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Resumen

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Ahorra este verano: Osinergmin revela la temperatura clave en la que debes tener el aire acondicionado para gastar menos | Foto: Freepik
Ahorra este verano: Osinergmin revela la temperatura clave en la que debes tener el aire acondicionado para gastar menos | Foto: Freepik
Por Claudia Inga Martínez

La temporada estival se extendió en la capital y en las regiones costeras, donde se estima que el clima se vuelva aún más cálido hacia final de año y el verano. Para hacer frente al calor que no cesa, el aire acondicionado aparece como una alternativa que viene creciendo poco a poco en los hogares.

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