Leila Pereira: quién es la multimillonaria presidenta del Palmeiras, artífice del éxito del ‘Verdão’, que vendrá a la final de la Libertadores

En el fútbol sudamericano, pocos dirigentes concentran tanto poder, visibilidad y capacidad económica como ella. Esta confluencia sumada al rendimiento deportivo ha consolidado a Pereira- la primera mujer presidenta de Palmeiras en más de un siglo de historia- como una figura imposible de ignorar en el fútbol global. Su presencia fue ganando popularidad en este tiempo por su firmeza para defender los intereses del club, además del gran impacto que comenzó a tener su gestión, que permitió reforzar el plantel, modernizar la gestión y devolverle el protagonismo al gigante brasileño.

La empresaria multimillonaria tiene negocios consolidados y una fortuna que supera los 8,8 mil millones de reales (aprox.US$1,6 mil millones) siendo una de las mujeres más ricas de su país, según Forbes Brasil. Lidera Crefisa —financiera brasileña especializada en créditos personales— y la Universidad FAM, en São Paulo, ambos patrocinadores del club (hasta el 2024) que han tenido un papel determinante en los años de mayor brillo de Palmeiras en la última década. Desde este año, dieron paso Sportingbet por 3 años, con un pago fijo cercano a los 100 millones de reales (aproximadamente US$18 millones).

De hecho, Pereira llegó sin rodeos. “Vengo a Palmeiras para sacarlo campeón del mundo. Es mi sueño y no me importa el tiempo que tarde. Lo voy a conseguir”, dijo cuando asumió las riendas del club en el 2021.

“Ser mujer y estar dispuesta a asumir este cargo en un país tan machista como Brasil ya sería suficiente para demostrar lo especial que es Leila. Ella asumió la responsabilidad que el cargo exige, y otras que pocos líderes asumen: promover cambios inicialmente impopulares”, resalta Thiago Freitas, COO de Roc Nation Sports en Brasil, que representa la carrera de jugadores como Endrick y Vinicius Jr, a El Comercio. Agrega que dio autonomía y estabilidad a quienes necesitaban liderar procesos cuyos réditos se ven a largo plazo, y se enfrentó a las bandas infiltradas en la hinchada. “Figuras como ella incomodan al ‘establishment’”, asegura.

Todos los caminos la llevaron al fútbol

Cuando Pereira estudió periodismo, no imaginaba que su vida estaría ligada al fútbol. Pero, eso cambió en el Mundial de Italia de 1990, cuando fue reportera deportiva y, en sus comisiones como becaria, cuando también le tocó cubrir los partidos en el Maracaná, el mítico estadio que hoy visita cuando Palmeiras se enfrenta a Flamengo o Fluminense en Brasil. En ese entonces, como relata a la FIFA, aún tímida, Pereira se sentaba detrás de la portería y se asombraba con la multitud. Esto sin imaginar que, años después, dirigiría uno de los clubes con más hinchas de Brasil, quienes hoy la llaman ‘tía Leila’.

A los 18 años conoció a José Roberto Lamacchia, su hoy esposo y, con quien descubrió que Palmeiras era el otro gran amor de su vida. Por esos años, amplió su formación con estudios en Derecho en la Universidad Cândido Mendes, lo que consolidó su perfil como empresaria y gestora. Años después, junto a su esposo dirigieron Crefisa y FAM, empresas que no solo la posicionaron como una de las mujeres más influyentes y exitosas del país, sino que fueron también el puente que la conectó con el club. En el 2015, ambas empresas se convirtieron en los principales patrocinadores del Palmeiras, lo que fue clave para catapultar la economía del equipo.

Su ingreso a las altas esferas del club fue tan natural como inevitable: primero se integró al entorno dirigencial, luego fue asesora, y finalmente, en el 2021, fue elegida como la primera mujer presidenta del club alviverde.

En una entrevista con la FIFA durante el Mundial de Clubes de este año, donde fue la única mujer entre los presidentes de los 32 equipos clasificados, Pereira contó que nunca imaginó que sería presidenta de un club tan grande, ya que no había ningún precedente de liderazgos femeninos en los altos mandos de los equipos de fútbol.

Hoy, Pereira personifica ese precedente. “Eso es lo que más fuerza me da. Estoy aquí, en Palmeiras, y quiero que mi club triunfe, quiero ganar títulos, claro que sí. Pero, por encima de eso está ser una inspiración para tantas chicas y romper paradigmas absurdos. Todavía hay personas que dicen que las mujeres no entienden de fútbol”, reflexionó en la entrevista.

