Velax: La historia de la compañía peruana que empezó desde cero y se convirtió en el principal socio comercial de Philips en Latinoamérica

Cuando Carlos Velazco Becerra tenía siete años, su padre tomó la decisión de emprender. Como muchos peruanos, inició desde cero: “visitaba ambulantes, con su maleta en mano. Yo lo ayudaba a preparar y cargar sus pedidos”, recuerda el ejecutivo. Hoy Velazco lidera Velax, la firma fundada por su padre hace más de 35 años, y trabaja codo a codo con sus tres hermanos. En esta entrevista, cuenta a El Comercio cómo la empresa, especializada en electricidad y ferretería, ha continuado expandiéndose, lo que le ha valido al empresario el Premio LEC 2026.

- Velax pertenece a un grupo selecto de empresas familiares que logran consolidarse y continuar expandiéndose. ¿Cuáles diría que son los principales obstáculos que han enfrentado en el camino?

Un gran reto es que trabajamos en un sector informal. Desde el día uno nos propusimos ser formales, y no solo nosotros: nos comprometimos a formalizar también a nuestros clientes. Eso nos ha permitido posicionarnos a lo largo de los años, ser solventes y lograr que una gran masa de clientes se formalicen y sean, también, incluidos en el sistema financiero, que antes no los consideraba. Eso ha permitido establecer fidelidad: Tenemos más de 5.000 clientes en todo el país, atendemos los 24 departamentos, y creo que eso es resultado de relaciones creadas a largo plazo, basadas en la confianza y en la formalización de un sector.

Velazco recibió el premio LEC en la categoría de Empresa Grande Consolidada. (Foto: Hugo Pérez / El Comercio) / HUGO PEREZ

- ¿Esto les ha brindado resiliencia para enfrentar momentos difíciles?

En el camino ocurren algunas crisis, como el COVID-19, pero tener las bases sólidas que hemos construido desde un inicio nos ha permitido sobreponernos a diversos momentos y salir fortalecidos. Muchas veces en estas crisis los competidores más débiles o quienes no trabajaron de manera formal son quienes terminan cayendo, y uno sale más fortalecido porque termina absorbiendo el mercado que queda disponible.

- ¿Siempre tuvo interés en involucrarse en el negocio familiar que fundó su padre?

Siempre tuve interés. Estuve 14 años fuera del país, y cuando mi padre me propuso volver, para mí fue un evento clave.

- ¿Por qué decidió regresar al Perú?

Lo hice por tres razones. Primero: cuando tenía siete años, la empresa fue fundada. Crecí en un ambiente donde acompañaba a mi padre a visitar ambulantes con su maleta en mano, y yo lo ayudaba a preparar y a cargar sus pedidos, los cuales salía a repartir muy temprano al día siguiente. Vi a mi padre hacer todo esto a la par de que culminaba su MBA. Es imposible no enamorarse de un proyecto exitoso construido desde cero con tanto esfuerzo, y que es la base para los valores que busco transmitir a mis hijas. Yo crecí con esto y me enamoré de este negocio desde que empezó. Tengo muy internalizado el significado de esta empresa; todo lo que costó crearla.

Lo segundo era retribuir a esta compañía todo lo que hice y aprendí afuera. Trabajé en varias transnacionales en el extranjero, tuve a mi cargo más de 20 países, trabajé en biotecnología, en cervecería, en minería, en IT, y en varias partes del mundo. Para mí, trabajar en la empresa familiar era una oportunidad de retribuir a la familia todo lo que ya había logrado en otros lugares y llevar el aprendizaje a otra escala, con mis hermanos, continuando con el legado de mi padre.

La tercera razón es por el momento que está atravesando el país, que para mí es espectacular. Nuestro país está en un ciclo económico expansivo con variables macroeconómicas sólidas que atraen grandes inversiones, así que, como empresarios, es nuestro momento para materializar la gran cantidad de oportunidades que tenemos y lograr que nuestras futuras generaciones sigan apostando por este gran país.

¿Cuáles son las últimas novedades sobre la economía peruana? (Foto: Andina)

- ¿Cómo es que su padre decide empezar en este negocio?

