Esto se refleja en un reciente estudio de Global Research Marketing (GRM) y Venta Profesional Group (VPG), en la que el 87% de encuestados en Lima afirma que sus mascotas son consideradas parte de la familia y el 56% las considera sus hijos. Giuliana Reyna, gerenta general de GRM, comenta que esto hace que que el gasto deje de percibirse como una obligación y pase a estar asociado al bienestar, salud y calidad de vida de un integrante más del hogar.

Reyna resalta que se observa un cambio importante en la presencia de las mascotas en los hogares limeños: la tenencia pasó de 68% en el 2025 a 75% en 2026. Y si vemos el gasto promedio en los engreídos del hogar, hoy alcanza los S/314 mensuales, según la encuesta, lo que evidencia que el cuidado de las mascotas ocupa un espacio relevante y recurrente en el presupuesto familiar.

El 93% menciona que el alimento está entre sus principales gastos, pero también aparecen salud y veterinaria (63%), ‘grooming’ (42%), accesorios (17%) y paseadores (4%), datos que muestran que el presupuesto destinado a las mascotas se está diversificando y , como indica Reyna, sin duda, se ve una evolución hacia un cuidado más integral. Como un dato adicional: también forman parte del calendario de fechas especiales para sus tutores: el 55% indica que a veces le compra regalos en fechas especiales, mientras el 18% lo hace siempre.

“La humanización de las mascotas está impulsando una demanda por servicios de salud cada vez más especializados, preventivos y personalizados. Cuando la mascota es considerada parte de la familia, aumenta la preocupación por prevenir enfermedades y acceder a mejores tratamientos, lo que abre oportunidades para especialidades veterinarias, planes de salud y seguros. Estamos frente a un mercado con alto potencial de crecimiento”, asegura.

Sophia Chiriboga, jefa de marca de Purina en Nestlé Perú, agrega que se observa una evolución positiva en el largo plazo impulsada por cambios sociales y culturales que han fortalecido el vínculo entre las personas y sus mascotas aunque con un cliente más racional y atento al valor de lo que recibe.

Mercado pet care

Hoy en día, resalta la ejecutiva, el mercado peruano de alimentos para mascotas mueve más de S/1.300 millones al año, siendo una categoría muy dinámica y competitiva, en la que participan más de 75 marcas.

Ante el desarrollo de la categoría y la tendencia por una mayor especialización, Chiriboga cuenta que Nestlé trabaja en formatos y presentaciones que permitan acercar una nutrición completa y balanceada a más hogares, por un lado, y también para desarrollar propuestas especializadas en los segmentos premium y super premium con sus marcas Cat Chow, Dog Chow, Pro Plan y Felix.

“Los tutores buscan alternativas adaptadas a la edad, el tamaño, la etapa de vida y determinadas necesidades de sus perros y gatos. Los segmentos que ofrecen esta especialización como alimentos premium y super premium ganan más relevancia en la categoría; así como los alimentos húmedos, los snacks funcionales y las dietas veterinarias. Las personas están mucho más involucradas en la alimentación y el bienestar integral de sus mascotas”, remarca.

(Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Para la compañía, el 42% de sus ventas proviene del canal tradicional, un 30% del canal moderno, cerca del 7% a través del e-commerce y el resto se distribuye entre veterinarias y ‘petshops’ del país. El ticket promedio de sus productos, que participan en varios segmentos, se sitúa en aproximadamente S/78 por compra.

La penetración de la categoría alcanzó 96% en el 2025, considerando los hogares con mascotas. “Aún así existe una oportunidad relevante de crecimiento, ya que observamos que muchos hogares todavía combinan estos productos con preparaciones caseras”, apunta.

¿Necesidad o lujo?: El auge de los seguros de salud para mascotas en tiempos donde la urgencia define su destino. (Jesús Osorio)

Mascotas aseguradas

El otro segmento que ha tenido un ‘boom’ reciente ha sido el de salud. Además de las alternativas que han lanzado las propias veterinarias como Groomers, Gatuario, entre otras, el segmento de mascotas está siendo visto con otros ojos por el mercado asegurador.

Ana María del Castillo, directora adjunta de CNT en Mapfre Perú, resalta que se observa una demanda creciente, “aunque todavía estamos frente a una categoría aseguradora relativamente nueva en el Perú y con un amplio espacio para desarrollarse”, comenta.

Chequeos médicos (Foto: iStock)

Si bien la tendencia se empezó a notar más durante la pandemia, se consolidó en los años siguientes. Para Mapfre, el mercado potencial es significativo, ya que el 58% de los hogares peruanos tiene al menos una mascota. Un 88% de estos tiene perros y el 38% tiene gatos. Además, se ha dado un crecimiento del gasto en mascotas en los últimos años.

