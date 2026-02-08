Velax: La historia de la compañía peruana que empezó desde cero y se convirtió en el principal socio comercial de Philips en Latinoamérica

Escuchar
Cuando Carlos Velazco Becerra tenía siete años, su padre tomó la decisión de emprender. Como muchos peruanos, inició desde cero: “visitaba ambulantes, con su maleta en mano. Yo lo ayudaba a preparar y cargar sus pedidos”, recuerda el ejecutivo. Hoy Velazco lidera Velax, la firma fundada por su padre hace más de 35 años, y trabaja codo a codo con sus tres hermanos. En esta entrevista, cuenta a El Comercio cómo la empresa, especializada en electricidad y ferretería, ha continuado expandiéndose, lo que le ha valido al empresario el Premio LEC 2026.

