Pedro Mont, después de sumar experiencia en varias empresas locales e internacionales, se incorporó a Platanitos, la empresa de su familia, fundada en 1991. Con su llegada, la firma incorporó canales de solución para sus clientas.

Hoy, el objetivo de Mont en el calzado empalma con la tecnología y asegura que cualquiera sea la forma en que sus clientas deseen ver los productos, la marca estará ahí para cumplir con sus ‘gustitos’.

— ¿Cómo empieza su historia con Platanitos?

Yo nací entre zapatos. Mi abuelo fundó Calzados Boby hace mucho tiempo y luego mi madre, que trabajaba ahí, decidió abrirse y formar una tienda familiar.

— ¿Se nace o se hace negociante?

En mi primera venta recibí un no. Fui aprendiendo que lo que estoy vendiendo no es un producto, sino una solución que debe adecuarse a la persona con la que estoy hablando. Esto, aplicado a Platanitos, significa que no vendo un zapato, sino la experiencia de comprar un zapato, el ‘gustito’ que estoy satisfaciendo al vender uno.

— ¿En qué basan su concepto de enfoque al cliente?

Creemos que podemos romper el paradigma de ver el producto para comprarlo. Es un enfoque orientado al cliente, en el cual las herramientas son los espacios electrónicos. A las clientas les gusta ver el producto en la computadora o en un aplicativo móvil.

— Es usted una persona que apuesta por la tecnología. ¿Cuál es el futuro que le espera a la empresa en este campo?

Somos agnósticos al canal, pero fervientes y devotos del cliente. Si el cliente descubre otro canal, le gusta y lo va a utilizar, yo voy a estar ahí. En un par de años, la realidad virtual o la realidad aumentada va a ser la manera de comunicarse y ahí vamos a estar. Más que evolucionar como tecnología o como canales, es qué le hace sentir a la clienta para solucionar esos ‘gustitos’.

— ¿Cómo están cambiando las ventas con esta transformación?

La clave es la rapidez. Quiero que cuando pidas un par de zapatos te llegue tan rápido como te llega una pizza. Yo estoy viendo esto como Platanitos, pero también estamos en el grupo Kayser y, en el ámbito personal, tengo una inversión en una empresa de videojuegos, Leap Game Studios, que los hacen para Cartoon Network y Nickelodeon. Todas estas visiones provienen de ahí.

— ¿Se podría decir que, en el futuro, una persona que utilice lentes de realidad aumentada, podría ver sus prendas puestas digitalmente?

Eso podría ser, pero imagina más allá. Supón que de alguna manera todos estamos utilizando realidad aumentada por los lentes. Solo tendrías que vestirte de blanco y simplemente dar un comando para que las personas que te vean puedan verte con la ropa que tú quieres que te vean.

— ¿Qué se siente al ser reconocido como Premio LEC?

Es un honor. Más que yo, el premio se lo merece mi equipo.

Lea más noticias de Economía en...