La Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban) y la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc), llevarán a cabo del 3 al 6 de noviembre en Lima, la 60ª Asamblea Anual de Felaban 2026 que contará con la participación de más de 2.000 asistentes, entre representantes y líderes de las instituciones financieras más prestigiosas de 54 países de América Latina y del mundo.
La Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban) y la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc), llevarán a cabo del 3 al 6 de noviembre en Lima, la 60ª Asamblea Anual de Felaban 2026 que contará con la participación de más de 2.000 asistentes, entre representantes y líderes de las instituciones financieras más prestigiosas de 54 países de América Latina y del mundo.
Entre los temas que se presentarán las conferencias, resaltan la “Regulación bancaria y competitividad”, “Microfinanzas, sostenibilidad e inclusión”, “Fraude digital y ciberseguridad”, “El futuro de las microfinanzas en América Latina” e “Inteligencia artificial aplicada a la banca” que serán presentados por destacados conferencistas internacionales y nacionales.
Para Martin Naranjo, presidente de Asbanc, es importante que el Perú sea nuevamente sede de este encuentro pues “refleja la importancia del país dentro de la agenda financiera regional y nos permite reunir, en un mismo espacio, a quienes están llamados a impulsar la transformación, la innovación y el crecimiento de la banca en América Latina”.
Además, el ejecutivo resaltó que esta edición de la asamblea “contribuya a consolidar alianzas estratégicas, promover nuevas oportunidades de negocio y generar propuestas que fortalezcan el desarrollo económico y financiero de nuestra región”.
Asamblea anual como plataforma de negocios
Giorgio Trettenero Castro, secretario general de Felaban, destacó que el evento va más allá de una agenda académica y se consolida como una plataforma de negocios fundamental para el sector bancario regional.
En este marco, las ruedas de negocios reunirán a entidades financieras y bancarias del mundo, cuyo impacto se medirá a través de las reuniones sostenidas, las operaciones de activo concretadas y las nuevas alianzas comerciales que surjan. Este espacio único permitirá a las instituciones cerrar acuerdos con bancos de toda la región sin tener que trasladarse país por país, lo que optimiza la eficiencia y genera un ahorro significativo de tiempo.
“Esta versión ha sido todo un éxito en participantes. Hasta el momento hemos superado los 2000 y va aumentando, con ejecutivos de la banca de primer nivel, accionistas, presidentes, miembros de junta y gerentes generales. Además, será la Asamblea con 86 000 m² de espacios para negocios y actividades académicas, se realizará en el Centro de Convenciones de Lima. Es en este escenario donde se crean y fortalecen alianzas estratégicas y comerciales, se generan sinergias entre instituciones y se abren nuevas oportunidades de negocio que contribuyen al desarrollo económico y sostenible de la región, permitiendo tener países más sólidos financieramente”, apuntó Trettenero Castro.
Más sobre la 60ª Asamblea Anual de Felaban 2026
- Cabe recordar que la organización y realización de la 60.ª Asamblea Anual de Felaban 2026 fue declarada de interés nacional, según el Decreto Supremo Nº 092-2026-EF.
- Luego de las ediciones realizadas en 1994 y 2012, la presente será la tercera oportunidad que Lima sea la anfitriona del evento financiero más importante del continente.
- Para revisar la agenda completa de la 60ª Asamblea Anual de FELABAN 2026 aquí: https://felabanperu.com/agenda/
- Para participar en la cobertura de este evento, los periodistas deberán realizar el registro en el siguiente enlace: https://registro.felaban.net/congreso/86/prensa