abríamos centros de acopio en Aucayacu, Nuevo Progreso, Tocache y Pisana. Le dijimos que no se podía dar cupos y que no nos volviese a llamar. Fui a la comisaría más cercana a denunciar el hecho y no me creían, pero a los seis u ocho meses capturaron a Artemio en esa zona.

- ¿Volvió a tener llamadas de extorsión de grupos narcoterroristas?

Siempre hubo el temor de las extorsiones y hemos tenido el debido cuidado de mantener un perfil bajo.

- ¿Cómo consideran a los pequeños productores de cacao?

Nuestra política se basa en que si el productor está bien, nosotros estamos bien. Al productor lo llamamos socio, le damos reintegros, a fin de año damos muchos incentivos como herramientas, fertilizantes, panetones; destinamos un buen presupuesto para apoyar a los productores. Para los socios que fallecen, les damos un incentivo a la familia para que lo puedan enterrar. Somos muy abiertos en ese tipo de cosas, de forma que la empresa tiene buena reputación en el campo. Nuestro afán siempre es tratar bien al pequeño productor.

El cacao es un producto que se siembra de pequeños productores y en el país hay 20.000 productores de cacao. Las empresas exportadoras con éxito tenemos que apoyarnos en esta cadena productiva.

- Indicó que Amazonas Trading Perú registró un récord de US$60 millones en ventas. ¿Este logro se da principalmente por la mayor cotización del cacao, o también aumentaron su volumen de ventas?

También hemos aumentado el volumen en un 15% en los últimos dos años. El cacao había tenido un precio muy bajo, pero andábamos en la batalla de sacar adelante la empresa. Naturalmente, estos precios altos ayudaron a mejorar los números, pero la empresa también ha tomado nuevas acciones como digitalizarse o tener una cuenta en futuros en la bolsa. Tenemos diferentes herramientas donde podamos hacer coberturas de cacao para no tener pérdidas en los próximos años.

- ¿Cuáles son los planes que tiene la empresa para este año?

Hemos adquirido una maquinaria de Italia de aproximadamente US$1 millón para hacer coberturas de cacao y chocolate. Parte de la maquinaria llega el próximo mes y tenemos ya el espacio en nuestra planta industrial. En los próximos meses vamos a ingresar a todo lo que son los derivados de cacao, no solo granos de cacao certificados. El expertise de Amazonas Trading Perú es cacao Rainforest, cacao orgánico y cacao Fairtrade. Nuestra proyección en el futuro es hacer derivados de cacao con valor agregado.

- Entiendo que fueron pioneros en ingresar a mercados que antes no tenían fuerte presencia peruana, como los países asiáticos. ¿Qué tan difícil fue ingresar a estas plazas?

Actualmente exportamos a 20 países del mundo. Nuestra empresa es una de las pioneras, ingresamos primero a India, a Malasia y a Indonesia -países donde nadie exportaba-, conversando con Senasa para homologar los certificados fitosanitarios, que es lo más difícil. La demanda que tenemos es bien alta, los clientes internacionales nos piden mucho más cacao y tratamos de avanzar en un crecimiento de nuestas exportaciones del 10% al 20% en los próximos años, tanto en volumen como en valor FOB.

- ¿Cómo se ha ubicado la empresa a nivel de exportación?

Desde el tercer año de nuestra fundación, siempre hemos estado en el top cinco [de exportadores peruanos de cacao]. Varios años en los primeros lugares. La reputación en las zonas de producción es muy importante, y que te reconozcan como una empresa seria.

- ¿Qué características considera que debe tener un líder empresarial?

En el cacao hay que tener mucha labor social. Creo que esa es nuestra principal fortaleza, más aún si eres un líder gremial. Deber tener una actitud de servicio hacia los demás, hacer las cosas por el sector, no solo para tu empresa. Si mejora la imagen del país, también mejora tu empresa.

Desde el 2021 soy presidente del Comité de Café y Cacao de la Asociación de Exportadores, con 25 exportadores. Lo que hemos hecho es dar a conocer que el Perú es un país de cacao y café sostenible, lo que hace crecer la producción de las empresas. Los premios que se pagan por cacao y café son muy buenos. Es una torta que tiene que crecer para todos.

- ¿Cómo se sintió tras ser reconocido como un líder empresarial del cambio?

La verdad, no lo esperaba. El Premio LEC es uno de los más significativos del país, siempre he visto que los mejores empresarios los nombran. No pensaba estar en este grupo. Sin embargo, uno de los gerentes del BCP me llamó y me dijo que estaba nominando: sabía que nuestra empresa tenía muy buenos índices financieros. Nuestros márgenes son buenos y nuestra reputación bancaria también.

Me sorprendió cuando me dijeron que había sido uno de los ganadores de nuestra categoría. Para mí, es una distinción enorme, prácticamente la realización de parte de mi vida, porque siempre he sido un buen estudiante y buen profesional. Ese orgullo de tener un premio de tal naturaleza para mí es como la cereza del pastel.