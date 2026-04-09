La fila no estaba en la calle, sino en Internet. Y aun así, fue multitudinaria. Durante la preventa para los conciertos de BTS en Lima, más de 521 mil fans intentaron asegurar una entrada al mismo tiempo, convirtiendo el proceso en una de las mayores pruebas de demanda digital que ha enfrentado la industria del entretenimiento en el Perú.

BTS llega a Perú para los conciertos del 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio Nacional. (Foto: Arirang/AFP)

Los datos, proporcionados por Ticketmaster para El Comercio, muestran no solo la magnitud del interés, sino también la capacidad de movilización de un ‘fandom’ que opera con lógica propia. En su punto más alto, la fila virtual alcanzó picos de más de 250 mil usuarios conectados de forma simultánea, una cifra que, en términos de tráfico, rivaliza con eventos deportivos o lanzamientos tecnológicos de gran escala. Pero más allá del volumen, lo que sorprende es la velocidad.

Entradas que desaparecen en horas

El proceso de compra duró poco. En menos de dos horas, las principales zonas ya estaban agotadas. Oriente y Occidente —ubicaciones intermedias en precio pero privilegiadas en visibilidad— fueron las primeras en desaparecer, confirmando un patrón de consumo donde la experiencia pesa tanto como el costo.

La magnitud del tráfico no tomó por sorpresa a la industria. Desde Ticketmaster Perú ya se proyectaba un ‘sold out’ en tiempo récord, una expectativa que terminó alineándose con el volumen de usuarios que ingresaron a la plataforma durante la preventa.

Este es el Mapa BTS Perú para el 7 de octubre.

“Sí, definitivamente esperamos un ‘sold out’. La demanda será muchísimo mayor que la cantidad de tickets disponibles”, comentó Andrea Hablutzel, subgerente general de Ticketmaster Perú al Decano a inicios de abril.

El comportamiento no es casual. El ‘fandom’ de BTS —conocido como Army— no actúa de forma individual, sino coordinada. Compra en grupo, comparte información en tiempo real y prioriza decisiones estratégicas antes de entrar a la plataforma.

Eso también se refleja en otro dato clave: el promedio de compra fue de 2,33 entradas por persona.

Army Perú

El perfil del comprador confirma que el fenómeno BTS está impulsado por una audiencia joven, aunque la decisión de compra puede involucrar también a su entorno familiar. El 80% de quienes participaron en la preventa fueron mujeres, mientras que el grupo etario dominante fue el de 18 a 25 años (47,49%), seguido por el rango de 26 a 35 años (25,94%).

Lima como destino regional

Aunque el grueso de compradores provino de Perú (94,37%), la preventa también evidenció un flujo internacional. Países como Ecuador (1,52%) y México (0,67%) aparecen entre los principales puntos de conexión.

Esto refuerza una tendencia. Y es que, Lima empieza a consolidarse como un hub regional para conciertos de gran escala, capaz de atraer no solo demanda local, sino también turismo musical.

Pero el interés no se limitó a quienes lograron comprar. En total, la plataforma registró más de 6,5 millones de visitas, una cifra que evidencia la magnitud del fenómeno incluso entre quienes no lograron acceder a una entrada. En términos digitales, BTS no solo llena estadios, también lleva al límite la demanda online.

BTS iniciaron este jueves 9 de abiril su gira “BTS World Tour Arirang” en la ciudad surcoreana Goyang. (Foto: Jung Yeon-je / AFP)

Ante este nivel de demanda, el sistema incorpora restricciones. Desde Ticketmaster resaltaron que las entradas podrán ser transferidas recién 30 días antes del evento y solo podrán cambiar de titular una vez, una medida que busca frenar la reventa informal.

“Hemos invertido mucho en tecnología antibots y en herramientas como la fila virtual para ordenar el flujo. Además, trabajamos con sistemas como QR dinámicos que cambian cada 20 segundos, lo que hace imposible falsificar entradas”, mencionó Andrea Hablutzel, de Ticketmaster.

Precisó también que el objetivo es proteger al fan real en un contexto donde la escasez convierte cada ticket en un activo codiciado.

Más que un concierto: una industria en movimiento

Detrás de esta avalancha digital no solo hay entusiasmo musical. BTS forma parte de un fenómeno global que supera los 800 millones de seguidores. Cada país que visita activa cadenas de consumo vinculadas a turismo, transporte, comercio y entretenimiento.

BTS se presentó el 21 de marzo en la Plaza Gwanghwamun de Seúl en su primer concierto en casi cuatro años, ante 260,000 fans en la ciudad y millones más que lo siguieron en vivo alrededor del mundo. (Foto: Kim Hong-Ji / POOL / AFP) / KIM HONG-JI

Lo ocurrido en Perú responde, además, a un modelo de negocio más amplio. La compañía detrás del grupo, HYBE Corporation, ha convertido la relación con los fans en el eje de su estrategia, monetizando la conexión a través de plataformas digitales, contenido exclusivo y experiencias.

Con más de 521 mil usuarios en cola virtual y una demanda que supera ampliamente la oferta disponible, el caso BTS confirma lo que la industria anticipaba, un ‘sold out’ en tiempo récord. Pero también confirma que hoy los conciertos ya no se miden solo en asistentes. Se miden en datos, en tráfico y en millones de decisiones de consumo ocurriendo al mismo tiempo.