Por Redacción EC

Licenciada en Administración de Empresas por la Universidad del Pacífico, con máster por ESIC, España. Tiene más de 15 años de experiencia en centros comerciales y ocupó posicione de liderazgo en Mallplaza, Jockey Plaza y Urbanova.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?