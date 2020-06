La presidenta de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), María Isabel León, advirtió que leyes que “perforan la estabilidad económica del país” como las que ha aprobado el Congreso de la República “nos va a llevar a la calamidad económica”.

“Lo que está haciendo el Congreso es generar una inestabilidad jurídica en el país. No se deben llevar adelante medidas populistas y de corto plazo que van a traer una situación de calamidad económica a nuestro país. Hay que pensar al largo plazo porque esto solo va a ahuyentar la inversión privada”, sostuvo León en diálogo con RPP Noticias este viernes 5.

“Vemos con muchísima preocupación lo que viene ocurriendo en el Congreso de la República y tenemos que decirlo en voz alta [...] Tenemos que tener una conciencia como ciudadanos y como Estado y tenemos que respetar la Constitución, la estabilidad jurídica y las libertades civiles y de las empresas que son las que generan los puestos de trabajo”, señaló.

En esa línea, León consideró lamentable que muchas empresas recurran a la suspensión perfecta de labores, pero indicó que por la situación “no queda de otra”. Precisó que “existen más de 271 mil trabajadores" a quienes se les ha aplicado este mecanismo y que "28 mil empresas han suspendido sus labores”.

La titular de la Confiep dijo creer que “lo mejor que nos puede pasar es que se reactive rápidamente la economía” para que estos empleos puedan retomarse.

“La suspensión perfecta se va a extender por la extensión de la emergencia sanitaria hasta el 7 de octubre y es muy lamentable que las empresas tengan que paralizarse, pero no queda de otra, no queda otro remedio, la situación no permite que estas empresas sigan adelante”, manifestó.

