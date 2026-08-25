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Resumen

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(Foto: AFP)
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/ ERNESTO BENAVIDES
Por Christian Silva

El viceministro de Políticas Públicas y Supervisión de Desarrollo Agrario, Manuel Layseca, indicó que el gobierno viene trabajando en modificar la Ley de Servicios por Impuestos con el objetivo de agilizar las intervenciones y el apoyo del sector privado a través de dicho mecanismo para atender la emergencia del fenómeno de El Niño.