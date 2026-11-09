Jimena Caso Polo, gerenta comercial de Mall Aventira

Licenciada en Administración de Empresas por la Universidad del Pacífico, con máster por ESIC, España. Tiene más de 15 años de experiencia en centros comerciales y ocupó posicione de liderazgo en Mallplaza, Jockey Plaza y Urbanova.

ÁLvaro Ascenzo, gerente de Marketing de Mercado Libre Perú

Cuenta con un MBA por Purdue University y más de 10 años de experiencia en marketing y estrategia de marca. Anteriormente, fue Regional Marketing Manager en PepsiCo, donde lideró la marca Gatorade para América Latina.

María Cristina Malca, subgerente de Marketing de Hyundai en Gildemeister Perú

Ostenta más de 10 años de experiencia en marketing automotriz y en otros sectores. Fue Brand Manager de Hyundai y lideró las áreas de marketing de Volvo y Jaguar Land Rover. Tabién trabajó en Rappi, Ford y Mitsubichi.

Emil Ruppert, socio de Ontier Perú

Abogado por la PUCP, con cerca de 40 años de experiencia en derecho corporativo, infraestructura y minería. Fue socio del estudio Rubio Leguía Normand y participó en la redacción de la Ley General de Sociedades.

Lucía Córdova, asociada Sénior de Solución de Controversias en Rodríguez Abogados & Asociados

Especializada en derecho civil, corporativo y arbitraje., Fue abogada procesal en Petroperú y asociada en Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU& Uría.