Vizcarra sobre Tía María: "Southern sabía que esa licencia no garantizaba la marcha del proyecto"

En extensa entrevista, el presidente de la República, Martín Vizcarra, abordó el caso Tía María y reiteró su postura de que el proyecto de Southern Copper Perú no reunía las condiciones sociales para que se lleve adelante.

"Nuestra posición en público y en privado ha sido la misma. En Lima y Arequipa hemos dicho que este proyecto (Tía María) no tiene las condiciones sociales para que se lleve adelante", declaró el mandatario al semanario "Hildebrandt en sus trece".

El presidente manifestó que a Southern Copper "correspondía darle la licencia de construcción" porque se concluía un procedimiento que empezó en el gobierno anterior; sin embargo, "la empresa misma sabía que esa licencia no garantizaba la marcha del proyecto.

De otro lado, Vizcarra descartó haber "transado" con autoridades locales y regionales en Arequipa y dijo que no sugirió que se tomen medidas radicales.

"Nuestra posición ha sido clara: no se puede cancelar un proyecto y yo no lo puedo hacer de manera unilateral porque soy el presidente. En consecuencia, sino quieren que el proyecto no prospere tienen que presentar un sustento para que tenga el trámite administrativo y legal correspondiente (...) Si ustedes ven que no hay solución pueden tomar la medida que crean más conveniente. Era una sugerencia para que se sujeten al estado de derecho", señaló.

CRECIMIENTO ECONÓMICO

El presidente Vizcarra destacó que el crecimiento de la economía en el país va por encima de los países de la región, aunque debajo de lo que se estimó en un inicio.

"La economía está afectada como lo están todas las economías de la región. Nuestra expectativa de crecimiento este año está en el orden del 3%. La proyección de América Latina es de 0,6%. O sea que podemos crecer cinco veces más que el promedio de América Latina. Obviamente no vamos a crecer el 4% que pensábamos. Tenemos que solucionar el problema del entrampamiento político para retomar el crecimiento", expresó el presidente.