La vena emprendedora de Silvio Vila siempre estuvo presente, aún en los momentos más difíciles. El empresario huancaíno y su esposa Nancy Véliz no la tuvieron fácil y probaron distintos emprendimientos para salir adelante. Con el capital que juntaba siendo taxista, también probó el negocio de compra y venta de autos, pero fue el mundo del calzado deportivo el que despegó y donde nació New Athletic, su hijo, como lo llama el empresario. Hoy no solo la empresa se ha posicionado en el mercado, con 42 tiendas en el país, ha ingresado a la indumentaria deportiva, auspicia de clubes de fútbol, al vóley y apunta desde ya a su crecimiento en la región. Vila, gerente general de New Athletic, quien ha sido reconocido como Líder Empresarial del Cambio (LEC) en la categoría de empresa grande consolidada, nos cuenta su historia, sus planes y, por supuesto, sigue soñando en grande.

- ¿Cómo empezó el camino de New Athletic?

Desde el año 1994, cuando mi esposa y yo nos casamos, aún siendo jóvenes estudiantes de la universidad, pensamos qué haríamos para sostenernos. Ahí decidimos meternos al negocio de la compra y venta de zapatillas importadas de diferentes marcas hasta el 2005. En ese entonces, mi esposa era la que más estaba en el negocio y yo, paralelamente, al tener mi capital mientras hacía taxi en ese momento, por la tarde me metí al negocio de la compra y venta de carros. Luego, me fui involucrando más en el negocio y con la experiencia que teníamos de 10 años de trabajo, en un viaje para importar productos, al ver toda la competencia, pensé que era mejor que creemos nuestra propia marca.

- ¿Ahí seguían importando productos de otros lados o ya empezaron a pensar también en una fabricación local?

Al tener nuestra propia marca podíamos importar un poco más, trabajamos en ir posicionando la marca con productos que importábamos con nuestra marca, enfocados en líneas deportivas, zapatillas deportivas para tenis, básquet, vóley, atletismo, y también comenzamos a trabajar con indumentaria deportiva.

- ¿Desde cuándo empezaron a trabajar con indumentaria deportiva?

Desde el 2018 que empezamos con auspicios a clubes de fútbol. En el 2019, por ejemplo, auspiciamos a Cienciano cuando estaba en Liga2 y salió campeón, también a Binacional que ese año campeonó en Liga1. Para nosotros fue un buen año con dos equipos que patrocinamos siendo campeones.

- ¿A partir de ahí han decidido volver a auspiciar a más clubes?, ¿está dentro de los planes de este año?

Todos los años, desde entonces, hemos estado involucrados con el deporte. Auspiciamos a ADT de Tarma, a Los Chancas, también hemos estado con Sport Huancayo, Manucci, Sport Boys. Ahora restamos más ligados con el deporte y hemos cerrado un contrato de compromiso con la Federación Peruana de Vóley (FPV) para ser la marca deportiva de la selección por cuatro años, un convenio de largo plazo.

LIMA 21 DE ENERO DE 2025 PREMIOS LEC. Fotos a Silvio Vila, gerente general de New Athletic, en su almacen del Centro de Lima. fotos: joel alonzo/gec / Joel Alonzo

- ¿También están pensando en auspiciar a más deportes o más clubes de Liga1?

Este año estamos con dos clubes: ADT de Tarma, que se ha clasificado para la Sudamericana y Los Chancas de Andahuaylas. En Liga2 estamos con Comerciantes FC de Iquitos para este 2025. Somos una marca deportiva y tenemos como política de nuestra empresa apoyar el crecimiento del deporte nacional, no solamente en el fútbol, ya que desde mucho antes hemos apoyado bastante a diferentes deportistas, a muchos atletas de diversas disciplinas. Estamos muy comprometidos con el deporte.

- ¿De cuánto fue el crecimiento que tuvieron en el negocio desde que crearon la marca?

