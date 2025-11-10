En el marco del Día de la Mujer Emprendedora (19 de noviembre), un reciente estudio de EY Perú en el marco de los premios LEC sobre liderazgo femenino en el Perú reveló un cambio sostenido en la percepción de las capacidades de las mujeres dentro del mundo empresarial.

El 70% de los líderes empresariales considera que una mujer podría llegar a ser gerente general o presidenta del directorio de su compañía en los próximos diez años, mientras que un 22% afirma que ya ocupa estos cargos. Solo un 8% mantiene dudas o cree que este cambio tomará más tiempo.

“Estos resultados reflejan una creciente confianza en el liderazgo femenino y una evolución positiva en la cultura empresarial peruana, donde la mujer ya no solo participa, sino que lidera y transforma”, señala el informe.

Fortalezas que marcan la diferencia

Según los líderes consultados, las mujeres empresarias destacan especialmente por su atención al detalle (77%), su gestión emocional (35%) y su capacidad para mantener un balance entre vida laboral y personal (32%).

El 55% considera además que las mujeres igualan a los hombres en manejo emocional y equilibrio personal, reflejando una percepción más equitativa sobre sus competencias.

“La mujer emprendedora peruana combina habilidades analíticas, emocionales y organizativas. Su liderazgo se basa tanto en la estrategia como en la empatía”, añade el estudio.

Más presencia en la alta dirección

En los últimos diez años, el 39% de las empresas ha incrementado la participación de mujeres en cargos ejecutivos hasta en un 50%, y un 10% reporta aumentos superiores al 100%.

Sin embargo, todavía hay camino por recorrer: en el 42% de las compañías, las mujeres ocupan hasta la mitad de los cargos ejecutivos, y en el 37%, no superan el 20%. Apenas un 1.3% de las empresas cuenta con liderazgo femenino total.

“La tendencia es positiva, pero el desafío sigue siendo lograr la paridad y consolidar entornos laborales que promuevan el ascenso sostenido de mujeres a puestos directivos”, señala el reporte.

Perfil de la mujer empresaria peruana

De acuerdo con la encuesta, los líderes empresariales definen a la mujer emprendedora como detallista, organizada, empática, resiliente y visionaria. También destacan su honestidad, liderazgo y perseverancia, cualidades que impulsan el desarrollo de sus negocios y equipos.

El Día de la Mujer Emprendedora también es ocasión para reconocer a empresarias peruanas que han inspirado con su liderazgo. Entre las ganadoras del Premio Líder Empresarial del Cambio (LEC) figuran: Rosario Bazán (Danper), Mariana Costa (Laboratoria), Janine Belmont (Unique), María Alejandra Almenara (María Almenara), Marina Bustamante (Renzo Costa) y Patricia Cánepa (Grupo Cantol), entre otras destacadas representantes del empresariado nacional.