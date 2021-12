Conforme a los criterios de Saber más

El director de la Asociación de Centros Comerciales del Perú (ACCEP), Juan José Calle, anunció que los 90 malls del país iniciarán mañana una marcha blanca en la cual se pedirá el carné de vacunación contra el COVID-19 a todas las personas que quieran ingresar a los locales.

“A partir de mañana vamos a comenzar a pedir, en una especia de marcha blanca, que nos muestren el carné o certificado digital de vacunación”, indicó el ejecutivo en diálogo con RPP.

Explicó que, pese al esfuerzo, no podrán bloquear el ingreso a personas no vacunadas, pues aún no se publica la norma que hace obligatoria la presentación del carné de vacunación desde el 10 de diciembre. En cambio, sigue vigente la medida desde el próximo 15 de este mes.

“No vamos a poder obligar a las personas, porque van a pedir que mostremos la norma que indica que es a partir de mañana. Tenemos todavía una norma que señala que a partir del 15 [será obligatorio el carné]. Tenemos que pedirle a las autoridades que tramiten esta norma de una vez”, anotó.

Calle remarcó que la implementación de los centros de control será de carácter mixto, pues algunas tiendas dentro de los malls tienen puerta directa a la calle, mientras otros centros comerciales solo necesitarán el control en sus puertas principales.

Por otro lado, subrayó que el costo de instalar los puntos de control en todos los malls del país superará los S/ 3 millones.

“Por cada punto de control uno tiene que tener dos personas, porque son dos turnos. Una empresa de seguridad tiene un costo mensual que bordea los S/ 5,000 en cada punto de control. Si eso uno lo multiplica por la cantidad de accesos que tiene cada centro comercial, y lo multiplica por los 90 llegamos a esas cifras”, apuntó.

Con respecto a las proyecciones comerciales para la campaña navideña de este año, señaló que, si bien no se llegará a los niveles de venta previos a la pandemia, sí se estima que llegarán al 90% de la campaña de 2019.

