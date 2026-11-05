Para entender la dinámica del mercado, Rony Cortez, gerente de ventas de aire acondicionado de LG, explica que hay que diferenciar el sector principalmente en dos categorías: la residencial y la comercial.

Según cifras citadas por el ejecutivo, en el 2025 el sector residencial –que viene más dinámico– representó 30,7% del mercado total en valores CIF de importación, mientras que el resto de equipos comerciales alcanzó 59,3%. Entre la categoría residencial y el comercial aplicado, ambos suman casi 51% del market share del mercado peruano.

La categoría va rompiendo la barrera de entrada. LG se enfoca en productos de eficiencia energética, comentan.

“Esos dos obedecen a una tendencia estacional y efectivamente cada vez que hay un incremento en las condiciones de temperatura del clima suelen quebrar stock”, asevera.

Es así que en el 2024, año en el que se registró una fuerte ola de calor, el mercado peruano alcanzó un pico de importaciones de US$80,4 millones, lo que fue un récord histórico. “El 2025 no se alcanzó el mismo número, por supuesto. Fueron US$71 millones”, indicó. Para este año, la expectativa de LG es superar nuevamente aquel récord.

“Este año nosotros esperamos romper el valor del 2024, porque las condiciones son un poco más severas. Sin embargo, podríamos tener algunas otras variables que impidan que la gente pueda seguir comprando aire acondicionado”, afirma. El ejecutivo precisó que los efectos de El Niño podrían reorientar el gasto de los hogares hacia necesidades básicas.

Rony Cortez, gerente de ventas de aire acondicionado de LG, explica que si bien la penetración aún es baja , se trata de una categoría que viene creciendo.

Aire fresco para el mercado

En línea con sus estimaciones para superar, aunque ligeramente, las cifras del 2024, LG prevé también que el 2027 empezará muy fuerte.

“Según las estimaciones que estamos manejando, estos incrementos respecto al 2024 podrían estar entre un 10% a un 20%”, sostuvo Cortez.

El ejecutivo precisa que este crecimiento se concentraría en el último trimestre del año y el primer trimestre del 2027. “Ese último trimestre es donde va a verse la diferencia; debería dispararse por lo menos a un 30% a 35% de lo que fue el último trimestre del año pasado”, indica.

Con las olas de calor de este verano, el aire acondicionado portátil se vuelve en una alternativa por ser menos costoso, pero el usuario también debe considerar el impacto en la factura de luz. (Foto: Imagen creada por El Comercio usando Gemini)

No obstante, advierte que el resultado dependerá de la intensidad de las lluvias y de sus efectos en las carreteras, ya que El Niño suele causar estragos, sobre todo, en la región norte, un mercado que destaca como importante.

Quiebre de stock y reposición

Desde LG aseguran que en el segmento residencial ya han quebrado stock y que este fin de año se dará el ingreso de nuevos equipos de aire acondicionado.

“La mayoría de marcas en ciertas capacidades del segmento residencial han quebrado stock. Esto significa que ahora mismo, en el último trimestre, van a comenzar a ingresar muchísimos equipos para poder atender parte de esa demanda de lo que queda de este año, así como del primer y segundo trimestre del próximo”, explica.

Todos los equipos que están en depósito o en transporte marítimo ya están comprometidos, comenta Cortez. “Esto significa que la demanda está superando otra vez la oferta pese a que nosotros hemos sido bastante optimistas”, remarca a Día1.

Para el último trimestre de este año, LG tiene en tránsito alrededor de 4.000 unidades destinadas al segmento residencial, mientras que para el primer trimestre del 2027 ya se generaron pedidos por aproximadamente 5.000 unidades.

Aparecen más alternativas de aire acondicionado dentro del mercado peruano.

Penetración en el mercado

A pesar del crecimiento, la penetración del aire acondicionado en los hogares peruanos sigue siendo baja, siendo apenas un 5%, de acuerdo a los cálculos del ejecutivo. ¿Por qué? Entre los factores que lo explican están el poder adquisitivo, el costo de operación y las condiciones climáticas que solían ser relativamente moderadas en el país.

Además, el ejecutivo resalta que usar aire acondicionado significa no solamente la compra del producto, sino la instalación y un presupuesto adicional a lo que normalmente se paga en la factura de luz.

