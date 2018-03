Stanford: “El papel no va a ser desplazado por una tablet”

A los 13 años, cuando su familia decidió retornar de China al Perú por la grave situación económica en la que se encontraba, Pablo Wong empezó a apoyar a su padre en una pequeña ferretería con la cual buscaban salir a flote. Hoy, el actual gerente general de Stanford lidera una empresa que produce 200.000 cuadernos al día y que apuesta por el e-commerce y la tecnología.

— ¿Recuerdas cómo fue la experiencia de hacer tu primer cuaderno?

Era una aventura al principio porque no conocía del tema. Empecé con una máquina no muy moderna, que tenía su achaque y que me obligó a aprender sobre lo industrial para saber lo que se necesitaba y arreglarla. Tuvimos que pasar momentos no muy gratos, como todos los inicios, pero nuestros productos fueron aceptados rápidamente por los padres de familia por su calidad.

— ¿Qué retos te planteó el mercado peruano?

En nuestro rubro, se tiene que justificar el equilibrio de precio y calidad. Nosotros siempre tratamos de conseguir los mejores insumos y, sobre todo, los que cumplan con las certificaciones de protección del medio ambiente. Creemos que nuestro gran diferencial es ese.

“Tuvimos que pasar momentos no muy gratos, pero nuestros productos fueron aceptados rápidamente"

— Si vemos los avances en el mundo, la tecnología viene transformando las industrias en general. En el caso del papel, se especula sobre su reemplazo por los teléfonos móviles y las tablets. ¿Ven también un impacto por ese lado?

Definitivamente la tecnología avanza a pasos agigantados, lo que nos obliga a investigar y seguir avanzando. Por ello incursionamos en e-commerce. Pero sabemos que el papel no va a ser desplazado por una tablet ni en el corto ni en el mediano plazo. Buscamos innovar en cada uno de nuestros productos y todo lo que hacemos está orientado a ese fin. Siempre vemos afuera cuál es la tendencia, lo que se viene.

En cuadernos de alta gama, Stanford abarca el 50% del mercado local. En cuadernos de alta gama, Stanford abarca el 50% del mercado local.

— Con sus planes, ¿cómo recibe la noticia de ser reconocido con un Premio LEC?

Lo tomo con bastante humildad, y es que no es un premio a una sola persona en realidad. Somos un equipo y esto no es un golpe de suerte; es el trabajo que venimos haciendo constantemente y por ello siempre estoy agradecido.

Lea más noticias de Economía en...