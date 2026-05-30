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Resumen

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La advertencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) sobre el impacto de una interrupción prolongada en el Estrecho de Ormuz podría tener sobre los mercados de energía y fertilizantes ha encendido las alertas sobre sus posibles efectos en la producción agrícola mundial y los precios de los alimentos.

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