Pero aunque el mercado aún es pequeño, LG proyecta que dentro de tres a cinco años como máximo eser habrá superado los US$100 millones anuales en valores CIF. Para Cortez, progresivamente el mercado va a ir creciendo porque “las olas de calor van a ser un poco más frecuentes, por lo que el consumidor quiere estar más confortable”.

El año pasado, LG colocó cerca de 27.000 unidades en el segmento residencial y este año, con el aumento de temperaturas, la marca espera superar las 30.000 hasta diciembre.

Aunque todavía hay una baja penetración residencial, la demanda se ha expandido en comercios, universidades y el sector público. “En el sector comercial, viéndolo desde el punto de vista de los retails, casi el 100% usan aire acondicionado. En el segmento de universidades, comparado con otros años, casi todas las universidades, ya sean particulares o nacionales, tienen aire acondicionado. Esto no ocurría antes”, añade.

A ello se suman las compras estatales, que es un cliente final grande dentro del negocio de aire acondicionado.

Barreras de entrada

El ejecutivo resalta que el precio, el consumo energético y las limitaciones de instalación son las principales barreras para ampliar la penetración de la categoría en el mercado. No obstante, indica que año a año el precio se viene reduciendo ligeramente. De hecho, ahí aparecen aparatos de aire acondicionado portátiles, una alternativa que tiene una instalación más sencilla, menos invasiva y un ticket menos elevado.

Una barrera de entrada esq ue la mayoría de inmobiliarias no incluye espacio para la instalación. Según LG, máximo un 5% del total de los departamentos que se construyen incluyen la habilitación para instalar aire acondicionado.

“En la actualidad están llegando todos los equipos del tipo inverter, que traen velocidad variable y están enfocados en eficiencia energética. Desde el 2014, en LG trabajamos con una tecnología inverter, porque antes los equipos eran de velocidad constante”, explicó.

Otro obstáculo identificado es que la mayoría de los nuevos proyectos inmobiliarios no contemplan espacios para la instalación futura de aire acondicionado.

El ejecutivo anticipó que LG deberá dialogar con las inmobiliarias para promover diseños preparados para climatización. Estima que hoy en día máximo un 5% del total de los departamentos que se construyen incluyen espacio para instalar aire acondicionado.

Costos de fletes y cobre

Ante el costo de los fletes y de insumos para la producción de estos dispositivos, Cortez menciona que el segmento residencial es más sensible a las variaciones de los costos de transporte y del cobre, material clave en los intercambiadores de calor que usan estos dispositivos.

“Cada vez que sube el costo internacional del cobre, se tiene que subir necesariamente el valor del equipo. No solo nos pasa a nosotros, eso le pasa a todos los fabricantes”, explica.

A su vez, apunta que existen líneas de productos en donde ya se tienen ciertos valores establecidos en el mercado, por lo que es un poco más difícil subir el precio al distribuidor. Esto, debido a que el usuario final maneja ciertos precios y si estos varían o se da algún incremento, esto podría hacer que opte por otra marca que tenga un menor incremento en los precios.

¿Cómo se prepara LG ante El Niño? Ante la posibilidad de cortes en las carreteras, la surcoreana adelantará órdenes y stock de estos productos con sus distribuidores en las regiones más expuestas, de tal forma que tengan un stock permanente para la temporada, menciona Cortez.

Población debe cuidarse ante ola de calor. (Foto: GEC) / SYSTEM

“Luego va a ser complicadísimo para todas las industrias. Otras industrias, como farmacéutica, están alquilando grandes centros logísticos en las regiones para tener disponibilidad. Nosotros no llegamos a ese nivel, pero sí estamos trabajando con los dealers que son de gran alcance”, nos detalla.

Más datos

El canal tradicional sigue concentrando la mayor parte de las ventas de la categoría, entre un 75% y 78%, seguido por el retail, con un promedio entre 10% a 15% y la diferencia por la web de LG.

“En el canal tradicional estamos hablando principalmente de los grandes mayoristas que se dedican a la distribución de equipos de aire acondicionado y venta para instaladores o para minoristas. A nivel nacional tenemos una red bastante amplia de dealers”, añadió.

En medio de este crecimiento, en octubre se realizó el VIII Congreso Peruano de Aire Acondicionado y Refrigeración (COPEAIRE), donde también participó LG.