Gestión y empuje

“La vida es un gran centrocampista. Cuando la vida te pasa la pelota, hay que ser un gran delantero centro, disparar y marcar. Ante las oportunidades que me da la vida, disparo con fuerza y acierto”. afirmó Pereira en una entrevista con la FIFA este año, lo que refleja el ímpetu y el estilo que busca plasmar en su gestión. Su influencia ha sido tal que, según Clarín, se estima que la empresaria invirtió más de US$200 millones en el equipo, incluyendo un millonario contrato de patrocinio, el más grande de Sudamérica, con un presupuesto anual cercano a los US$24 millones.

La inversión asociada a Crefisa y FAM permitió al club contratar jugadores de primer nivel que sostuvieron un ciclo de títulos en el campeonato brasileño y dos Copas Libertadores (2020 y 2021)— aunque en total el palmarés del club es de tres títulos en el torneo continental. Esta época dorada acercó al ‘Verdão’ al mismo peso económico que Flamengo, el gigante carioca del marketing y los contratos comerciales, su rival en esta final. Ambos clubes se han convertido en potencias económicas, que manejan presupuestos exorbitantes. En el 2023, por dar un ejemplo, el Palmeiras registró ingresos superiores a los 1.400 millones de reales (US$262,6 millones).

Freitas de Roc Nation Sports, destaca que Pereira asumió el control del club con un perfil de deuda que le permitió una gestión segura y preparó su crecimiento y consolidación. A su juicio, convirtió al Palmeiras en el mayor campeón de los últimos años, con ingresos récord por traspasos de jugadores y siendo un referente en gobernanza.

Pereira, no obstante, también ha sido vinculada como una aliada política de Jair Bolsonaro, con quien compartió en el estadio Allianz Parque, la casa de Palmeiras, la jornada de la consagración de su título en el Brasileirão 2018.

Hace unos días, la ‘Dama de verde’ volvió a estar en todos los titulares del continente al ofrecer su avión privado para que los jugadores convocados a la selección brasileña- incluso de los equipos rivales- puedan retornar a su país a disputar el Brasileirão tras jugar la última fecha FIFA.

Para Renato Ricci, Country Manager del Johan Cruyff Institute Perú, el aporte de Pereira ha sido decisivo: “Ella ofreció continuidad, pero también disciplina, estabilidad y una visión empresarial muy clara”. Así, acota, el club evitó la improvisación y reforzó áreas clave como infraestructura, ciencia aplicada al deporte y divisiones menores.

Leila Pereira, presidenta de Palmeiras, durante la presentación del Mundial de Clubes 2025, donde fue presentada como la única mujer entre los 32 dirigentes participantes.

“Uno podría decir que es solo dinero. Es un dinero bien manejado, su mayor aporte ha sido asegurar un modelo sostenible incluso cuando se hacen grandes inversiones”, señala Raúl Rosales, experto en gestión deportiva y director académico para Latinoamérica de Cintana Education.

Rosales destaca la capacidad de Leila para cambiar de registro según su rol: “Cuando tiene que ser hincha, es hincha. Pero cuando debe actuar como presidenta o estratega institucional, cumple ese rol”. Ambos coinciden en que ella encarna la evolución del fútbol moderno. Un deporte que ya exige modelos de gestión comparables a los de una gran empresa, con decisiones de largo plazo, disciplina corporativa y liderazgo sólido.

A menos de una semana de la final de la Copa Libertadores en Lima, el club paulista está muy cerca de su cuarta estrella. Nuestra capital le trae buenos recuerdos, en su última visita ganó por 4 goles a Universitario de Deportes por los Octavos de Final del torneo, en el mismo estadio que el 29 de noviembre lo enfrentará, esta vez, al poderoso ‘Fla’.

¿Aumentará aún más el valor del ‘Verdão’ si gana la Copa Libertadores? Freitas comenta que ganar la Libertadores genera un premio en efectivo pagado por la confederación y otorga una plaza en la Copa Intercontinental o Mundial de Clubes, lo que genera otras cuotas y posibles premios. También genera pagos adicionales de los patrocinadores del club. “Se trata de un conjunto de nuevas fuentes de ingresos, pero en el caso del Palmeiras, ya campeón en numerosas ocasiones, incluyendo la Libertadores, el título no cambia el estatus del club”.