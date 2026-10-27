La Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban) y la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc), llevarán a cabo del 3 al 6 de noviembre en Lima, la 60ª Asamblea Anual de Felaban 2026 que contará con la participación de más de 2.000 asistentes, entre representantes y líderes de las instituciones financieras más prestigiosas de 54 países de América Latina y del mundo.

Entre los temas que se presentarán las conferencias, resaltan la “Regulación bancaria y competitividad”, “Microfinanzas, sostenibilidad e inclusión”, “Fraude digital y ciberseguridad”, “El futuro de las microfinanzas en América Latina” e “Inteligencia artificial aplicada a la banca” que serán presentados por destacados conferencistas internacionales y nacionales.

A Banco Hipotecario bank branch in the financial district of Buenos Aires, Argentina, on Wednesday, March 29, 2023. Argentina's economic activity rose 2.9% year over year, more than economists expected in January. / Sarah Pabst

Para Martin Naranjo, presidente de Asbanc, es importante que el Perú sea nuevamente sede de este encuentro pues “refleja la importancia del país dentro de la agenda financiera regional y nos permite reunir, en un mismo espacio, a quienes están llamados a impulsar la transformación, la innovación y el crecimiento de la banca en América Latina”.

Además, el ejecutivo resaltó que esta edición de la asamblea “contribuya a consolidar alianzas estratégicas, promover nuevas oportunidades de negocio y generar propuestas que fortalezcan el desarrollo económico y financiero de nuestra región”.

Asamblea anual como plataforma de negocios

Giorgio Trettenero Castro, secretario general de Felaban, destacó que el evento va más allá de una agenda académica y se consolida como una plataforma de negocios fundamental para el sector bancario regional.

En este marco, las ruedas de negocios reunirán a entidades financieras y bancarias del mundo, cuyo impacto se medirá a través de las reuniones sostenidas, las operaciones de activo concretadas y las nuevas alianzas comerciales que surjan. Este espacio único permitirá a las instituciones cerrar acuerdos con bancos de toda la región sin tener que trasladarse país por país, lo que optimiza la eficiencia y genera un ahorro significativo de tiempo.

“Esta versión ha sido todo un éxito en participantes. Hasta el momento hemos superado los 2000 y va aumentando, con ejecutivos de la banca de primer nivel, accionistas, presidentes, miembros de junta y gerentes generales. Además, será la Asamblea con 86 000 m² de espacios para negocios y actividades académicas, se realizará en el Centro de Convenciones de Lima. Es en este escenario donde se crean y fortalecen alianzas estratégicas y comerciales, se generan sinergias entre instituciones y se abren nuevas oportunidades de negocio que contribuyen al desarrollo económico y sostenible de la región, permitiendo tener países más sólidos financieramente”, apuntó Trettenero Castro.

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