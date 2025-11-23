Claudia Inga Martínez
Claudia Inga Martínez
Melissa Rodríguez Enciso
Melissa Rodríguez Enciso
Fiorella Gil Mena
Fiorella Gil Mena

Escucha la noticia

00:0000:00
Leila Pereira: quién es la multimillonaria presidenta del Palmeiras, artífice del éxito del ‘Verdão’, que vendrá a la final de la Libertadores
Resumen de la noticia por IA
Leila Pereira: quién es la multimillonaria presidenta del Palmeiras, artífice del éxito del ‘Verdão’, que vendrá a la final de la Libertadores

Leila Pereira: quién es la multimillonaria presidenta del Palmeiras, artífice del éxito del ‘Verdão’, que vendrá a la final de la Libertadores

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Leila Pereira no pasa desapercibida. En el último Mundial de Clubes que disputó Palmeiras, la presidenta del club paulista se llevó todos los reflectores, incluso más que el propio presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Esta semana estará en Lima, acompañando al ‘Verdão‘ -uno de los cuatro clubes con más hinchada de Brasil- por la ‘gloria eterna’ en la final de la Copa Libertadores ante Flamengo.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC