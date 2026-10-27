Luego de las ediciones realizadas en 1994 y 2012, la presente será la tercera oportunidad que Lima sea la anfitriona del evento financiero más importante del continente. (Foto: GEC). Foto: EFE/ Ignacio Ortega
Luego de las ediciones realizadas en 1994 y 2012, la presente será la tercera oportunidad que Lima sea la anfitriona del evento financiero más importante del continente. (Foto: GEC). Foto: EFE/ Ignacio Ortega
Por Redacción EC

La Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban) y la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc), llevarán a cabo del 3 al 6 de noviembre en Lima, la 60ª Asamblea Anual de Felaban 2026 que contará con la participación de más de 2.000 asistentes, entre representantes y líderes de las instituciones financieras más prestigiosas de 54 países de América Latina y del mundo.

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