Mi padre trabajó para una compañía que tenía un negocio muy similar al nuestro. Él era el gerente general de esa compañía desde hace más de 40 años. Pero mientras trabajaba ahí estudió un MBA en ESAN, una maestría bastante buena en aquella época, y eso lo motivó a emprender. En ese entonces, mi padre iba puesto por puesto vendiendo los productos. Eso le permitió poco a poco hacerse un nombre y empezar a distribuir otras marcas.

- ¿En qué momento diría usted que Velax dio el salto para escalar como compañía?

El gran boom para la empresa viene en su tercer o cuarto año, cuando tomamos la distribución de Philips. En menos de dos años de ese hito, nuestra empresa se posicionó como la principal distribuidora de Philips en el Perú. Ese fue un detonante, primero, porque por primera vez trabajábamos con una marca global de esa dimensión; y segundo, porque rápidamente se posicionó en el número uno del país.

- ¿Qué cambió después de eso para Velax?

Para trabajar con una marca como Philips nuestros estándares y valores debían de estar alineados al 100% con valores como responsabilidad social, responsabilidad con el personal, responsabilidad de cuidado de la marca, entre otros. Ya son más de 30 años desde que somos el socio comercial más importante de Philips en el país, y en el 2025, por primera vez, fuimos el socio comercial más importante de Philips en Latinoamérica, incluyendo a países mucho más grandes como Brasil y México.

Club: Philips Asociación deportiva (PSV) | Empresa: Philips (Tecnología). (Getty) / Nina Ruecker

- ¿Es la principal marca de su portafolio?

Es la tercera. Tenemos dos marcas que comercializamos mucho más que Philips. La primera es Brande, una marca de cables nacional; y la segunda es Legrand, que es una marca francesa. La cuarta, que es muy parecida a Philips, es Schneider Electric, que es otra marca europea. Tenemos alrededor de 30 marcas y en todas somos el primer o el segundo [distribuidor] más grande del país. Hemos logrado replicar el caso de éxito que tuvimos con Philips en la gran mayoría del sector de iluminación y electricidad.

- ¿Diría que Velax forma parte del ciclo expansivo económico que vive el Perú en este momento?

Definitivamente. El 2025 fue un año histórico en ventas y crecimiento. Ha sido un año muy positivo, y eso nos ha llevado a pensar en cosas mucho más grandes para este 2026, como la diversificación. Este año vamos a entrar por primera vez en un negocio en el que no estábamos, que es el de almacenes logísticos. Ya hemos adquirido un terreno y estamos a puertas de empezar a construir 17 mil m2 de naves industriales. Tomaremos una parte para la expansión de nuestro negocio y el remanente lo alquilaremos a terceros.

- ¿Qué otros planes de expansión tienen para el corto plazo?

Estamos invirtiendo fuertemente en un nuevo canal que no teníamos, que es el de proyectos de media y alta tensión (industria pesada), y para eso estamos contratando a puro ‘crack’, con conocimiento en ese segmento que es de suma importancia. Son proyectos de gran magnitud. Estimamos que esta apuesta nos permitirá duplicar nuestras ventas en máximo tres años.

- ¿Cuánto están invirtiendo en esto, más o menos?

Estamos invirtiendo aproximadamente un 60-70% de la facturación anual de la compañía, pero con un retorno muy importante. Vamos a recuperar rápidamente; es una apuesta grande. Además, desarrollaremos sistemas de gestión de indicadores en todas las áreas y un nuevo ERP (sistema de planificación de recursos empresariales) que soporte las altas expectativas de crecimiento. Esto nos debe garantizar superar, en los próximos años, los excelentes resultados obtenidos en nuestro negocio tradicional, que es el ferretero.

El Osinergmin será el ente encargado de aprobar los procedimientos tarifarios, de supervisión y fiscalización. (Foto: GEC) / MARIO ZAPATA

- ¿Por qué apostar ahora por el mundo logístico con los almacenes?

Es una integración vertical. Hoy nosotros necesitamos almacenes para nuestro negocio, pues se requiere de stocks. Hemos decidido diversificar y una de las variables que consideramos fue que sea algo relacionado a lo que ya hacemos. Por eso adquirimos este terreno de casi 20 mil metros cuadrados, vamos a tomar una parte de ellos para cubrir la expectativa de crecimiento que tenemos en el corto plazo y el remanente lo vamos a alquilar a terceros. Si el negocio funciona, vamos a seguir abriendo nuevos parques industriales para seguir alquilando almacenes.

