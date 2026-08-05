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Resumen

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Este simple gesto puede influir en la forma en que perros y gatos perciben la ausencia de sus dueños. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Este simple gesto puede influir en la forma en que perros y gatos perciben la ausencia de sus dueños. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Por Claudia Inga Martínez

Atrás van quedando, poco a poco, los tiempos en los que las mascotas dormían en el patio, la azotea o se les asignaba la tarea de espantar ladrones o ratones. Ahora tienen su propia cama, alimentación y salud especializada, spa y hasta seguros de salud.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.