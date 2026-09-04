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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Esta semana se presentó Hágase Instituto, el centro de ideas que, entre otros objetivos, busca acompañar al sector público a fin de generar cambios positivos en el Estado. El Comercio conversó con Luis Miguel Castilla, presidente de la institución, quien junto a Paola Bustamante y Milton Von Hesse, buscan poner manos a la obra.