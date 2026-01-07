Manuel Romero Valdez asumió oficialmente la presidencia del Grupo Romero desde el 1 de enero de 2026, con lo que se concretó el proceso de sucesión anunciado meses atrás y se dio por concluida la gestión de Dionisio Romero al frente del holding empresarial.

El cambio de mando responde a una transición planificada al interior del grupo, comunicada públicamente en julio de 2025, y supone un relevo generacional dentro de la familia Romero.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Con ello, Dionisio Romero Paoletti dejó la presidencia del conglomerado, mientras que Luis Romero también se retiró del Directorio, poniendo fin a un periodo determinante en la conducción del grupo empresarial.

Bajo el liderazgo de Romero Paoletti, que se extendió por más de dos décadas, el Grupo Romero fortaleció su presencia en diversos sectores económicos y amplió sus operaciones tanto en el mercado local como en otros países de la región.

Manuel Romero Valdez, integrante de la quinta generación de la familia, asume la presidencia tras una trayectoria previa dentro del holding, que incluyó su participación en el Directorio de Alicorp y responsabilidades en distintas empresas del grupo.

En tanto, Luis Romero Belismelis dejó la vicepresidencia del Grupo Romero, aunque continuará al frente de Credicorp como presidente ejecutivo.