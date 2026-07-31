Según consta en el borrador del proyecto de pedido de facultades legislativas, el gobierno contemplaría la posibilidad de realizar modificaciones en materia laboral, promoción del empleo y protección social.

Justamente, este proyecto fue uno de los puntos de agenda del Consejo de Ministros en su sesión del último miércoles, según el portal de Transparencia. A su vez, Presidencia indicó que la propuesta sería aprobada en la siguiente sesión del Consejo, que se realizaría este domingo.

Según el documento preliminar, en materia laboral se contemplan siete aspectos como modificar el régimen de feriados no laborables, el perfeccionamiento en temas de extinción de contratos, la problemática del desempleo juvenil, el bono por productividad no remunerativo, entre otros.

Al respecto, Germán Lora, socio de Damma Legal Advisors, comentó que estas propuestas son una muestra de que se busca modernizar la legislación laboral.

A su vez, Jorge Toyama, socio de Vinatea & Toyama Abogados, sostuvo que las propuestas en temas laborales y las relacionadas a las microempresas apuntan a atender tres problemáticas del mercado laboral: la informalidad, la baja productividad y el bajo nivel de protección social.

“La productividad laboral del Perú es US$13 la hora, es la mitad de la productividad de un trabajador colombiano en una hora. Además, solo uno de cada cinco trabajadores tiene protección social completa”, indicó.

Feriados

Una de las propuestas es la modificación de los feriados laborables. Sobre ello, el ministro de Trabajo, Juan Sheput, señaló en RPP que “no se van a aumentar ni disminuir los feriados”, sino que se realizará una evaluación de impacto.

“Falta data que recopilar. De inmediato, hay una decisión política de mantener las cosas como están porque estamos en un proceso de asentamiento del gobierno y de trabajar sobre la base de datos empíricos”, añadió.

Sobre este punto, Lora señaló que la eliminación de los feriados creados en los últimos años por cuestiones políticas o conflictos con los trabajadores sería muy difícil.

En ese sentido, consideró que el gobierno optaría por determinar que algunos feriados pasen a ser compensatorios. Así, el trabajador recuperaría las horas no laboradas en otras jornadas.

Agregó que las medidas de creación de feriados no laborables se frenarían en el Parlamento por la existencia de dos cámaras legislativas.

A su vez, Toyama indicó que una eventual reducción de feriados no se aplicaría para este año, sino para el 2027. Recordó que los días festivos no laborables le cuestan al país 0,2 puntos del PBI.

Asimismo, sostuvo que los cambios laborales deberían discutirse en el Consejo Nacional de Trabajo para que haya diálogo social.

Extinción de contrato y acuerdos de beneficios laborales

Otro punto del borrador del proyecto es el régimen de extinción de contrato (conjunto de reglas legales que determinan el fin definitivo de la relación laboral). Sobre el tema, Toyama consideró que se podría aclarar en qué casos se aplicarían los despidos colectivos, considerando que la normativa actual es muy genérica.

Asimismo, Lora sostuvo que en este punto se podría revisar la legislación relacionada a contratos de trabajo a plazo fijo.

“Una de las materias más complejas del tema laboral son los contratos a plazo fijo, si el vencimiento del plazo estipulado en un contrato es correcto o si el contrato estuvo bien celebrado”, apuntó.

En del borrador también se propone realizar modificaciones en el régimen legal de beneficios laborales (vacaciones, horas extras, participación de utilidades, gratificaciones, CTS) para que se permitan acuerdos entre el empleador y los trabajadores de manera individual o mediante negociación colectiva.

Con ello, consideran ambos expertos, se buscaría que se permitan acuerdos para que el trabajador reciba una remuneración íntegra independientemente del monto de ingreso.

Un punto también comentado por los laboralistas es la regulación de los bonos por productividad y otros incentivos sin carácter remunerativo, también contemplados en el borrador del proyecto de pedido de facultades.

Al respecto, Lora indicó que ello permitiría que el empleador pueda aumentar los ingresos del trabajador sin que esto represente un costo tributario o sin que se apliquen descuentos de aporte por AFP.

“El costo laboral promedio peruano es de 40%. Es decir, por cada sol, hay un 40% de sobrecosto. Estos bonos no lo tendrían”, complementó Toyama.

Por otro lado, sobre la propuesta para atender la problemática del desempleo juvenil, Lora apuntó que se podría revisar la Ley sobre Modalidades Formativas Laborales.

Para Toyama, se podría optar por beneficios como el pago de menores impuestos o una deducción tributaria para los empleadores.

Además, consideró que las propuestas también deberían apuntar a promover el empleo en otros segmentos etarios, señalando que el desempleo en personas mayores de 45 años es mayor que en jóvenes.