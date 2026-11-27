“Dependerá de cómo las autoridades nos den los permisos para que nosotros podamos realizar nuestro trabajo”, sostiene Martín Mejía, director general de la empresa de energía en esta entrevista.

- ¿Cuándo se tendrán las primeras conexiones domiciliarias de gas natural dentro del proyecto Siete Regiones?

Hoy, hay tres pilotos de plantas de regasificación que está construyendo el Estado. Una de ellas ya se está terminando, en Cusco. Hay otra en Huancavelica que debería estar lista a inicios del próximo año. Y la de Puno se estaría terminando en el primer o segundo semestre del 2028.

- ¿Esas plantas serían aprovechadas por Cálidda para avanzar con la masificación?

Esos pilotos se licitaron y se han construido, pero, teniendo en cuenta que nosotros ya somos el distribuidor oficial, el Estado nos los va a entregar, pero son unos pilotos chiquitos que solamente pueden abastecer a 1.000 usuarios. Sin embargo, nos pueden dar capacidad para poder avanzar antes de que lleguen las plantas grandes que van a estar construidas entre 18 y 24 meses.

- ¿Cómo piensan avanzar con estas plantas piloto?

Con esos pilotos, en Cusco esperamos tener 3 mil conexiones domiciliarias en el primer semestre del 2027. Ahora hay 25 kilómetros de redes. Nosotros haríamos 50 kilómetros más, y con eso podríamos tener 3 mil usuarios conectados a la red y a la planta piloto, pero esa planta ya no puede dar más. Sin embargo, nosotros vamos a empezar por ahí.

- ¿Entonces, empezarían con el Cusco?

En el primer semestre del próximo año Cusco debería tener unas 3 mil conexiones.

Cusco tendrá 3 mil hogares conectados al gas natural en el primer trimestre del 2027.

- ¿Y Huancavelica y Puno seguirían, en ese orden?

Después de eso sigue Huancavelica. Yo creo que hacia fines del 2027 ya deberíamos tener unas dos mil o tres mil conexiones en Huancavelica, porque allí todavía no se han hecho las redes. Tendremos que empezar a hacerlas. En el caso de Puno, posiblemente en el primer semestre del 2028 ya tendríamos más conexiones. Tres mil también. El programa dice que, para entonces, ya deberíamos tener varias plantas grandes en funcionamiento.

- ¿Queda algún permiso o licencia por recabar después de la firma de la adenda? ¿O todo ya está listo?

Permisos necesitamos. Para poder construir las redes sí necesitamos permisos de las autoridades. Por ejemplo, necesitamos el permiso ambiental qué lo otorgan los gobiernos regionales (GORE). Allí ya hemos ingresado las solicitudes respectivas. También necesitamos los permisos arqueológicos, que se tramitan ante las direcciones de cultura de los GORE. Hoy hemos presentado varios de ellos. Y la próxima semana estaremos presentando los Estudios de Riesgo ante Osinergmin. Además de eso, hoy estamos mandando las cartas al Ministerio de Energía y Minas (Minem) para que nos dé la conformidad de que no hay comunidades campesinas o nativas en las zonas de los polígonos.

- ¿Por el tema de la consulta previa?

Nosotros ya hicimos el análisis con ellos, pero queremos que nos lo digan formalmente para que, con eso, estemos habilitados para empezar la construcción. Cuando nos den esos cuatro permisos empezaremos a trabajar en la construcción. Y en paralelo vamos a comprar las plantas de regasificación a los proveedores internacionales.

- ¿Cuánto demorarán en obtener las plantas?

Las plantas demorarán aproximadamente nueve meses en fabricarse. Y ponerlas en el área donde van a estar colocadas demorará 12 meses. Después de eso empezaremos a ensamblar y armar. Por eso decimos que demoraremos 18 o 24 meses en tenerlas listas. En paralelo construiremos las redes.

‘TODO QUILLABAMBA’

- La resolución del Minem que da luz verde a la adenda dice que serán 201 mil conexiones, como mínimo, las que desarrollará Cálidda, con la posibilidad de subir a 300 mil o más. ¿Se pueden hacer más de 300 mil conexiones?

Las mallas tendrán capacidad para 300 mil viviendas. Sin embargo, esto funciona como en Lima. Nosotros lo vamos a hacer mucho más rápido y con más viviendas. Por ejemplo, en Quillabamba el Estado iba a hacer una planta piloto. La licitó, pero el proveedor no avanzó con las obras, por lo cual ya se venció el contrato. Pero está bien dicho que en Quillabamba hay un compromiso para muy pocas conexiones.

Cálidda se ha comprometido a conectar todo Quillabamba, diez mil hogares en total, al servicio de gas natural.

- Ustedes se comprometieron a realizar 800 conexiones.

Nosotros pusimos 800 conexiones en la adenda, es verdad. Pero la ciudad de Quillabamba estaba cortada a la mitad. En la parte de arriba el Estado nos dijo que no podíamos hacer nada porque ellos se iban a encargar y estaban licitando el proyecto. Entonces, nosotros no podíamos poner más conexiones. Pero, al no hacerse ya el proyecto por parte del Estado, nosotros vamos a conectar todo Quillabamba.

- ¿Cálidda conectará todo Quillabamba? ¿De cuántas viviendas hablamos?

Nosotros ya estamos conversando con las autoridades locales para firmar un acuerdo, fuera de la adenda, para llevar el gas natural a todo Quillabamba. Nosotros queremos hacer todo Quillabamba porque es emblemático [desde allí sale el gas natural de Camisea]. Para que tengas una idea, allí hay 6 mil viviendas según el último censo del INEI, pero nosotros sabemos que en realidad hay 10 mil.

- ¿Conectarán las 10 mil viviendas?

Nosotros vamos a hacer las 10 mil, y no lo vamos a hacer en 10 años, como se mencionó ayer en CADE. Lo vamos a hacer en tres o cuatro años y esa ciudad va a ser emblemática para nosotros.

- ¿Entonces, harán más de 300 mil conexiones en el área de concesión con la aplicación del FISE y el Bono Gas?

El Bono Gas financiará las conexiones internas. Nosotros pondremos la red hasta el medidor. Las conexiones internas se van a hacer con el FISE, como se ha hecho en Lima y con los mismos subsidios. En suma, nosotros nos vamos a hacer 300 mil conexiones, sino todas las que nos dejen hacer. Si nos dejan hacer un millón, haremos un millón. Dependerá de cómo las autoridades nos den los permisos para que nosotros podamos realizar nuestro trabajo.

EL SITGAS

- El Estado asegura que va a construir el SITGAS. ¿Cuándo se construya, Siete Regiones se conectará a esta gran infraestructura?

Si el SITGAS llega hasta la puerta de las ciudades qué vamos a atender, lo que vamos a hacer es conectar nuestras tuberías de distribución. Lo único diferente que tendremos que hacer es reemplazar las plantas de regasificación por City Gates. Para darte una idea: el 70% de la inversión en el proyecto la conforman las redes, el 20% las plantas de regasificación y el 10% restante los terrenos. Lo único que vamos a cambiar son las plantas, pero, para nosotros va a ser muchísimo mejor tener un gasoducto porque desaparecemos los camiones.

"Nosotros vamos a apoyar directamente el SITGAS, por supuesto, porque nos va a facilitar la vida", señala Martín Mejía, de Cálidda. Foto: USI

- ¿Los camiones son una logística más cara?

Nos ahorraremos la logística del camión y nos conectaremos directamente al gasoducto. Eso es lo que vamos a hacer, y así lo estaremos haciendo inicialmente en Ayacucho.

- ¿Se conectarán directamente al ramal del ducto de TGP?

Ayacucho se va a conectar directamente al ducto de Camisea. Y así lo vamos a hacer también en Ucayali. Las localidades de Padre abad y Pucallpa van a recibir gas directamente del yacimiento a través del ducto qué tiene Aguaytía Energy. Nosotros vamos a apoyar directamente el SITGAS, por supuesto, porque nos va a facilitar la vida.