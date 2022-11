El Manchester United anunció este martes 22 de noviembre la recisión del contrato de Cristiano Ronaldo por mutuo acuerdo. Asimismo, le agradece por su contribución al club en sus dos etapas.

“Cristiano Ronaldo dejará Manchester United por mutuo acuerdo, con efecto inmediato”, señala el comunicado, publicado tanto en redes sociales como en el portal web del equipo inglés.

“El club le agradece por su inmensa contribución en el Old Trafford, marcando 145 goles en 346 apariciones, y le desea a él y su familia éxitos en el futuro. Todos en Manchester United nos mantenemos enfocados en seguir progresando como equipo bajo el mando de Erik ten Hag y trabajando juntos para obtener éxitos en el campo de juego”, agrega el pronunciamiento.

Cabe mencionar, que todavía le quedaban seis meses de vínculo laboral con el club. No obstante, los roces constantes desde el inicio de temporada y el choque con las autoridades de la institución y el entrenador Erik ten Hag llevaron al Manchester United a tomar finalmente esta decisión.

¿Qué consecuencias podrían haber para Cristiano Ronaldo?

A raíz de los últimos problemas entre el delantero y el club, distintos medios ingleses informaron que, debido a sus declaraciones, Cristiano Ronaldo sería multado por la institución con 1 millón de libras esterlinas, equivalente a 1,15 millones de euros por su entrevista con Piers Morgan.

Según The Guardian, el Manchester United ya había advertido al jugador que no lo quería de vuelta y que tenía a un equipo de abogados trabajando en una demanda contra CR7 por el incumplimiento de contrato después de las críticas dadas.

“El Manchester United ha iniciado las medidas apropiadas en respuesta a la reciente entrevista con los medios de comunicación de Cristiano Ronaldo. No haremos más comentarios hasta que este proceso llegue a su conclusión”, explicó el club en un comunicado días atrás.

El club inglés sostuvo que las declaraciones del jugador eran causa de rescisión justificada de acuerdo al Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA, que explica que “cualquier conducta abusiva de una parte que tenga como objetivo forzar a su contraparte a rescindir un contrato o modificar los términos de este, constituirá una causa justificada de rescisión para la contraparte (jugador o club)”.

¿Cuándo finaliza el contrato del jugador?

El contrato de Cristiano Ronaldo con el Manchester United se da por finalizado a finales de este temporada, es decir en junio del 2023.

Además, es importante mencionar que su contrato se encuentra dentro de los más elevados del club. De acuerdo con el Daily Mail, el delantero estaría ganando aproximadamente 30 millones de euros anuales, lo que, en cifras mensuales, podrían acercarse a 2.5 millones de euros.

¿A qué se debe la salida de Cristiano Ronaldo?

Como se sabe, las diferencias se remontan a tiempo atrás, cuando se evidenció los problemas entre el portugués y el entrenador, Erik ten Hag. Incluso, Cristiano se negó a jugar la pretemporada y en un partido ante el Tottenham, decidió retirarse del banco de suplentes antes del pitazo final, tras ver que el DT ya había ejecutado todos los cambios. Tras ello, el jugador fue marginado a modo de sanción.

No obstante, la situación explotó cuando el delantero brindó una entrevista al periodista británico Piers Morgan, en dónde se evidenció que la relación con el DT estaba quebrada.

“Cuando firmé con Manchester United pensé que todo había cambiado porque fueron 13 años desde mi salida. Pensé que todo iba a ser diferente y me sorprendí de mala manera porque todo estaba igual. Me sorprendió mucho que todo estuviese igual, no avanzó. El United se detuvo en el tiempo, fue algo que me sorprendió y no esperaba. Fue duro”, dijo sobre el club.

Además, alegó sentirse traicionado por los dirigentes del club y el entrenador. “No lo respeto porque él no muestra respeto por mí. Si no me tienes respeto, nunca te tendré respeto. Me han convertido en la oveja negra”, dijo sobre Erik ten Hag.

Por otro lado, Cristiano Ronaldo sostuvo que el club no estaba enrumbado y deslizó la posibilidad de “seguir su camino”.

“No me creían que algo andaba mal (enfermedad de su hija). Es doloroso porque dudaron de mi palabra. Por eso no asistí a la pretemporada. Tenía que estar para mi familia”, mencionó.

“Ferguson sabe que el Manchester United no va por el buen camino. Hay que cambiar muchas cosas. Si no me quieren para ayudar a cambiar el club, ningún problema, seguiré mi camino”, finalizó.