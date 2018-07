Londres publica "libro blanco" que detalla el plan para el Brexit

La primera ministra británica, Theresa May, publicó este jueves su largamente esperado "libro blanco" del Brexit sobre las relaciones futuras con la Unión Europea que le costaron dos dimisiones de ministros euroescépticos.

May aseguró que la consecución de un acuerdo con sus socios europeos "requiere pragmatismo y compromiso de ambas partes", en un prólogo a este documento que prevé plantear a Bruselas la creación de un área de libre comercio para bienes y un conjunto de normas comunes.

El Reino Unido todavía planea abandonar el mercado único europeo y la unión aduanera y trazar su propio camino para su gran sector de servicios, con la esperanza de alcanzar sus propios acuerdos de libre comercio con terceros países y controlar la llegada de inmigrantes europeos.

Londres pretende acabar con la libertad de movimientos europea, aunque estaría dispuesta a recibir estudiantes e inmigrantes capacitados.

Asimismo, Londres quiere escapar al sistema judicial europeo. Los litigios que afectaran al Reino Unido y los 27 países de la UE se resolverían en las cortes británicas de ocurrir en el país, y en las europeas si ocurrieran fuera.

Para el sector financiero, el plan prevé "una asociación más flexible" con la UE, en vez de la propuesta original del gobierno de "un reconocimiento mutuo" de las reglas británicas y europeas tras la salida del bloque en marzo, según el Financial Times.

Aunque el plan cubre a los territorios de ultramar, un portavoz del gobierno explicó que el caso de Gibraltar, en el sur de la península ibérica, exigirá negociaciones adicionales. Bruselas ha dado derecho a veto a España sobre el acuerdo final si no le satisface en este punto.

"No estamos asegurando tener una relación a medida con la UE", dijo a la BBC el ministro del Brexit, Dominic Raab, nombrado el lunes en sustitución del dimisionario David Davis.

"Es una propuesta creíble. Es audaz, es ambiciosa pero también es pragmática", añadió.

El plan indignó a los euroescépticos y provocó además la dimisión del ministro de Relaciones Exteriores, Boris Johnson, y otros miembros menores del gabinete, atizando la posibilidad de una rebelión conservadora que derroque a May.

Las reacciones ante el "libro blanco"

El presidente estadounidense Donald Trump, poco antes de partir rumbo a Londres para una visita de cuatro días, puso en duda que la propuesta de Brexit de May sea la que tenían en mente los electores británicos que decantaron la balanza en el referéndum de junio de 2016.

"No sé si votaron por eso", dijo Trump en una rueda de prensa en Bruselas tras participar en una cumbre de la OTAN. "La gente votó para separarse (de la Unión Europea), así que me imagino que eso es lo que harán, pero tal vez tomen un camino diferente", agregó Trump.

Sin embargo, posteriormente aseguró que "no tengo un mensaje que dar" sobre el Brexit porque "no me corresponde a mí decir lo que tiene que hacer el Reino Unido”.

"El libro blanco del Brexit presentado hoy es un duro golpe para el sector financiero británico y los servicios profesionales relacionados", manifestó en un comunicado Catherine McGuinness, de la Corporación de la City de Londres.

