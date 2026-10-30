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En entrevista con El Comercio, Luis Huete, profesor de IESE Business School, explicó cómo las decisiones empresariales afectan la confianza y el desarrollo del entorno. La conversación se realizó tras su participación en el encuentro Impulso Regional UTP.
En entrevista con El Comercio, Luis Huete, profesor de IESE Business School, explicó cómo las decisiones empresariales afectan la confianza y el desarrollo del entorno. La conversación se realizó tras su participación en el encuentro Impulso Regional UTP.
Por Melissa Rodríguez Enciso

En entrevista con El Comercio, Luis Huete, profesor de IESE Business School, explicó cómo las decisiones empresariales afectan la confianza y el desarrollo del entorno. La conversación se realizó tras su participación en el encuentro Impulso Regional UTP.

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