Antes ha sido algo económico porque realmente se ganaba lo que se vendía, no se pensaba en el posicionamiento de una marca. Como comerciantes empírico fue la oportunidad para hacer negocio, pero luego la competencia fue fuerte y vendiendo los mismos modelos no se generaba tanta utilidad, ahí decidimos tener modelos que nadie tuviera y crear nuestra marca. Desde ahí nos pudimos manejar mejor el mercado con el precio que nosotros proponíamos, para nosotros fue creado como un hijo, al que se le da educación y quieres que siga creciendo, bien formado. Cada año siempre tratamos de mejorar la calidad e invertir en ello. Lo que hemos querido es vender marca, más que producto.

- New Athletic es un hijo que ha crecido.

Sí, lo creamos mi esposa y yo. Mi esposa desde el inicio, si no hubiese tenido el apoyo de ella, nada de esto hubiese pasado porque realmente ella se dedicaba a todo lo que es la venta y yo a traer la mercadería.

- ¿Cuáles son los planes de New Athletic para este año en cuanto a expansión?

Este año hemos planificado mejorar un poco más la calidad e incrementar toda la línea de indumentaria deportiva porque es una línea muy fuerte que realmente tiene bastante aceptación, pero nos falta aumentarla y estamos en eso. Tenemos diferentes tipos de línea de indumentaria para gimnasio, tenis, indudablemente el running, fútbol, vóley siempre están ahí. En eso estamos enfocados ahorita, en entrar a tener más productos de buena calidad y también la indumentaria deportiva casual, ya que vemos que lo demandan los consumidores. Apuntamos mucho a eso para este año.

- ¿Cómo va su crecimiento por el lado del ‘retail’ y de su canal de ‘e-commerce’?

Cada año vemos crecimiento en nuestra venta ‘retail’, cuando abrimos las primeras tiendas realmente lo hicimos más como para un posicionamiento de la marca, ya que no todas generaban utilidad, algunas tiendas dejaban pérdidas. Pero cada año se fue posicionando más la marca y fue creciendo la venta ‘retail’ y la venta online.

- ¿Cuánto representa la venta online para New Athletic?

El 2024 ha representado casi el 4% a 5%. No es mucho a comparación de lo que se vende en una tienda, pensamos trabajar más en este canal. Tenemos el objetivo de duplicar la venta online este año.

- ¿Cuántos locales tienen actualmente?

Tenemos 42 tiendas propias en todo el país y también muchos distribuidores a nivel nacional.

- ¿Cuántas tiendas más piensan abrir este año?

Hay una proyección de abrir tres tiendas más durante todo este año. En Ayacucho, en Tacna y en San Juan de Lurigancho.

- ¿Cuál es el objetivo a mediano plazo con la marca? ¿Dónde la ven dentro de cinco años?

De acá a cinco años vemos a New Athletic como una marca posicionada aquí en el Perú, la marca deportiva número uno y estar en más países de Sudamérica, en Ecuador, Argentina, Bolivia, Colombia. Y realmente hasta dentro de cinco años pienso llegar hasta México. Ese es nuestro objetivo.

- ¿Ya están conversando con posible socios en esos países?

Sí, estamos en conversación tanto para ir viendo [nuestro ingreso] a Argentina, también viendo en Bolivia y Ecuador. En esos tres países ya hay una conversación muy avanzada.

- ¿Cómo recibe el reconocimiento como Líder Empresarial del Cambio (LEC) ?

Sin duda, para mí recibir esta noticia ha sido muy lindo, ha sido un regalo muy grande tener este reconocimiento, que motiva a cualquier empresa y, al mismo tiempo, refuerza a que sigas mejorando a que sigas creciendo, no solamente como empresarios, sino también para toda la familia, para mi esposa, para todos mis colaboradores. Cada uno con una familia, por lo que nuestro compromiso es más fuerte. Tenemos casi 400 trabajadores en el grupo.