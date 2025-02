En el 2014, Yessica Contreras fundó la empresa Grupo Molinero Contreras bajo recomendación de su hermana Rosa y su madre Dora Astorayme. La gerente general de la compañía, reconocida como Líder Empresarial del Cambio, cuenta qué suele considerar en las decisiones importantes de la empresa a su familia.

¿Qué la llevó a tomar el camino de tener una empresa y ser independiente?

Mi familia siempre ha sido trabajadora, emprendedora y desde chiquita he estado metida en el tema de negocios. Siempre estuve en el negocio y cuando me metí a la vida profesional, porque tenía que tener una carrera y estudiar, sentía que no estaba totalmente feliz con lo que hacía. No era conmigo marcar tarjeta o no sentía que estaba en lo mío. Siempre tenía el deseo de poder hacer algo propio, pero me tocaba aprender primero de las empresas.

¿Cómo fue la competencia en el negocio del arroz una vez que tuvo las empresas constituidas?

Lo que me han enseñado y que tenía claro era que si queríamos destacar y crecer, teníamos que hacer las cosas distintas a las que hacía el sector. Mientras que el sector, por un lado, buscaba de repente que su producción esté enfocada en el ahorro de costos, nuestra producción estaba enfocada en mejorar la calidad.

Nos arriesgamos a traer nueva tecnología en el sector molinero en el Perú. Los molinos, como eran de 20-30 años, solían trabajar con el mismo tipo de maquinaria. Nosotros nos atrevimos a traer maquinaria nueva y moderna a pesar de los riesgos que eso conllevaba. Nos atrevimos y hasta ahora siempre estamos renovando con nueva tecnología. Tenemos maquinaria con inteligencia artificial, siempre estoy viendo qué máquina es la más moderna, la nueva y la que está saliendo para incorporarla a la planta y generar eficiencia.

¿Habían espacios para crecer en el negocio del arroz?

El consumo de arroz principalmente es a granel. En el Perú, el 90% es granel, solo el 10% consume embolsado. Del arroz a granel no da confianza al consumidor final. Cuando compras embolsado, no esperas que cambie la calidad. Nosotros aprovechamos eso, con nosotros nació la categoría premium en el arroz. El tiempo durante el cual el arroz está almacenado es importante. Es como el vino: mientras más guardado, más rico. Y nos ayudó mucho la pandemia, porque nos dio espacio a poder ingresar rápidamente al mercado. Dejó de ingresar el arroz importado, que era preferido por bastantes consumidores peruanos. A la gente no le quedó otra que comprar arroz nacional y empezó a darse cuenta que el arroz nacional también es bueno.

¿Cómo enfrentaron a adversidades como la pandemia y el Fenómeno del Niño?

La pandemia nos malogró materia prima. Dijimos: “invirtamos este año en nuevos silos de almacenamiento, toca invertir”. Lo que nos ha ayudado a crecer rápidamente fue el tema de la reinversión. Siempre a las desgracias hay que darles vuelta. Estas desgracias que pasaron con la pandemia nos ayudaron a acelerar el crecimiento, porque teníamos que estar preparados para las lluvias del siguiente año.

Siendo una empresa creada con su familia, ¿cómo es la dinámica para mantener separado el trabajo y la relación familiar?

En nuestro caso somos tres mujeres, mi mamá Dora Astorayme, mi hermana Rosa Contreras y yo. Ellas son las tromes en el tema de la venta. Yo considero que no soy una experta vendedora. Cuando nació la marca, ellas impulsaron la venta de la marca en sus tiendas, porque también tienen sus propios negocios mayoristas. Para mí, la clave de trabajar y tener una buena relación con ellas es el tema de comunicación. Soy la gerente general, ellas por un lado me dan la libertad de tomar decisiones, pero, por otro lado, cuando considero que son decisiones relevantes, siempre las involucro, a pesar de que no tienen un puesto en la empresa. Con ellas estoy siempre en constante comunicación y planifico cuáles van a ser las inversiones para el año que viene, cuánto queremos crecer, cómo queremos cerrar el próximo año y si queremos ingresar a nuevos canales.

(Foto: Grupo Molinero Contreras)

¿A qué zonas llegan con su marca Campo Norte?

Tenemos tres marcas, pero Campo Norte tiene el 60% de las ventas y es a la que le ponemos más foco de publicidad. Campo Norte está en Arequipa, Trujillo, Piura, Chiclayo, Cajamarca y Lima. Nuestra meta este año es lograr una mayor cobertura, queremos estar no solo en las principales provincias, sino a nivel nacional y crecer en otra cadena. Ahora estamos vendiendo en el canal tradicional y el moderno, en Metro. Este año también queremos estar presentes en Wong.

¿Han evaluado importar arroz? ¿Visualizan entrar a la exportación?

Importar solo en el caso de que no hubiera producción nacional. Parte de nuestro propósito como empresa también es pagarle un buen precio al agricultor peruano. La exportación sí es algo con lo que sueño.

¿Cuánto esperan invertir este año y cuánto esperan alcanzar en facturación?

Nuestro crecimiento cada año se da entre el 20% y 30%. Este año también esperamos un crecimiento del 30% en cuanto a facturación. Todos los años estamos en constante reinversión en el crecimiento de la planta, que empezó en 1.000 m2 y hoy está en más o menos 25.000 m2. Este año vamos a hacer una inversión en cuanto al crecimiento de la planta de secado industrial, más o menos un millón de dólares.

(Foto: Grupo Molinero Contreras)

¿Qué características considera que debe tener un líder?

Primero, un empresario tiene que mirar cómo está el entorno. No puedes vivir en el día a día, sino tienes que adelantarte y ver cuáles son las tendencias y qué se va a dar en función al entorno político-económico en los años que vienen. Tienes que saber que en cada acción que haces como jefe, como líder, tienes una responsabilidad, porque va a ser muy imitado y observado de cerca por tus colaboradores.

¿Cómo tomó la noticia de ser reconocida como Líder Empresarial del Cambio?

Primero, feliz, agradecida, porque siempre he sido de perfil bajo, por más logros que la empresa haya tenido en el sector. Se lo conté a mi esposo y es un ejemplo para mi hija, para que ella también se motive y vea que puede ser una gran empresaria y esté orgullosa de las cosas que uno fue logrando.