- Este 2026 es, entonces, un año de diversificación para ustedes.

Es un primer paso en la diversificación de la empresa, alineado al negocio que hacemos. Y el otro es esta inversión fuerte que haremos en todo un canal que no tenemos, que es el de proyectos de media y alta tensión. Para eso tenemos otro portafolio de productos.

- ¿Qué implica entrar a este nuevo rubro?

Son varios retos: primero, contratar a talento de otro nivel o con capacidades que hoy no tenemos. Van a entrar, por lo menos, unas 10 a 15 personas nuevas a la compañía, y todos ingenieros de muy alto nivel: programadores, especialistas en automatización, en software y, en general, ingenieros de alto calibre. En segundo lugar, está toda la inversión en portafolio y stocks de productos que hoy tampoco tenemos en almacén. Para eso necesitamos, justamente, mayor espacio de almacenaje, y por eso queremos hacer una inversión fuerte en todo este portafolio. Y en tercer lugar está, también, la inversión en infraestructura, porque para poder soportar grandes volúmenes de tableros, celdas, o cables de alta tensión, necesitamos módulos y estructuras con los cuales hoy no contamos. Vamos a hacer una inversión fuerte en capex (gastos de capital).

- Tienen en su pipeline varias inversiones. ¿Ya las están ejecutando?

Hemos empezado desde inicios del año con todo esto. La expectativa para esta inversión en media y alta tensión es duplicar las ventas del negocio.

- Con todo eso, ¿para este año qué metas tienen a nivel de crecimiento en ventas?

En el negocio tradicional que manejamos (ferretero), queremos, por lo menos, replicar lo que hicimos en el 2025, que fue un crecimiento de 20%. Esperamos, asimismo, que el negocio de media y alta tensión, que es algo nuevo para nosotros, llegue a representar al menos 30% de la nuestra facturación.

Foto: GEC

- ¿En qué industrias están los principales clientes de Velax?

Hay industrias muy especializadas. Cuando tú entras, por ejemplo, en la industria minería o en la industria pesquera, tienen demandas más específicas. Ahora también en la industria agroindustrial.

- ¿En este momento el sector de minería es su principal cliente?

No, no lo es. Pero en los próximos años será un sector muy importante para nuestra compañía, con toda esta inversión que estamos haciendo en productos de media y alta tensión. Hoy, nuestro primer canal, que es el tradicional, va orientado a los mercados mayoristas y al mercado ferretero. Somos los líderes en Malvinas, en el Mercado Central, y varios mercados en los que estamos; no solo en Lima. Cubrimos los 24 departamentos y tenemos fuerza de ventas en provincias. En el canal ferretero somos, por mucho, los líderes en el país.

El segundo [canal que tenemos] es el de proyectos. Hasta la fecha hemos atendido proyectos de baja tensión, como los residenciales. Pero dentro de ese grupo estamos abriendo el brazo de media y alta tensión, que son proyectos de otra envergadura y que demandan ‘skills’ mucho más sofisticados. Y el tercer canal es de tiendas para clientes que buscan luminarias estéticas y productos de mayor belleza. Este último va muy ligado a cómo va la economía, y va a seguir creciendo. No obstante, nuestra gran apuesta va por el negocio de media y alta tensión: apostamos por proyectos que van, en promedio, de US$300.000 a US$500.000 cada uno. Son bastante interesantes.

- ¿Han visto más movimiento en los últimos años en regiones del país?

Muchísimo. Algo interesante que hicimos en la pandemia fue buscar crecer en vez de contraernos. Hasta antes de la pandemia nosotros no teníamos operaciones en el norte del país, y tomamos la oportunidad en esa coyuntura para apostar en grande por la distribución en todo el norte. Muchos competidores no siguieron el mismo camino; más bien, se contrajeron. Nosotros aprovechamos ese momento para reclutar a varios vendedores que lamentablemente quedaron sin trabajo, y fue nuestra gran oportunidad para apostar por provincias. Desde la pandemia, las provincias han representado un crecimiento exponencial: hoy solo el norte representa 30% de las ventas que manejamos.

