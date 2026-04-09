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Resumen

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La fila no estaba en la calle, sino en Internet. Y aun así, fue multitudinaria. Durante la preventa para los conciertos de BTS en Lima, más de 521 mil fans intentaron asegurar una entrada al mismo tiempo, convirtiendo el proceso en una de las mayores pruebas de demanda digital que ha enfrentado la industria del entretenimiento en el Perú.

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