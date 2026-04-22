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Lufthansa dijo que el suministro de combustible para el grupo de aerolíneas está asegurado para las próximas semanas y espera un suministro de combustible estable para poder operar los vuelos programados para el verano. (Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)
Lufthansa dijo que el suministro de combustible para el grupo de aerolíneas está asegurado para las próximas semanas y espera un suministro de combustible estable para poder operar los vuelos programados para el verano. (Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)
/ KIRILL KUDRYAVTSEV
Por Agencia EFE

El grupo de aerolíneas Lufthansa va a cancelar 20.000 vuelos de corta distancia hasta octubre para ahorrar combustible ante la escasez y su fuerte encarecimiento tras el estallido de la guerra en Irán.

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