El viceministro de Políticas Públicas y Supervisión de Desarrollo Agrario, Manuel Layseca, indicó que el gobierno viene trabajando en modificar la Ley de Servicios por Impuestos con el objetivo de agilizar las intervenciones y el apoyo del sector privado a través de dicho mecanismo para atender la emergencia del fenómeno de El Niño.

En el Foro “Fenómeno El Niño: Prevención, infraestructura y defensa de la producción regional”, organizado por la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) en Piura, el funcionario también sostuvo que se viene trabajando en intervenciones de limpieza y trabajos de descolmatación.

Además, indicó que el viernes pasado se publicó un decreto supremo para destinar S/450 millones para la intervención de 380 puntos críticos en 8 regiones del país, incluyendo Piura.

A su vez, el titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Rogers Valencia, recordó que desde el gobierno se creó una Comisión Nacional de Gestión de Riesgo del fenómeno de El Niño, de la que forman parte los ministros.

Asimismo, señaló que desde el Mincetur vienen monitoreando la logística y los puntos débiles en el sistema de transporte.

Como sostuvo Valencia, Piura exportó US$4.050 millones en el 2025 con productos agrícolas y pesqueros.

También destacó la producción de uva en la región, la cual ha llevado a que el país sea uno de los mayores exportadores a nivel mundial en este producto. Otro aspecto resaltado por el ministro fue el turismo y la presencia de dos aeropuertos en dicha región.

Gremios

El fenómeno de El Niño no es un tema que le competa exclusivamente al sector público o privado, apuntó Layseca; es un trabajo en equipo.

Es así que en el espacio ‘Prevención y acciones para mantener operativa la producción regional’, los presidentes de distintos gremios empresariales compartieron sus puntos de vista sobre los aspectos a tratar para enfrentar el fenómeno de El Niño en Piura y en el país.

En ese sentido, Sandro Stapleton, primer vicepresidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), consideró que se deben cambiar las condiciones del seguro agrario catastrófico para que sea medido con distintos indicadores. Además, propuso la creación de un seguro pesquero paramétrico, y que funcione de manera rápida la entrega de bonos a las familias para la reconstrucción de viviendas y el pago de alquileres.

Agregó que es necesario poner foco en los Certificados de Inversión Pública Regional y Local (CIPRL), utilizados para la ejecución de proyectos mediante la modalidad de Obras por Impuesto (OxI).

A su vez, José Koechlin, presidente de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), indicó que hay dificultades administrativas que dificultan la inversión privada. Por ello, señaló, se vienen realizando trabajos propios en plantas modulares (instalaciones industriales elaboradas por bloques) sin apoyos o participación de terceros.

Por su lado, César Tello, presidente de la Asociación de Exportadores (Adex), consideró que las políticas de prevención deben ser permanentes a fin de mejorar la competitividad y el aparato productivo.

“Como gobierno, Estado y como gremio debemos estar preparados para definir una política de prevención. Hay que verlo como una inversión para mejorar la competitividad del país, ampliar el empleo que tanto se necesita y mejorar el desarrollo regional”, expresó.

Durante el panel, Oscar Zapata, presidente de Perucámaras, pidió al Congreso que le otorgue las facultades legislativas al Gobierno para hacer los trabajos necesarios en el país.

A su vez, Karsten Kunckel, presidente de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), indicó que Piura tiene condiciones para convertirse en un “hub bioenergético del Perú”, por lo que la AAP propuso elevar de 7,8% a 10% el contenido de etanol en el combustible.

Ello podría elevar la producción de etanol en un 28%, añadió.