- ¿A qué sectores les gustaría llegar con más fuerza?

Al sector agroindustrial. Hay una gran oportunidad. Hoy exportamos más de US$6 mil millones en cultivos entre las cuatro principales ciudades del norte. Si a eso le sumas el desempeño en Ica, son US$2.200 millones más. Hay un montón de clientes que queremos aprovechar, y tenemos productos para eso con este nuevo canal que estamos potenciando. En los sectores agro, minería, pesca y textil, que son cuatro industrias en las cuales nos vamos a enfocar ahora, nos falta [avanzar], y definitivamente hay grandes oportunidades.

Dentro de sectores exportadores, la agroindustria, que cerrará el año con envíos de hasta US$14 mil millones, ha tenido una mayor participación en la generación de empleo. Hasta octubre, había registrado 647.689 empleos directos (Foto: archivo)

- ¿En algún momento pensaron en internacionalizarse?

Lo estamos considerando. Mi segundo hermano vive en Santiago (Chile). Las marcas con las que trabajamos son globales, y hay un gran interés de varias de estas marcas por replicar en otros países lo que hemos logrado en Perú. Estamos en conversaciones con algunas de ellas para ver la posibilidad de explorar oportunidades, por ahora, en Chile. Es un potencial mercado al cual podríamos ir.

- Tienen más de 35 años de trayectoria. ¿Qué significa el Premio LEC para usted?

Es una alta responsabilidad. Esto es fruto del trabajo de mi familia. Mi padre fue el fundador de esta empresa. Somos tres hijos, tres hermanos, los que trabajamos en la compañía, lo cual no es tan común, pero te habla bastante bien de la buena relación y buen ambiente que hay en la familia y de cuánto valoramos lo hecho por mi padre. Tener el honor de haber sido nombrado para los premios LEC conlleva una responsabilidad importante, porque estás, en nombre de la familia, representando el trabajo hecho por todos a lo largo de muchos años.

Me agrada muchísimo, también, porque reafirma que estamos haciendo las cosas bien. En nuestro caso nos nominó el BCP. Que un banco tan importante en el país te ponga entre sus candidatos, con todas las solidez que ellos tienen, habla muy bien del trabajo que venimos haciendo, y eso no es algo que logras en un día. Es el trabajo de muchos años, siendo responsables con los clientes, proveedores, bancos y sistema financiero; cumpliendo con todas las normativas. Es bastante importante haber sido nombrados para este premio porque reafirma que estamos haciendo las cosas bien.

/ JOEL ALONZO

- ¿Qué lecciones diría que han sido claves en su experiencia de manejo de un negocio familiar?

Hay que ver las crisis como oportunidades. La pandemia fue un buen ejemplo de que si apuestas contra corriente en un momento de debilidad general, puedes traer buenos resultados. Cuando hay crisis no hay que verlas como que se acabó el mundo, sino al revés: como potenciales oportunidades.

Otra lección importante es entender que la formalidad paga. Aunque te cueste en el corto plazo, o aunque te cueste perder una licitación, a largo plazo definitivamente paga. Quienes son formales son los que se quedan en el largo plazo. Nosotros somos muy buenos pagadores y, producto de eso, somos considerados por el BCP como clientes triple A. No es fácil, pero eso nos permite acceder a mejores fuentes de financiamiento, pensar en inversiones de largo plazo, como las que te he mencionado, y mantener condiciones favorables. La vez pasada, por ejemplo, vi que solo el 6% de las empresas peruanas pagaron el crédito Reactiva. Nosotros lo pagamos en tiempo y forma. Somos el 6% que cumplió con esa obligación. No sabemos si nos traerá un beneficio y no lo hacemos por el beneficio que nos pueda traer, sino porque creemos firmemente que cumplir con las obligaciones y ser responsables es mandatorio y es parte de nuestros valores. El formalismo paga y en el largo plazo ves resultados.

Y el último aprendizaje es que apostar por tu país, por el Perú, que es bonito. Tiene muy buenos resultados. Soy un creyente en el país y considero que volver tiene una gran retribución. Es el tipo de valores que yo también quiero transmitir a mis hijas, quiero que ellas sigan este legado que mi padre creó y que, sea acá en la empresa a donde estén, compartan estos valores que nosotros sostenemos.