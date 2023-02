El balón de gas se mantiene a S/90, de la gasolina de 84 está en S/25 el galón. Los supermercados, bodegas y centros comerciales están desabastecidos de productos como gaseosas, productos lácteos, derivados de la harina como fideos y tallarines, entre otros.

Tras un recorrido por los grifos de la ciudad de Puerto Maldonado, este es el panorama. En el grifo Tambopata, el precio del galón de gasolina 84 es de S/25, el de 90 está a S/28 y el petróleo diésel a S/30. En el grifo San Luis, el galón de gasolina 90 está S/25, pero no tienen petróleo ni gasolina 84. En el grifo Sonia solo cuentan gasolina 84 a S/25 el galón. En el grifo San Martin, el precio del galón de gasolina 84 es de S/25, el de gasolina 90 es S/27, y el de diésel S/28. Y, en el grifo Virgen de la Candelaria, solo venden gasolina 90 y diésel, ambos a S/27.

La única distribuidora de gas que esta abastecida es la empresa Biogás, en donde el precio por balón de gas doméstico de 10 libras (4,5 kilogramos) es de S/90. Otras distribuidoras, como Limagas y Llamagas, aún no tienen productos para la venta.

Según los empresarios griferos, los precios de combustibles tienen un incremento porque ahora lo compran con el IGV incluido más el precio del transporte.

“[Petro-Perú] no vende ningún combustible a la región de Madre de Dios, porque no tiene ninguna garantía de que las cisternas de combustible que trasladan hacia la oficina de facturación en la ciudad de Puerto Maldonado sean atacadas o incendiadas por los manifestantes en los bloqueos de la vía interoceánica”, comentó Jorge Calla Quispe, empresario grifero de la ciudad de Puerto Maldonado.

Este incremento del precio del combustible elevó el precio de los demás productos en Puerto Maldonado, tales como en el transporte de pasajeros. El pasaje en transporte urbano se incrementó de S/2 a S/5, el taxi de S/8 a S/15 y los precios del transporte a las localidades de Tres islas, se incrementaron de S/20 a S/30.

Los productos agrícolas también subieron. El kilo de plátano pasó de S/2 a S/4, la yuca de S/1,50 a S/2,50, mientras que el kilo de pollo se incrementó de S/11,50 a S/12,50. Igualmente se ha visto un aumento el precio de los alimentos preparados como el menú en las pensiones, el cual ha pasado de S/7 a S/10.

Empresas de distribución de productos de primera necesidad en la región no están encargando productos para esta región debido a que las vías no están plenamente libres de bloqueos y de manifestantes y temen que sus camiones sean asaltados o saqueados. Por eso, los supermercados y las tiendas comerciales no tienen productos como gaseosas, productos lácteos o derivados de la harina y otros envasados en la capital.

Policía segura el transito en la vía interoceánica

En redes sociales y algunos medios de comunicación de la ciudad de Puerto Maldonado, así como de las localidades de Mazuko y Laberinto, los mineros ilegales anuncian nuevas tomas de carreteras.

“En dos semanas saldremos nuevamente a bloquear la vía con más de mil personas en cada punto de bloqueo”, comentó el abogado Eleuterio Muñiz Huaman, a allegados de su entorno. Muñiz es miembro del equipo legal del comité de lucha de la región de Madre de Dios, presidido por Brussi Elwis Apaza Vilcapaza, quien es, además, presidente del Frente Defensa de los Intereses de La Pampa.

En una conferencia de prensa, el jefe de la región Lima, general PNP Victo Zanabria Angulo, quien comanda los operativos de control de manifestantes en Madre de Dios, dijo que “la policía asegura que haya una continuidad de las actividades comerciales, culturales y de transportes que se realizan a través de vía la interoceánica” en la región de Madre de Dios y que no hay puntos de bloqueos tomados por los manifestantes en dicha carretera hasta la localidad de Urcos, en la región de Cusco. Agregó que tienen patrullaje permanente con personal antidisturbios para asegurar el libre tránsito.