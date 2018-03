Los trabajadores de Pro3 visten números en la espalda porque son un equipo. Gianluigi Sambuceti dice que siempre utilizó la casaquilla 3 porque es su posición de preferencia, de ‘back’ centro. En la cancha de la metalmecánica, cumple la misma función, ser el último hombre, el que comanda esta empresa de fabricación de herramientas de geometría compleja.

—Tu abuelo tenía una gran cantidad de herramientas para su auto. ¿Crees que ese fue el momento en el que te interesaste en trabajar con estas?

Me inculcó el cuidado y el uso responsable de las herramientas para que estas duren más, pero también en el hecho de meter mano.



—Eres un apasionado de la preparación de profesionales. ¿Siempre tuviste interés en los jóvenes?

Cuando nos mudamos al norte, encontramos que el recurso humano es muy bueno, pero las capacidades profesionales no estaban adquiridas. Invitamos a los distintos institutos de Paita, Piura, Sullana y hemos llegado a un acuerdo con el Instituto Miguel Grau para empezar a formar a los chicos.

Ahora somos parte de su currículo para que realicen prácticas en nuestro taller; primero con los profesores para que sean capacitados y luego ya con los alumnos.

—¿Cuáles son los planes de Pro3 para este año?

Nos hemos enfocado en el sector aeroespacial, minero y construcción, con particular énfasis en el primero. También estamos entrando en el sector agroindustrial.

Nuestro procedimiento de trabajo va del levantamiento de una pieza, del plano, codificación de este y luego recién pasa a la cotización, orden de compra, control de calidad y entrega. Lo que nosotros detectamos es que no había la etapa del levantamiento de planos y, pese a existir un control de calidad, no se daba a los clientes un certificado de material o una ficha de control de calidad. Estamos atacando eso.

—¿Qué se siente ser un premio LEC?

Es una responsabilidad grande para que más personas puedan seguir el ejemplo. No solamente es mi labor, sino de cada jefatura, supervisor, operario. Todos tenemos una responsabilidad importante para lograr los objetivos de la empresa.



—En la empresa los trabajadores usan camisetas como en un equipo de fútbol. ¿Qué camiseta vistes?

Mi camiseta podría ser la número 3, porque me encanta la posición de ‘back’ centro y siempre utilizaba ese número de camiseta. Cuando conversamos con los de la empresa, siempre hablamos del equipo y no existe un equipo sin números. En el caso del capitán, si bien es cierto que yo estoy al comando del barco, cada compañero es un capitán dentro de su área de trabajo.