Todo el mercado peruano de productos y servicios para mascotas, precisa, fue estimado en US$507 millones en el 2024 y podría alcanzar los US$708 millones en 2028, de acuerdo a cifras de Euromonitor. Es por esa razón que Del Castillo cree que el seguro será cada vez más relevante, al permitir transformar un gasto veterinario imprevisto y potencialmente alto en un costo anticipado y accesible.

Alimentación cada vez más especializada.

En el caso de Mapfre, el Seguro para Mascotas fue lanzado como tal hace dos años, enfocado en perros y gatos. Además de la tendencia del mercado, notaron una necesidad concreta de protección frente a accidentes, enfermedades y otros eventos que pueden generar gastos importantes. Así, vieron la oportunidad de acercar el seguro a nuevos momentos de la vida cotidiana de sus clientes con un producto simple y accesible.

Verónica Aita De Marzi, gerente de Líneas Personales de Pacífico Seguros, en tanto, cuenta que el seguro Pacífico PET se lanzó en febrero de este año. Si bien previamente ofrecían asistencias para mascotas como parte de otras soluciones, vieron la oportunidad para evolucionar a un seguro especializado.

De hecho, si recordamos hace unos años, las mascotas eran incluidas en los seguros para el hogar. Del Castillo reconoce que este cambio conceptual fue importante, ya que la mascota dejó de ser considerada como un bien asociado al hogar y pasó a ser entendida como un ser vivo que requiere protección propia.

Fotos: Julio Reaño/ GEC / Julio Reaño

En efecto, Aita De Marzi recuerda que, en una primera etapa, las mascotas estaban incorporadas dentro de las soluciones de hogar, con servicios como atención veterinaria a domicilio, hospedaje o apoyo en caso de extravío. Hoy la mirada está evolucionando hacia una protección específica para la mascota, con productos que cubren sus necesidades de salud y bienestar.

“Hacia adelante, vemos una categoría con potencial de crecimiento dentro de los seguros personales, especialmente entre consumidores más jóvenes y digitales. Consideramos que en los próximos años el mercado puede evolucionar hacia soluciones cada vez más integrales y personalizadas”, avizora la ejecutiva de Pacífico.

De hecho, destaca que más del 40% de los contratantes de Pacífico PET son clientes nuevos para la compañía, lo que muestra el potencial del producto para llegar a nuevos segmentos de clientes. Además, dentro de los primeros resultados, indica que más del 90% de las interacciones asociadas al producto han sido favorables.

¿En qué consiste la cobertura? La cobertura de Mapfre se da a nivel nacional para gastos veterinarios de mascotas de 5 meses a 11 años por accidentes, enfermedades, pruebas, medicamentos de urgencia, hospitalización y gastos frente a robo o extravío. El producto funciona mediante reembolso, por lo que pueden ser servicio de un médico veterinario o una veterinaria. Actualmente, se comercializa a través de aliados como Super Pet y Pet Seguro, y tiene un costo semestral oscila entre S/126 y S/189.90.

En cuanto a Pacífico, indican que no trabajan con una red cerrada de veterinarias. “El cliente puede atender a su mascota con el veterinario de su preferencia y posteriormente gestionar el reembolso de manera digital”, explica. A nivel de cobertura, según el plan cuentan con atención veterinaria ilimitada, colocación de chip (con datos del dueño y de la mascota), vacunas, exámenes preventivos, medicamentos, hotelería y cremación a nivel nacional para mascotas entre 5 meses a 10 años. Los planes van de S/24.90 a S/44.90 al mes.

LO QUE INCLUYA el seguro de tu mascota dependerá de la empresa por la que optes.

¿Quiénes son los tutores que más han adoptado estos productos? Mapfre identifica que son sobre todo millenials y centennials, personas que viven solas o en pareja, adultos jóvenes y familias urbanas. También clientes digitales y hogares que ya consumen productos premium y especializados para sus mascotas.

El reto del sector, coindicen, será ofrecer distintos niveles de protección para distintas capacidades de pago. No obstante, hay espacios de crecimiento ofreciendo mayor cobertura de salud, alianzas más amplias y reforzar los ecosistemas digitales. En Latinoamérica, indica Mapfre, las estimaciones proyectan que el mercado de seguros para mascotas crecerá a doble dígito durante los próximos años, siendo la cobertura combinada de accidentes y enfermedades uno de los segmentos de mayor expansión.