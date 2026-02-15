Escuchar
00:0000:00

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La creciente exposición a choques climáticos exige que la prevención y reducción del riesgo ocupen un lugar central en la agenda pública, señala el IPE Foto: Defensa Civil
La creciente exposición a choques climáticos exige que la prevención y reducción del riesgo ocupen un lugar central en la agenda pública, señala el IPE Foto: Defensa Civil
Por Instituto Peruano de Economía (IPE)

Perú enfrenta recurrentemente emergencias y desastres climáticos, con impactos sobre la infraestructura, la actividad productiva y el bienestar de los hogares. Como en otras ocasiones ante la amenaza de lluvias intensas, el Gobierno decretó estado de emergencia, esta vez en más de 170 distritos.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

IPE: Emergencias por lluvias intensas se multiplicaron cerca de diez veces en los últimos 20 años
Economía

IPE: Emergencias por lluvias intensas se multiplicaron cerca de diez veces en los últimos 20 años

Precio del dólar en Perú HOY, domingo 15 de febrero: consulta aquí el tipo de cambio según BCRP
Mercados

Precio del dólar en Perú HOY, domingo 15 de febrero: consulta aquí el tipo de cambio según BCRP

LATAM Airlines Perú anuncia que cancelará temporalmente los vuelos a Jaén, Cajamarca
Economía

LATAM Airlines Perú anuncia que cancelará temporalmente los vuelos a Jaén, Cajamarca

Precio del dólar en Perú hoy: compra y venta del sábado 14 de febrero
Mercados

Precio del dólar en Perú hoy: compra y venta del sábado 14 de febrero