—Entre enero y setiembre se trasladaron 1,7 millones de turistas extranjeros, un 29% más que en 2022, pero todavía muy por debajo de los 4,4 millones que transitaron en 2019. ¿Qué opinión tiene IATA sobre la recuperación del sector turismo?

En líneas generales estamos en una situación similar a diciembre del año pasado. Una recuperación del 100% en el mercado doméstico y en el internacional todavía estamos lejos del 100%, pero aún así es positivo. Según las proyecciones a inicios del año, luego de las protestas, se esperaba que la recuperación total se diera recién en el primer trimestre del 2024. Estamos en ese camino y esperamos se consolide la recuperación a fines de este año.

—¿Y cómo se va a lograr si este año no se recuperarán los niveles del 2019?

Entre las cosas que hay que hacer hay que asegurar que se logren operaciones seguras, no solamente desde el lado aire, sino darle la confianza al pasajero de que viajar al Perú y hacer turismo doméstico es seguro. Hay países como Alemania e Irlanda que siguen con ese ‘warning’ de tener cuidado de visitar el Perú.

—Por ejemplo, ¿qué indicios muestran que se dará una recuperación en esos niveles?

En 2019 crecíamos entre 8 y 10% anual en tráfico de pasajeros y tenemos que volver a ese camino. Las fallas para mejorar la conectividad en el Perú se mantienen, pero a pesar de esto los viajes han crecido. Tenemos que cambiar las cosas para tener un impulso. Los peruanos tienen uno de los promedios más bajos de la región, el peruano realiza 0,65 viajes al año. El colombiano está en 0,78; Chile, en 1,23. De cualquier modo, todos estamos muy lejos de España, que está en 4,45 viajes por persona al año o Canadá, con 2,63. El Perú tiene una geografía muy complicada. Un viaje a Cusco en carretera nos demora cerca de 25 horas, en avión es 1,5 horas. El índice de viaje es reducido, pero mejorando la conectividad debería cambiar.

—Pero no se va a recuperar al nivel de prepandemia.

Esperamos que tanto doméstico como internacional se recupere al 100% versus el 2019 el año que viene. Eso no quiere decir que las cifras del 2019 realmente estuviéramos bien. Hemos perdido años competitivamente. Países competidores como Colombia o Panamá se recuperaron completamente en el 2021. Colombia ya recuperó y superó su tránsito aéreo frente al 2019. Probablemente ese crecimiento de nuestros competidores se ha dado a costa nuestra por nuestras restricciones sobre el Covid.

—Pero independientemente de ello, los problemas de infraestructura y conectividad en el Perú seguirán.

Es cierto que son países que cuentan con la infraestructura adecuada para que estos distanciamientos no repercutieran en las operaciones. En el caso peruano, todas estas restricciones afectaban el aforo estático y dinámico de los aeropuertos. Lima bajó de 35 operaciones por hora a 18 operaciones por hora. En provincias se acabaron los vuelos en simultáneo. De hecho, por los distanciamientos se tenían vuelos distanciados de una hora entre cada vuelo.

Pero también es importante resaltar que en otros países se tomaron medidas propositivas en beneficio para los viajeros y el sector. En Colombia se redujo el IVA, los impuestos, del 19% al 5%. Esto generó más viajes, más empleo e, indirectamente, mayor recaudación. En el Perú fuimos los últimos en reducir las medidas, al menos en comparación con nuestros competidores directos.

—Conocemos los problemas de infraestructura y conectividad. ¿Cómo los enfrentamos? ¿Hay un ejemplo en el extranjero?

En temas de infraestructura tenemos que lograr la mayor eficiencia posible para las operaciones en el Jorge Chávez. Esto no solo implica el lado aire o el lado propio del aeropuerto. Tenemos un terminal que solo puede recibir 35 operaciones por hora frente a El Dorado que recibe 70 o 75. Estamos apuntando a que en el 2025 lleguemos a 70 con las dos pistas en simultáneo. Eso se logrará cambiando los vidrios de la torre de control [que generan un reflejo que impide que se realicen viajes las 24 horas].

—¿Qué opinan sobre el informe de Contraloría que señala que estos reflejos impiden la operación de la segunda pista por 24 horas?

Estamos alineados en que debe respetarse el informe, pero, más allá del tema contractual, donde se deben definir claramente los incumplimientos de cada uno y las responsabilidades, la industria necesita que se establezcan las fechas concretas en que se realizarán y concluirán los trabajos de reemplazo de las lunas de la nueva torre a fin de poder realizar un adecuado planeamiento de las operaciones y los itinerarios de los vuelos.

—Además de la operación interna del aeropuerto, también se tendrá la dificultad de los accesos por los retrasos en el puente Santa Rosa.

Vamos a tener un muy buen terminal, pero ese terminal por sí solo no es suficiente para mejorar la conectividad. No va a servir de nada tener un aeropuerto de primer nivel si la conexión con la ciudad falla. Ahí hemos visto que se van a tener que implementar los puentes modulares porque no se va a cumplir con la fecha del Puente Santa Rosa. También Faucett se va a ver afectada por el nuevo terminal con el tránsito que se generará por las obras.

—¿Qué problemas genera no tener los accesos listos a tiempo?

Creo que no debemos olvidar que el gobierno del señor Pedro Castillo solito se puso -o nos puso- la soga al cuello a todos los peruanos con la firma de un acta que establecía diferentes obligaciones para el Estado que no eran parte del contrato de concesión, como lo fue la entrega del Puente Santa Rosa a fines del 2024. Esto lo criticamos porque a todas luces se modificaban condiciones contractuales y el camino para ello debía ser una adenda al mismo. Conforme a ello, saludamos que se tomen medidas excepcionales para mitigar cualquier incumplimiento y que -más allá de soluciones temporales- el ministro de Transportes y Comunicaciones le esté dando a este tema la prioridad que se merece, pues la conexión del aeropuerto con la ciudad definirá que este pueda alcanzar su verdadero potencial.

—Los puentes siguen siendo un error de coordinación que elevan los costos del proyecto.

A priori no vemos mal que se sinceren los errores pasados [...] y que para lograr que se otorguen espacios adicionales no previstos, se plantee la firma de una nueva adenda al contrato de concesión, en la medida que esta se realice de manera regular y transparente. Es decir, que se cumplan todos los procesos que se requieren para proceder con ello legalmente, como lo es un nuevo análisis del equilibrio económico-financiero de la concesión.