A pesar de ser reconocidos como distritos con un elevado precio para vivir, San Isidro, San Borja, Miraflores, Surco, Barranco y La Molina, pertenecientes al denominado Lima Top en el sector inmobiliario, siguen siendo altamente demandados en las búsquedas de viviendas para alquiler, según Urbania.

Luciano Barredo, gerente de marketing de Urbania y Adondevivir, explicó que la demanda se mantiene porque son distritos estratégicos, principalmente los cuatro primeros, cercanos a las principales torres de oficinas o centros financieros.

“Cuentan con una gama de servicios como centros educativos, comerciales y médicos. Asimismo, permiten a las personas evitar tiempos largos de espera en el transporte”, destacó Barredo.

En ese sentido, de acuerdo al último informe de Índice del Mercado Inmobiliario de Urbania, estas son las cinco zonas de los distritos de Lima Top con los precios más accesibles por mes:

Distrito Zona Alquiler (mensual) La Molina Las Viñas S/2.119 Surco Surco Este S/2.328 La Molina Constructores S/2.537 Surco Casuarinas S/2.593 Surco Chacarilla S/2.621

De acuerdo al index, el precio promedio de alquiler de un departamento de 100m2 se ubica en S/3.206 por mes, subió 4,3% en el primer semestre de 2025. La zona de San Isidro Financiero registra el alquiler más caro de la ciudad con S/4.510 por mes.

Vale destacar que el alquiler promedio en Lima Top (S/3,252) es apenas S/46 mayor que el promedio general de Lima Metropolitana (S/3.206). Esto se debe a razones como la presencia de zonas internas más accesibles dentro de distritos tradicionalmente caros, como Las Viñas en La Molina (S/2.119) o Surco Este (S/2.328).

El aumento de proyectos en planos o recién entregados que ofrecen precios de lanzamiento más competitivos a nivel de venta y una mayor disposición de los propietarios a negociar, especialmente en departamentos grandes, para evitar que las viviendas permanezcan desocupadas.

“Y es que se espera que para los próximos meses haya una mayor estabilidad con los precios de alquiler que podrían mantenerse en niveles similares a los actuales o incluso mostrar ligeras correcciones a la baja. Muy ligado al incremento en la oferta de inmuebles en venta, especialmente en proyectos en plano que están resultando muy atractivos por su precio competitivo, por lo que poco a poco la venta irá en aumento y se estabilizarán”, finalizó el gerente de marketing de Urbania y Adondevivir.